Новолуние в июне 2022: что нужно делать, чтобы привлечь удачу и благополучие

Новолуние в июне 2022 / depositphotos.com/

Луна войдет в новую фазу цикла 29 июня в 5:53 по киевскому времени. Новолуние в июне 2022 произойдет в созвездии Рака.

Новолуние в Раке – во всей красе раскрывает эмоциональную сторону. На поверхность выходят старые воспоминания и сокровенные чувства, которые могут навевать меланхолию. Рак – это знак стихии воды и фазы лунного цикла влияют на него в большей степени. Не стоит подавлять в себе чувства, иногда поплакать от души – это полезное занятие. Благоприятный день, чтобы провести его в кругу семьи и близких людей, уделить больше внимания детям. А вот решение важных вопросов, подписание документов и финансовые операции стоит отложить на другой день.

О том, какие дни в июне могут быть наиболее опасными, а когда наступает время воплощать свои смелые мечты, читайте в материале: Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни.

В день новолуния могут возрастать тревожные настроения и усиливаться волнение. Эмоциональный фон нестабилен, повышается вероятность споров и конфликтов с окружающими. Могут напомнить о себе хронические заболевания, нужно быть внимательными к сигналам организма.

Новолуние 29 июня 2022 – что можно делать

До начала нового лунного цикла хорошо завершить все текущие дела и проекты. В день новолуния стоит распланировать ближайший месяц и расставить приоритеты, выделяя задачи, которые требуют внимания в первую очередь. Неплохо и помечтать. Чем отчетливее вы визуализируете в голове картинку, тем быстрее приближаете воплощение заветных желаний.

В этот день хорошо не только возобновлять старые контакты, но и мириться с дорогими сердцу людьми и налаживать отношения. Становится легче подобрать правильные слова, которые смогут расположить к себе человека и забыть старые обиды.

Возрождение небесного светила в новом цикле – прекрасное время, чтобы избавиться от вредных привычек. Разгрузочный день пойдет организму на пользу.

Что нельзя делать в новолуние:

брать в долг и одалживать деньги;

начинать новое;

совершать крупные покупки;

принимать важные решения, подписывать документы;

поддаваться негативным эмоциям;

проводить операции и процедуры красоты;

переедать и употреблять алкоголь.

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