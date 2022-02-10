Лунный календарь на март 2022: лучшие и самые опасные дни месяца

Какой день в марте самый опасный и что нужно делать, чтобы не навлечь беду - расскажет Главред.
Лунный календарь на март 2022 расскажет, в какие дни лучше всего планировать новые начинания, важные события и перемены, а в какие сутки лучше всего минимизировать активность и быть предельно внимательными, чтобы избежать неприятных ситуаций.
О том, как фазы Луны могут повлиять на благополучие и достаток, читайте в материале: Лунный гороскоп на неделю 14-20 февраля: Близнецам – незапланированные траты, Скорпионам – долги, Стрельцам – удача.
Фазы Луны в марте 2022
- Новолуние – 2 марта в 19:35.
- Полнолуние – 18 марта в 09:17.
- Растущая Луна – с 3 по 17 марта 2022.
- Убывающая Луна – 1 марта и с 19 по 31 марта 2022.
Благоприятные дни в марте 2022
В фазах лунного цикла есть дни, которые наполнены положительной энергетикой. На эти сутки можно планировать важные мероприятия, встречи, свидания и воплощать задуманное. Перемены будут только к лучшему, а новые начинания и проекты увенчаются успехом. Благоприятные дни в марте 2022: 3, 7, 8, 9, 11, 16, 23, 24.
Астрологи выделяют три дня лунного календаря, которые обладают мощной энергетикой. Она поможет решить сложные вопросы в любой сфере жизни и если приложить все усилия можно достичь желаемого.
8 марта – вторник – 7 лунный день – Луна в Тельце – жизненная энергия растет, можно приступать к воплощению новых проектов, подписывать важные документы и заключать сделки. Луна в Тельце – это о финансовой стабильности. В этот день можно искать дополнительные источники дохода и решать вопросы с деньгами.
23 марта – среда – 21 лунный день – Луна в Стрельце – в этот день будут легко решаться бюрократические вопросы и любые проблемы правового характера. Благоприятны командировки и поездки, они принесут массу впечатлений и полезных знакомств. На убывающую Луну хорошо избавляться от вредных привычек и укреплять отношения с партнером.
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24 марта – четверг – 22 лунный день – Луна в Стрельце – в этот день стоит проявлять максимальную активность и инициативу. Только в этом случае можно поймать удачу за хвост и достичь задуманного, энергия небесного светила будет вам помогать. Благие дела в этот день вернутся сторицей. В делах любовных стоит положиться на подсказки интуиции, она подскажет правильное решение.
Неблагоприятные дни в марте 2022
В дни низкой отрицательной энергии эмоциональный фон нестабильный, поэтому лучше свести общение с окружающими к минимуму, чтобы избежать как конфликтных ситуаций, так и манипуляций и людей с недобрыми намерениями. Самыми неблагоприятными днями в марте будут: 1, 2, 4, 18, 19, 27, 31 числа.
31 марта – четверг – 30 лунный день – Луна в Овне – цикл лунного календаря подходит к завершению и поэтому многие могут испытывать волнение и тревогу на ровном месте. Сатанинский день, в котором все тайное и скрытное выходит наружу. Лунная энергия сегодняшнего дня может толкать на необдуманные поступки. Этот день стоит провести в спокойствии, по возможности ограничив общение, повышается риск краж и мошенничества.
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