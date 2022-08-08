Новолуние в августе 2022: что поможет привлечь удачу и благополучие

Новолуние в августе 2022 / ua.depositphotos.com

В последнем месяце лета Луна начнет новый цикл 27 августа в 11:17 по киевскому времени. Новолуние в августе 2022 состоится в созвездии Девы.

Новолуние в Деве поставит на первый план вопросы карьеры и здоровья. Это время уделить внимание близким людям и детям, а также заняться благоустройством дома. Дева любит порядок, это хороший день, чтобы очистить пространство вокруг себя, расставить по полочкам мысли и чувства и начать правильно питаться.

О том, какие дни первого месяца осени могут обернуться неприятностями, а когда могут сбыться заветные желания, читайте в материале: Лунный календарь на сентябрь 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца.

Новолуние 27 августа 2022 – что можно делать

Педантичная Дева располагает к тому, чтобы в Новолуние заняться долгосрочным планированием. Составьте план на месяц и правильно расставьте приоритеты, сосредоточив усилия на наиболее важных вещах. Подумайте над вашими целями и планами и четко представьте, что ждет вас по достижению намеченного. Чем более явственно вы представляете конец пути, тем быстрее вселенная поможет воплотить ваши стремления в реальность.

В день Новолуния стоит проявлять максимальную осторожность во всем, что требует концентрации внимания. По возможности, лучше отказаться от поездок, даже небольших и быть внимательными за рулем. Важные переговоры стоит перенести на другой день, энергия небесного светила на низком уровне и шансы убедить партнеров в правильности вашей точки зрения будут минимальными.

Читайте такжеЛунный календарь на сентябрь 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца

Новолуние – это время, когда нужно обращать больше внимания на собственные потребности и прислушиваться к сигналам организма. Восстановить душевную гармонию помогут очищающие процедуры: контрастный душ, массаж, мытье головы или ванная с эфирными маслами. Посвятите этот день отдыху и восстановлению сил, займитесь делом по душе.

В общении с окружающими следует проявлять больше такта. Будьте более терпимыми к недостаткам других, не провоцируйте конфликты. Ваша эмоциональная несдержанность может стать причиной неприятностей весь текущий месяц, вы можете ненароком запрограммировать себя на негатив.

Что нельзя делать в Новолуние:

начинать новые проекты или работу;

делать покупки – стоит ограничиться только необходимыми;

отправляться в путешествия и поездки;

заводить новые знакомства;

переутомляться;

употреблять алкоголь.

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