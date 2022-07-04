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Новолуние в июле 2022: что нужно делать, чтобы защитить дом от неприятностей

4 июля 2022, 15:57

Что нужно сделать в новолуние, чтобы обеспечить удачу на месяц вперед.

новолуние 2022
Новолуние в июле 2022 / depositphotos.com/

В средине лета Луна начнет свой новый цикл 28 июля в 20:55 по киевскому времени. Новолуние пройдет в созвездии Льва.

Обновление Луны в созвездии Льва – это период когда появляется возможность положительных перемен. И основу для будущих изменений закладывает именно начало лунного цикла. Луна в созвездии Льва может усилить духовность и задуматься о жизненном предназначении. Вы сможете правильно расставить приоритеты и определиться со своими истинными желаниями. Новолуние во Льве может принести вдохновение, заряд сил и оптимизма. В этот день женская и мужская энергии находятся в равновесии, что позволяет лучше понять свою вторую половинку и укрепить связь. Свободным представителям зодиакального круга можно отправляться на свидание и привносить в жизнь романтику и любовь.

Какие дни лунного цикла могут таить в себе серьезную опасность, а когда наступает время воплощать самые смелые желания, читайте в материале: Лунный календарь на июль 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца.

Новолуние 28 июля 2022 – что можно делать

В день обновления лунного цикла любые начинания, связанные со здоровьем, пойдут на пользу. Благоприятный период для начала занятий спортом или диеты. Избавление от вредных привычек и разгрузочные дни помогут укрепить защитные силы организма.

К началу нового лунного месяца благоприятно завершить все дела и проекты. В день новолуния стоит заняться планированием, выделяя первоочередные проекты и задачи. Можно и помечтать. Чем отчетливее вы визуализируете свою мечту (вплоть до мельчайших деталей), тем больше у нее шансов воплотиться в реальность.

Благоприятное время для того, чтобы помириться с дорогими сердцу людьми и наладить отношения, забыв старые обиды. Этот день хорошо провести с семьей, уделив больше внимания детям и своей второй половинке.

Что нельзя делать в новолуние

  • В день начала нового цикла не стоит предаваться унынию. Негативные мысли могут притянуть в вашу жизнь неприятности. Вы можете "запрограммировать" весь последующий месяц на печаль и уныние.
  • В день Новолуния можно планировать и составлять цели на месяц, однко не стоит торопиться воплощать их в первые пару дней лунного цикла.
  • Не стоит отправляться за покупками, рискуете купить то, что не принесет вам радости и потратить на это "удовольствие" много денег.
  • Остерегайтесь переутомления, оно может подкосить здоровье.
  • Воздержитесь от алкоголя, курения и тяжелой пищи.

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лунный календарь новолуние 2022
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