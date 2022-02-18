Новолуние в марте 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду

Новолуние в марте 2022 / depositphotos.com/

Новолуние в марте 2022 состоится 2 марта в 17:34 по киевскому времени. Луна войдет в новую фазу в среду, в созвездии Рыб.

Луна в Рыбах обостряет чувство лени. Однако в этом случае не стоит корить себя за бездействие, это один из немногих дней, когда оно может только пойти на пользу и уберечь от необдуманных решений, которые могут обернуться серьезными проблемами. Этот день больше всенго подходит для спокойного отдыха.

Лунный календарь на март 2022 расскажет, в какие дни стоит быть особо внимательными, чтобы не навлечь на себя неприятности, а когда удача будет ходить за вами по пятам и любые начинания будут успешными.

В день обновления лунного цикла жизненная энергия, как и сила самого небесного светила минимальны. Многие могут почувствовать упадок сил, необоснованные приступы тревоги и волнения, а также апатию и даже депрессию. В день новолуния могут дать о себе знать хронические заболевания, и в разы возрастает риск ссор и конфликтов с окружающими.

Новолуние 2 марта 2022 – что можно делать

До начала новолуния хорошо довести до конца все текущие дела и задачи. В день, когда небесное светило обновляется, необходимо четко распланировать ближайший месяц, концентрируясь на первоочередных задачах. Благоприятные лунные сутки для любых начинаний. Можно помечтать и чем ярче вы представляете картинку желаемого, тем больше шансов, что оно воплотится в жизнь.

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День новолуния лучший в месяце, чтобы распрощаться с вредными привычками начинать диету или проводить разгрузочный день. Хорошо записываться в спортзал и быть физически активными.

Взаимоотношения с окружающими в этот день могут быть немного натянутыми, однако не стоит обострять. Лучше всего пойти на мировую и попросить прощения и самим простить обиды, таким образом, очищая себя от негатива.

Что нельзя делать в новолуние:

нельзя брать в долг или одалживать;

совершать крупные покупки;

проводить важные переговоры и подписывать документы;

поддаваться негативным эмоциям (злость, ревность);

употреблять алкоголь и переедать.

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