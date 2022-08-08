Новолуние в августе 2022: что поможет привлечь удачу и благополучие

Чего нужно избегать в Новолуние, чтобы не навлечь на себя неприятности.
В последнем месяце лета Луна начнет новый цикл 27 августа в 11:17 по киевскому времени. Новолуние в августе 2022 состоится в созвездии Девы.
Новолуние в Деве поставит на первый план вопросы карьеры и здоровья. Это время уделить внимание близким людям и детям, а также заняться благоустройством дома. Дева любит порядок, это хороший день, чтобы очистить пространство вокруг себя, расставить по полочкам мысли и чувства и начать правильно питаться.
О том, какие дни первого месяца осени могут обернуться неприятностями, а когда могут сбыться заветные желания, читайте в материале: Лунный календарь на сентябрь 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца.
Новолуние 27 августа 2022 – что можно делать
Педантичная Дева располагает к тому, чтобы в Новолуние заняться долгосрочным планированием. Составьте план на месяц и правильно расставьте приоритеты, сосредоточив усилия на наиболее важных вещах. Подумайте над вашими целями и планами и четко представьте, что ждет вас по достижению намеченного. Чем более явственно вы представляете конец пути, тем быстрее вселенная поможет воплотить ваши стремления в реальность.
В день Новолуния стоит проявлять максимальную осторожность во всем, что требует концентрации внимания. По возможности, лучше отказаться от поездок, даже небольших и быть внимательными за рулем. Важные переговоры стоит перенести на другой день, энергия небесного светила на низком уровне и шансы убедить партнеров в правильности вашей точки зрения будут минимальными.
Читайте такжеЛунный календарь на сентябрь 2022: наилучшие и самые опасные дни месяца
Новолуние – это время, когда нужно обращать больше внимания на собственные потребности и прислушиваться к сигналам организма. Восстановить душевную гармонию помогут очищающие процедуры: контрастный душ, массаж, мытье головы или ванная с эфирными маслами. Посвятите этот день отдыху и восстановлению сил, займитесь делом по душе.
В общении с окружающими следует проявлять больше такта. Будьте более терпимыми к недостаткам других, не провоцируйте конфликты. Ваша эмоциональная несдержанность может стать причиной неприятностей весь текущий месяц, вы можете ненароком запрограммировать себя на негатив.
Что нельзя делать в Новолуние:
- начинать новые проекты или работу;
- делать покупки – стоит ограничиться только необходимыми;
- отправляться в путешествия и поездки;
- заводить новые знакомства;
- переутомляться;
- употреблять алкоголь.
Читайте также:
- Лунный календарь на август 2022: дни большой удачи и опасности
- Лунный календарь стрижек на август 2022: лучшие дни для новой прически
- Лунный посевной календарь на август 2022: лучшие дни для работы в огороде и саду