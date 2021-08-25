Новолуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день

Новолуние в сентябре 2021 / ua.depositphotos.com

В первом месяце осени Луна обновит свой цикл 7 сентября 2021 года в 3:52 по киевскому времени. Светило войдет в фазу новолуния в созвездии Девы.

Фаза новолуния довольно непростая и может обернуться проблемами и неприятностями. Возможно возникновение разного рода конфликтов и разногласий.

2 лунные сутки – пассивный день. Однако удача может улыбнуться тем, кто ищет нестандартные подходы к решению проблемы, проявляя креативность.

О том, когда в следующем месяце записываться на стрижку, маникюр и педикюр, читайте в нашем материале: Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021: лучшие дни для новой прически, маникюра, процедур красоты.

Новолуние 7 сентября 2021: что можно делать

Чтобы не привлечь неожиданные негативные ситуации, в период новой Луны необходимо внимательно оценить вое эмоциональное состояние и продумать, на что потратить время и силы, чтобы это принесло максимальную пользу.

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7 сентября – идеальный день для того, чтобы записаться на стрижку и окрашивание волос. Результат процедур будет радовать глаз, а волосы – здоровьем. Хорошо также остригать ногти, вместе с ними уйдет и негативная энергия. Диета и отказ от вредных привычек также пойдут на пользу организму.

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В день обновления фазы Луны благоприятно составлять план действий на ближайший месяц. Также будут удачными покупки. Отличный день, чтобы порвать с призраками прошлого и идти навстречу будущему. Можно навести порядок в доме и избавиться от ненужных вещей. Освободившееся пространство может привлечь благополучие.

Что нельзя делать в новолуние

В день новой Луны стоит держаться подальше от рисковых мероприятий и авантюр любого рода. Тревожность и импульсивность дня может привести к непредсказуемым последствиям, поэтому контакты с окружающими стоит максимально ограничить. Провести день можно в уединении, прогуляться на свежем воздухе и привести мысли и чувства в порядок.

Кроме того, стоит избегать: