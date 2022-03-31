Новолуние в апреле 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Новолуние в апреле 2022 / depositphotos.com/

Во втором месяце весны Луна начнет свой цикл два раза. Новолуние в апреле 2022 состоится 2 раза в начале и конце месяца.

О том, какие дни апреля благоприятны для новых начинаний, а когда лучше свести любую активность к минимуму, читайте в материале: Лунный календарь на апрель 2022: названы дни наибольшего успеха.

Когда новолуние в апреле 2022

Первое новолуние состоится 1 апреля в 9:24 по киевскому времени. Оно пройдет в созвездии Овна.

В конце месяца ожидается второе обновление лунного цикла. Оно произойдет в созвездии Тельца 30 апреля в 23:38 по Киеву.

Новолуние в Овне означает обнуление цикла во всех смыслах. Овен – первый знака зодиакального круга, а само новолуние – вступление в новую фазу. Это время одно из наиболее продуктивных в году. Покровитель созвездия – планета Марс добавит энтузиазма в стремлении достичь поставленных целей. Воинственная энергия может побуждать идти напролом навстречу к своей мечте. Новолуние в Овне – прекрасное время сделать первый шаг к тому, на что долгое время не могли решиться.

Новолуние в Тельце обращает внимание на материальные ценности – финансовое благополучие, комфорт и достаток выходят на первый план. В этот период не стоит совершать импульсивных поступков, следует сбавить обороты и искать удовольствия в простых жизненных радостях.

Новолуние в апреле 2022 – что можно делать

В период новолуния нужно заниматься как краткосрочным, так и долгосрочным планированием. Чем более четко вы представите свой путь к достижению поставленной цели, тем быстрее сможете добиться первых результатов в дальнейшем. Этот день стоит посвятить решению первоочередных вопросов, не пытаясь справиться с несколькими делами одновременно.

Время новолуния подходит для того, чтобы распрощаться с вредными привычками. Разгрузочный день принесет максимальную пользу организму и и поможет укрепить здоровье.

Взаимоотношения с окружающими могут быть натянутыми, поэтому стоит всеми силами избегать конфронтаций с людьми. Очиститься от негатива поможет прощение старых обид и примирение с дорогими сердцу людьми.

Что нельзя делать в новолуние

проводить переговоры и назначать встречи;

начинать новые дела – только планировать;

совершать крупные покупки;

поддаваться негативным эмоциям;

переедать или злоупотреблять алкоголем.

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