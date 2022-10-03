Новолуние в октябре 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Новолуние в октябре 2022 / ua.depositphotos.com/

Во втором месяце осени Луна вступит в новую фазу цикла 25 октября в 13:48 по киевскому времени. Новолуние в октябре 2022 пройдет в созвездии Скорпиона.

Обновление цикла в знаке Скорпиона принесет активный и динамичный месяц. Ноябрь будет довольно напряженным, однако в этот период появляется шанс долгожданных перемен в наиболее важных сферах. Повышается чувственность и страстность, которые могут пробудить жажду к легким приключениям Однако стоит держать свои чувства в узде и не поддаваться опасным соблазнам. Желание безумной любви может обернуться неприятностями. Не стоит торопиться с обещаниями и принимать поспешные решения.

О том какие дни средины осени могут таить в себе большую опасность, а когда наступает наилучшее время для реализации своих планов, читайте в материале: Лунный календарь на октябрь 2022: дни наибольшей удачи и опасности.

День Новолуния может отмечаться беспричинной тревогой и волнением. Повышенная чувствительность может привести к разногласиям с окружающими, стоит избегать конфликтных ситуаций. Будьте внимательны к здоровью и прислушивайтесь к сигналам, которые может посылать организм.

Новолуние 25 октября 2022 – что можно делать

В это период энергия Луны в знаке Скорпиона поможет избавиться от страхов и предубеждений. Появится возможность посмотреть на возможность неудач под другим углом, и они больше не будут пугать. Период Новолуния – лучшее время, чтобы решиться на то, о чем давно подумывали, но все боялись воплотить в жизнь. Однако стоит забыть о манипуляциях и обмане. Честность и искренность становятся ключом к успеху.

В день Новолуния благоприятно мириться с близкими и налаживать отношения после ссоры. Вы сможете подобрать правильные слова и восстановить контакт.

Новолуние становится периодом, когда лучше всего избавляться от вредных привычек и приобретать правильные. Можно устроить разгрузочный день или начать диету.

В этот месяц Луна в Скорпионе может усилить интуитивные способности. Принимая важные решения, стоит руководствоваться подсказками внутреннего голоса. Нужно меньше прислушиваться к советам окружающих и больше доводам собственного разума.

Что нельзя делать в Новолуние

брать в долг и одалживать деньги;

начинать новое;

совершать крупные покупки;

принимать важные решения, подписывать документы;

поддаваться негативным эмоциям;

проводить операции и процедуры красоты;

переедать и употреблять алкоголь.

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