Новолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беды

Что нужно делать в новолуние, чтобы избежать неприятностей - расскажет Главред.
Новолуние в феврале 2022 года состоится 1 февраля в 7:47 по киевскому времени. В новую фазу роста Луна вступит в созвездии Водолея.
Новолуние в Водолее – это не время для активных действий, и больше подходит для планирования и постановки целей на будущее. Этот день подходит для общения с близкими по духу людьми или новых знакомств. Также Луна в воздушном созвездии располагает к творчеству и поиску своих скрытых талантов.
Лунный календарь на февраль 2022 расскажет о том, в какие дни можно рассчитывать на успех во всех начинаниях, а какие сутки могут таить в себе серьезную опасность.
В 1 лунные сутки энергия всего живого находится на минимальном уровне. Возможны необоснованные приступы тревоги волнения, упадок сил и депрессивные состояния. В этот день могут обостряться хронические заболевания. Справится с негативными мыслями и раздражением непросто, возрастает вероятность конфликтов и разногласий.
Новолуние 1 февраля 2022 – что можно делать
День новой фазы Луны идеальный для планирования дел как на текущий месяц, так и на долгосрочную перспективу. Неплохо будет и помечтать. Визуализируя свои желания, создавая четкую картинку в своей голове, вы приближаете наступление этого дня. Однако все свои планы в новолуние стоит держать при себе и никому о них не рассказывать.
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В период новолуния пойдут на пользу разгрузочные дни и начало диеты. Если у вас есть вредные привычки – самое время с ними попрощаться. Проводите больше времени на свежем воздухе и за любимыми занятиями.
В этот день стоит прощать друг другу обиды, таким образом "очищаясь" от негатива и программируя себя на хорошее начало месяца. То, как вы проведете новолуние, повлияет на весь последующий месяц.
Что нельзя делать в Новолуние:
- заниматься финансовыми вопросами, одалживать и брать в долг;
- начинать новое;
- принимать важные решения, проводить переговоры или подписывать документы;
- проводить хирургические вмешательства без крайней необходимости;
- идти в салон на косметические процедуры;
- переедать и употреблять алкоголь.
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