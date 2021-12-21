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Новолуние в январе 2022: что нужно делать, чтобы не привлечь в дом беду и несчастье

21 декабря 2021, 18:47

Как нужно провести день Новой Луны и чего стоит избегать, чтобы не накликать беду.

новолуние
Новолуние в январе 2022 / depositphotos.com/

Новолуние в январе 2022 года состоится в 20:36 по киевскому времени. Луна начнет новый цикл в созвездии Козерога.

Лунный календарь на январь 2022 расскажет про наиболее опасные дни месяца, когда повышается вероятность несчастных случаев и аварий, и лучшие дни месяца, когда везение и удача будут сопутствовать в любых начинаниях.

1 лунные сутки являются своеобразным "фундаментом", заложенным под новый месяц. Это благоприятное время для планирования и расстановки приоритетов. Начало лунного цикла не терпит поспешности, а новым начинаниям не суждено увенчаться успехом. На пути к достижению цели то и дело будут возникать трудности и препятствия.

Новолуние 2 января 2022 – что можно делать

В период новолуния лучше всего оставаться дома, сведя общение с окружающими до минимума. В этот день повышается риск возникновения конфликтных ситуаций, эмоциональный фон неустойчив и это может привести к серьезным ссорам. Избегайте разногласий, иначе они будут тянуться за вами весь последующий месяц.

В фазу обновления Луны хорошо начинать разгрузочный день и отказываться от вредных привычек. Организм настраивается на новый лунный цикл и затрачивает большое количество энергии, не нагружайте его тяжелой физической работой и, по возможности, больше времени проводите на свежем воздухе.

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День Новой Луны лучше всего провести, занимаясь любимым делом. Можно выполнять мелкую домашнюю работу, а вот стирку и уборку стоит отложить.

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В этот день стоит прощать друг другу старые обиды и категорически нельзя желать плохого. То, как вы проведете первые лунные сутки, окажет влияние на весь последующий месяц.

Что нельзя делать в Новолуние:

  • подписывать важные документы и проводить переговоры;
  • решать денежные вопросы, брать и давать в долг и обменивать валюту;
  • начинать новые проекты;
  • проводить косметические процедуры и пластические операции;
  • злоупотреблять алкоголем и переедать.

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