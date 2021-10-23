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Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег

23 октября 2021, 16:34

Что нельзя делать в новолуние чтобы не спугнуть удачу - расскажет Главред.

Новолуние в ноябре 2021
Новолуние в ноябре 2021 / ua.depositphotos.com/

В последнем месяце осени Луна обновит свой цикл 5 ноября 2021 года в 00:15. Новолуние произойдет в созвездии Скорпиона.

2 лунные сутки – день, когда нужно снизить активность на максимум. В этот день нужно избегать конфликтных ситуаций и держать эмоции под контролем.

Новолуние 5 ноября 2021 года произойдет в пятницу. Этому дню покровительствует загадочная Венера. Женщинам и девушкам стоит воздержаться от выполнения тяжелой работы и посвятить сутки отдыху, балуя себя приятными мелочами.

О том, как фазы Луны могут отразиться на благополучии, читайте в нашем материале: Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность.

Новолуние 5 ноября 2021: что можно делать

В день новолуния живые существа находятся под влиянием особого энергетического импульса. Именно поэтому начало нового лунного цикла хорошее время для любых новых начинаний. Можно браться за выполнение задач, которые не удавалось решить ранее. Луна в Скорпионе обеспечит заряд творческой энергии. Хорошо дается интеллектуальный труд.

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В этот день, если правильно и четко сформулировать цели или определиться с мечтами, судьба поможет достичь желаемого.

Стрижка волос во 2 лунный день – 5 ноября с 8:12 до 9:52 следующих суток, укрепит не только волосы, но и общее состояние организма. Можно экспериментировать с длинной и формой прически, это привлечет энергию и желание зарабатывать. Денежным станет окрашивание волос натуральными красителями.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра

Хорошо в этот день начинать диету или разгрузочный день. Эти процедуры могут очистить организм от токсинов и шлаков и укрепить здоровье. Идеальным будет отказ от вредных привычек.

Для того, чтобы "обновиться" вместе с небесным светилом и привнести в жизнь благополучие, необходимо избавиться от ненужного хлама и навести порядок в доме.

Что нельзя делать в новолуние

В этот день энергия находится на самом низком уровне. Может проявляться эмоциональная неустойчивость или чувство тревоги и беспокойства. Необходимо всячески избегать ссор и скандалов. Если возможно, провести новолуние в уединении и спокойствии. В новолуние также не стоит:

  • проводить хирургические вмешательства;
  • решать важные вопросы;
  • работать в саду или огороде;
  • переедать и употреблять алкоголь.
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новолуние 2021
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