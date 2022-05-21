Новолуние в мае 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду и привлечь в дом удачу

Новолуние в мае 2022 / depositphotos.com/

Новолуние в мае 2022 состоится в 14:30 по киевскому времени. Обновление лунного цикла произойдет в созвездии Близнецов.

Новолуние в Близнецах – период, когда многие могут потерять бдительность и осторожность. Такая растерянность может обернуться серьезными последствиями. В этот день особо внимательными стоит быть водителям. Важные дела и решение вопросов, требующих аккуратности лучше отложить на другой день. В день новолуния некоторые могут чувствовать, что их усилия не приносят должного результата. Однако ни в коему случае нельзя опускать руки и поддаваться апатии. Нужно буквально заставлять себя действовать, потом придет вдохновение и прилив энергии для новых свершений.

О том, в какие дни лунного цикла можно рассчитывать на успех в делах и осуществление поставленных целей, а когда стоит проявить особую осторожность, читайте в материале: Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни.

В день новой Луны могут обостряться тревога и волнение и возрастать вероятность конфликтных ситуаций, споров и разногласий с окружающими. Эмоциональный фон нестабилен и настроение может резко меняться. Нужно особое внимание уделить здоровью, в новолуние могут обостряться хронические заболевания.

Новолуние 30 мая 2022 – что можно делать

День обновления лунного цикла лучше всего провести, снизив общение к минимуму. Это поможет избежать серьезных ссор, которые могут тянуться за вами весь последующий месяц. Первые лунные сутки – благоприятный день для долгосрочного планирования и постановки целей на текущий период. Начинать реализовывать свои идеи можно уже на второй день лунного календаря.

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В день новолуния не стоит перегружать себя информацией. Переизбыток новостей может привести к бессоннице и нервному напряжению. Прогулки на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки и медитация помогут сберечь здоровье и нервную систему. Разгрузочный день поможет укрепить защитные силы организма. В этот день отдавайте предпочтение постному мясу, рыбе и овощам.

Что нельзя делать в новолуние

День обновления небесного светила не подходит для принятие важных решений и подписания документов. Также в этот день не стоит:

давать и брать в долг деньги, совершать крупные финансовые операции:

начинать новое – любые начинания в день новой луны не увенчаются успехом, можно только составлять план действий;

поддаваться негативным эмоциям – злость, ревность могут обернуться против вас;

нагружать себя тяжелой физической работой – силы организма в новолуние ослаблены, это может подорвать здоровье;

проводить косметические процедуры и операции;

переедать и употреблять алкоголь.

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