Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021: лучшие дни для новой прически, маникюра, процедур красоты

Лунный календарь на сентябрь 2021 / ua.depositphotos.com/

Первый месяц осени преподнесет немало дней, когда можно отправляться в парикмахерскую и освежить прическу. Помимо этого, маникюр, сделанный в правильную фазу Луны, поможет привлечь в жизнь яркие впечатления и даже романтическое увлечение.

О том, что приготовили фазы Луны на этой неделе, читайте в нашем материале: Лунный гороскоп на неделю 23-29 августа: убытки, конфликты с близкими или интересные знакомства.

1 сентября 2021 года, 24 лунный день – среда

Убывающая Луна в знаке Рак

В этот день стрижка будет нейтральной для волос. Вашей копне ничего не грозит, однако ошеломляющих результатов ожидать не стоит. А вот от окрашивания стоит отказаться, оно может подкосить здоровье волос.

Эти лунные сутки благоволят записаться на маникюр или педикюр, они помогут укрепить здоровье и предотвратить заболевания крови и головы.

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В уходе за лицом и телом отдавайте предпочтение процедурам отбеливания. Побалуйте тело водными процедурами, запишитесь в бассейн.

2 сентября 2021 года, 25 лунный день – четверг

Убывающая Луна в знаке Рак

Благоприятный день для новой прически. Она подарит вам заряд бодрости, а локоны будет послушными и шелковистыми. Окрашивание стоит проводить только в парикмахерской, домашние эксперименты могут закончиться непредсказуемо.

В этот день также хорошо остригать ногти. Вместе с процедурой они унесут все негативные эмоции.

Сегодня лучше отказаться от макияжа, дайте лицу отдохнуть. Проведите свободное время на свежем воздухе.

3 сентября 2021 года, 26 лунный день – пятница

Убывающая Луна в знаке Рак

Смело отправляйтесь на стрижку в 26 лунные сутки – новая прическа принесет вам успех и реализацию во всех сферах деятельности. От окраски стоит воздержаться, а вот укрепить волосы с помощью масок – идеально.

Процедуры маникюра и педикюра лучше отложить. В этот день дайте ногтям отдых. Лучше запишитесь к бровисту или на аппаратный массаж.

4 сентября 2021 года, 27 лунный день – суббота

Убывающая Луна в знаке Лев

Стрижка принесет вам огромное удовольствие. Вы будете довольны результатом. Идеальный день для окрашивания – можно экспериментировать с цветом.

Для процедур с ногтями также благоприятный день. Можете проявить свою фантазию, выбирая цвет и длину.

Сеанс криотерапии хорошо скажется на состоянии кожи. Также в этот день можно избавляться от старых шрамов на лице.

5 сентября 2021 года, 28 лунный день – воскресенье

Убывающая Луна в знаке Лев

Один из самых лучших дней для стрижки в этом лунном месяце. 28 день убывающей Луны поможет улучшить материальное благосостояние. Окрашивание стоит отложить на более благоприятный день – сегодня оно может ухудшить состояние волос, ослабить их и сделать цвет тусклым.

Хороший день для маникюра и педикюра. Вместе с стриженными ногтями уйдет и груз накопившихся проблем.

В процедурах по уходу за телом и лицом обратите внимание на косметику в основе которой морская соль. Также можно попробовать подтяжку – она преобразит тонус кожи.

6 сентября 2021 года, 29 лунный день – понедельник

Убывающая Луна в знаке Дева

К стилисту сегодня можно записываться на укладку – она превзойдет все ожидания. Окрашивание также порадует своим результатом – цвет сохраниться надолго.

Стрижка ногтей в 29 лунный день – к деньгам. Кроме того, процедура поможет улучшить ваше положение в обществе.

Хорошее время, для питательных масок и укрепляющих массажей.

7 сентября 2021 года, 1 лунный день с 03:52, 2 лунный день с 05:37 – вторник

Новолуние в знаке Дева

На 2 лунные сутки можно записываться как на стрижку, так и на покраску. Вы останетесь довольными результатом.

Желаете избавиться от надоевших сплетен в вашу сторону? Тогда сегодня нужно остричь ногти.

Благоприятный день для массажа – они принесет максимальную пользу и омолодит организм. Дайте лицу отдохнуть от косметики.

8 сентября 2021 года, 3 лунный день – среда

Растущая Луна в знаке Весы

Эта фаза Луны благоволит к любым процедурам с волосами. Можете реализовать самые смелые фантазии при окрашивании.

Нейтральный день для маникюра и педикюра. Хороший – для лечебных ванночек, которые укрепят ногти.

В уходе за кожей лица сегодня не стоит пробовать новые средства. Можно разработать уходовую программу за телом.

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9 сентября 2021 года, 4 лунный день – четверг

Растущая Луна в знаке Весы

Неблагоприятный день для стрижки, вместе с волосами можно лишиться своих доходов. При покраске наилучшими будут процедуры осветления.

Сделав маникюр или педикюр сегодня – можно воплотить свои сокровенные желания.

При уходе за телом обратите внимание на тонизирующие кожу средства, лицо можно побаловать любой процедурой – они помогут сохранить молодость.

10 сентября 2021 года, 5 лунный день – пятница

Растущая Луна в знаке Скорпион

Сегодня хороший день для наращивания волос. От стрижки лучше воздержаться. Если вы желаете сохранить волосы здоровыми и не нарушить их структуру – не стоит записываться на окрашивание.

В этот день также стоит отложить все процедуры по уходу за ногтями. Они не принесут желаемого эффекта.

Использование косметических средств в уходе за лицом может привлечь неприятности. Отложите уходовые процедуры на более благоприятный день.

11 сентября 2021 года, 6 лунный день – суббота

Растущая Луна в знаке Скорпион

Крайне нехороший день для стрижки и покраски. Любые манипуляции с волосами могут спровоцировать проблемы со здоровьем.

С маникюром и педикюром также следует повременить.

В уходе за лицом и телом отдайте предпочтение успокаивающим маскам и расслабляющему массажу.

12 сентября 2021 года, продолжается 6 лунный день – воскресенье

Растущая Луна в знаке Стрелец

Стрижка в этот день будет "денежной". Записывайтесь к мастеру! Благоприятна окраска волос в светлые тона.

Не самый лучший день для манипуляций с ногтями.

6 лунный день благоприятный для начала диеты. В уходе за лицом выбирайте маски и ванночки с успокаивающим эффектом.

13 сентября 2021 года, 7 лунный день с 10:50 – понедельник

Первая четверть. Луна в знаке Стрелец

Стрижка в понедельник заставит вашу интуицию работать как часы. А вот окрашивание может закончиться непредсказуемо.

Отличный день для маникюра. Педикюр стоит перенести на другой день.

В уходе за лицом не стоит экспериментировать с новой косметикой. Тело можно побаловать процедурами СПА.

Лунный календарь на сентябрь благоприятные дни для стрижки /ua.depositphotos.com

14 сентября 2021 года, 8 лунный день – вторник

Растущая Луна в знаке Стрелец

Сегодня нейтральный день для стрижки и покраски. Однако максимальный эффект на здоровье волос окажет процедура лечения огнем.

8 лунный день нейтральный для манипуляций с ногтями.

Благоприятными будут методики омолаживания кожи лица. В уходе за телом уделите внимание здоровью печени и почек.

15 сентября 2021 года, 9 лунный день – среда

Растущая Луна в знаке Козерог

Стоит отложить стрижку на более благоприятный день. Сегодня она лишь подчеркет все недостатки. Окрашивание волос останется незамеченным для окружающих, поэтому только вам решать.

Ноготки можно порадовать нанесением укрепляющего средства. Остригать ногти не стоит.

Лицу сегодня "понравится" гимнастика – фейсбилдинг. В уходе за телом нет никаких ограничений – можете попробовать новые процедуры.

16 сентября 2021 года, 10 лунный день – четверг

Растущая Луна в знаке Козерог

Стрижка волос в этот день запишет вас в долгожители. Благотворно повлияет на продолжительность жизни. Окрашивание волос стоит перенести.

Любые процедуры с ногтями после захода солнца повысят вашу притягательность и сексуальность и усилят женское начало.

Благоприятное время для пилинга, паровых и питательных масок. Кожу тела можно порадовать, приняв ванну с морской солью, эфирными маслами и травами.

17 сентября 2021 года, 11 лунный день – пятница

Растущая Луна в знаке Водолей

Один из самых удачных дней для стрижки. Подстрижетесь в 11 лунный день, и удача будет сопутствовать вам в любых начинаниях. Окраска не принесет желаемого эффекта.

Чтобы обрести привлекательность в глазах противоположного пола стоит подстричь ногти после захода солнца.

В уходе за лицом будут эффективны антивозрастные процедуры. Хороший день для очищение организма и начала диеты.

18 сентября 2021 года, 12 лунный день – суббота

Растущая Луна в знаке Водолей

Сегодня можно подравнять кончики и освежить прическу. Это обеспечит волосам усиленный рост и обновление. В окрашивании пришло время воплощать самые смелые фантазии. Кардинальная смена цвета превзойдет все ожидания.

Манипуляции с ногтями в 12 лунный день помогут наладить отношения с окружающими и решить небольшие проблемы.

Максимальную пользу для кожи лица принесут маски из натуральных продуктов, фруктов и овощей. О том, как сузить поры, читайте в нашем материале: Как сузить поры на лице: 5 продуктов-помощников, которые есть на каждой кухне.

19 сентября 2021 года, 13 лунный день – воскресенье

Растущая Луна в знаке Рыбы

Если жизнь кажется вам немного рутинной, самое время записаться на стрижку. В этот день она привнесет новых эмоции и впечатлений. Не самый лучший день для окрашивания.

Самый лучший день месяца для лечебных процедур. Они помогут укрепить ногтевую пластину и вернуть здоровый вид.

Самое время записаться в спортзал. Умеренные физические нагрузки благоприятно скажутся на общем состоянии здоровья.

20 сентября 2021 года, 14 лунный день – понедельник

Растущая Луна в знаке Рыбы

День растущей в Рыбах Луны обещает денежную стрижку. Она улучшит финансовое благосостояние. При окрашивании волос остановите выбор на цвете, который максимально приближенный к натуральному.

Не стоит сегодня остригать ногти, лучше просто подпилить их, придав желаемую форму.

Любые процедуры по уходу за лицом принесут максимум эффекта. Хороший день для депиляции – ваша кожа будет оставаться гладкой дольше.

21 сентября 2021 года, 15 лунный день – вторник

Полнолуние в знаке Овен

Стрижка в полнолуние может серьезно навредить вашему здоровью. Волосы стоит окрашивать только натуральными красителями. Воздержитесь от обесцвечивания.

Маникюр и педикюр уберут всю негативную энергию и значительно поднимут настроение и обеспечат бодрость духа.

Скажите "да" питательным маскам и "нет" процедурам отшелушивания кожи. Хороший день для СПА-процедур.

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22 сентября 2021 года, 16 лунный день – среда

Убывающая Луна в знаке Овен

Не стоит сегодня стричься, это может серьезно повлиять на состояние волос не в лучшую сторону. Будут полезны укрепляющие маски для волос. Не стоит кардинально менять цвет волос, просто освежите цвет.

Нейтральный день для процедур по уходу за ногтями и телом. Для лица наиболее благоприятные процедуры омоложения.

23 сентября 2021 года, 17 лунный день – четверг

Убывающая Луна в знаке Овен

Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос – результат вас не порадует. Волосы станут ломкими и тусклыми.

Также стоит воздержаться от наращивания ногтей. Долго они не продержатся.

Сегодня можно смело экспериментировать с макияжем. Пробуйте самые необычные оттенки – вы будете в центре внимания.

24 сентября 2021 года, 18 лунный день – пятница

Убывающая Луна в знаке Телец

Не самый благоприятный день для манипуляций с волосами. Сегодня не стоит даже причесываться лишний раз. Окрашивание может просто уничтожить локоны.

Маникюр и педикюр в этот день придадут вам уверенности в собственных силах и помогут повысить авторитет.

В уходе за лицом попробуйте успокаивающие маски или ванночки из трав.

Наилучшие дни для стрижки сентябрь 2021 / ua.depositphotos.com

25 сентября 2021 года, 19 лунный день – суббота

Убывающая Луна в знаке Телец

Если вы решитесь на кардинальные изменения сегодня – будьте готовы к тому, что волосы будут отрастать медленно. В окрашивании волос пользуйтесь натуральными красителями.

Лучшей процедурой для ногтей в этот день будет подпиливание. Не стоит остригать их сегодня.

В уходе за лицом и телом избегайте отшелушивающих процедур – пилинги и скрабы отложите на другой день.

26 сентября 2021 года, 20 лунный день – воскресенье

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Стрижка в 20 лунный день может обернуться большой неожиданностью. Локоны можно смело окрашивать в натуральный цвет.

Маникюр и педикюр в этот день поможет привлечь в жизнь романтическое приключение. Продумайте оригинальный дизайн.

В уходе за лицом отдавайте предпочтение косметике с натуральными ингредиентами и маслами. Уход за телом - массаж, бассейн.

27 сентября 2021 года, 21 лунный день – понедельник

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Благоприятный день для стрижек. На окрашивание можно собираться тем, кто хочет стать блондинкой или рыженькой.

Маникюр, сделанный в этот день, никого не оставит равнодушными. Ваши пальчики – в центре внимания.

Хороший день для борьбы с целлюлитом – обвертывания и массаж пойдут на пользу и разгладят кожу.

28 сентября 2021 года, 22 лунный день – вторник

Убывающая Луна в знаке Близнецы

Стрижка в этот день подарить вам уверенность и не оставит шанса вашим соперницам. Гармонию в жизнь привнесет окрашивание в оттенки каштанового.

Манипуляции с ногтями в эти лунные сутки подарят вам приятные эмоции и привнесут в жизнь яркие эмоции.

Запишитесь к стоматологу и в спортзал.

29 сентября 2021 года, 23 лунный день – среда

Убывающая Луна в знаке Рак

Процедура стрижки поможет улучшить состояние здоровья волос и сделать их послушными. Окраска подарит вам цветущий вид – вы останетесь довольны.

Маникюр хорошо отразится на здоровье ногтей, однако педикюр стоит отложить на потом.

Идеальное время для глубокой чистки лица и самомассажа.

30 сентября 2021 года, 24 лунный день – четверг

Убывающая Луна в знаке Рак

Не стригите себя самостоятельно – этим вы "сострижете" финансовое благополучие. Не стоит кардинально менять цвет. Можно попробовать оттенки, которые немного темнее вашего естественного цвета.

Сегодня поухаживайте за кожей рук – питательный и увлажняющие маски и крем принесут максимальную пользу.

Побалуйте кожу лица паровыми ванночками из отваров липы и мяты.