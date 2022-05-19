Новолуние в июне 2022: что нужно делать, чтобы привлечь удачу и благополучие

Что нужно делать в новолуние, чтобы избежать неприятностей - расскажет Главред.
Луна войдет в новую фазу цикла 29 июня в 5:53 по киевскому времени. Новолуние в июне 2022 произойдет в созвездии Рака.
Новолуние в Раке – во всей красе раскрывает эмоциональную сторону. На поверхность выходят старые воспоминания и сокровенные чувства, которые могут навевать меланхолию. Рак – это знак стихии воды и фазы лунного цикла влияют на него в большей степени. Не стоит подавлять в себе чувства, иногда поплакать от души – это полезное занятие. Благоприятный день, чтобы провести его в кругу семьи и близких людей, уделить больше внимания детям. А вот решение важных вопросов, подписание документов и финансовые операции стоит отложить на другой день.
О том, какие дни в июне могут быть наиболее опасными, а когда наступает время воплощать свои смелые мечты, читайте в материале: Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни.
В день новолуния могут возрастать тревожные настроения и усиливаться волнение. Эмоциональный фон нестабилен, повышается вероятность споров и конфликтов с окружающими. Могут напомнить о себе хронические заболевания, нужно быть внимательными к сигналам организма.
Новолуние 29 июня 2022 – что можно делать
До начала нового лунного цикла хорошо завершить все текущие дела и проекты. В день новолуния стоит распланировать ближайший месяц и расставить приоритеты, выделяя задачи, которые требуют внимания в первую очередь. Неплохо и помечтать. Чем отчетливее вы визуализируете в голове картинку, тем быстрее приближаете воплощение заветных желаний.
В этот день хорошо не только возобновлять старые контакты, но и мириться с дорогими сердцу людьми и налаживать отношения. Становится легче подобрать правильные слова, которые смогут расположить к себе человека и забыть старые обиды.
Возрождение небесного светила в новом цикле – прекрасное время, чтобы избавиться от вредных привычек. Разгрузочный день пойдет организму на пользу.
Что нельзя делать в новолуние:
- брать в долг и одалживать деньги;
- начинать новое;
- совершать крупные покупки;
- принимать важные решения, подписывать документы;
- поддаваться негативным эмоциям;
- проводить операции и процедуры красоты;
- переедать и употреблять алкоголь.
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