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Лунный календарь на июль 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца

10 июня 2022, 14:44

В какие дни можно загадывать желание, а когда стоит опасаться травматизма и быть внимательными на дороге.

Лунный календарь июль 2022
Лунный календарь на июль 2022 / depositphotos.com/

Лунный календарь на июль 2022 расскажет, какие дни открывают окно возможностей для реализации своих планов и целей, а когда лучше минимизировать любую деятельность, чтобы не навлечь на себя несчастья.

О том, когда в средине лета записываться в салон красоты, читайте в материале: Лунный календарь стрижек на июль 2022: фартовые дни для новой прически.

Фазы Луны в июле 2022

  • Растущая Луна – с 1 по 12 июля и с 29 по 31 июля.
  • Полнолуние – 13 июля 2022 в 21:37.
  • Убывающая Луна – с 14 по 27 июля 2022.
  • Новолуние – 28 июля 2022 в 20:55.

Благоприятные дни в июле 2022

В лунном календаре июля есть дни в которые энергетика небесного светила максимально положительная. В эти дни можно воплощать в жизнь давние планы и масштабные проекты, отправляться на свидание или загадывать желания – они могут сбыться.

Благоприятные дни в июле 2022: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 31. Среди наиболее удачливых дней астрологи выделяют 4, 5, 21 и 27 июля.

4-5 июля 2022 – растущая Луна в знаке Дева – в этот день вы сможете увидеть первые результаты вашей кропотливой работы. Хороший день для решения финансовых вопросов, усиливается "чуйка" на деньги, вы можете предугадать, что принесет прибыль. Благоприятный день для долгосрочного планирования и постановки целей. Собирайтесь на свидание, оно будет незабываемым. В этот день можно загадывать желание и Вселенная может услышать ваши просьбы.

21 июля 2022 –убывающая Луна в знаке Телец – созвездие Тельца символизирует настойчивость, трудолюбие, целеустремленность и стабильность. Именно люди с данными чертами могут достичь больших успехов в этот день. Инвестиции в этот день будут удачными и принесут доход. На убывающую Луну благоприятно доводить до конца начатое и анализировать свои достижения и ошибки.

Читайте такжеПолнолуние в июле 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед

27 июля 2022 – убывающая Луна в знаке Рак – в этот день не стоит спешить успеть все. Неторопливая рассудительность приведет вас к успеху. Стоит проявить внимательность и аккуратность к деталям, в них может скрываться информация, которая может изменить жизнь к лучшему.

Неблагоприятные дни в июле 2022

В дни, когда небесное светило "капризничает", любое неосторожное действие может привлечь беды и несчастья. Негативная энергетика может спугнуть удачу.

Самые опасные дни в июле 2022: 13 и 24.

13 июля 2022 – полнолуние в знаке Козерог – в этот день все темные мысли и желания могут выходить на поверхность. Важно сохранить силу воли и не поддаваться мимолетным желаниям, в противном случае последствия своих опрометчивых поступков будут преследовать вас долгие месяцы. Обстоятельства могут подтолкнуть вас к ошибке, которая может повлиять на дальнейшую жизнь. Не стоит давать в долг и одалживать деньги, начинать новое и избегать конфликтов. Прислушивайтесь к голосу разума.

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24 июля 2022 – убывающая Луна в знаке Близнецы - в финал лунного цикла один из самых опасных дней месяца. Люди склонны к негативным мыслям, беспричинной тревоге и апатии. На поверхность выходят скрытые темные желания. Агрессивная энергия дня увеличивает вероятность несчастных случаев, краж и потерь. Крайне неудачный день для новых начинаний, они обречены на провал. Сегодня лучше минимизировать активность, заняв позицию наблюдателя. В этот день нужно проявить незаурядную силу воли, чтобы не поддаться опасным искушениям. Избегайте общения с малознакомыми людьми и будьте внимательны на дороге. Любые поездки лучше перенести на более благоприятный день.

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