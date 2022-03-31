УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Новолуние в апреле 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

31 марта 2022, 10:29

Что нужно сделать в новолуние, чтобы привлечь удачу на свою сторону.

новолуние 2022
Новолуние в апреле 2022 / depositphotos.com/

Во втором месяце весны Луна начнет свой цикл два раза. Новолуние в апреле 2022 состоится 2 раза в начале и конце месяца.

О том, какие дни апреля благоприятны для новых начинаний, а когда лучше свести любую активность к минимуму, читайте в материале: Лунный календарь на апрель 2022: названы дни наибольшего успеха.

Когда новолуние в апреле 2022

Первое новолуние состоится 1 апреля в 9:24 по киевскому времени. Оно пройдет в созвездии Овна.

В конце месяца ожидается второе обновление лунного цикла. Оно произойдет в созвездии Тельца 30 апреля в 23:38 по Киеву.

Новолуние в Овне означает обнуление цикла во всех смыслах. Овен – первый знака зодиакального круга, а само новолуние – вступление в новую фазу. Это время одно из наиболее продуктивных в году. Покровитель созвездия – планета Марс добавит энтузиазма в стремлении достичь поставленных целей. Воинственная энергия может побуждать идти напролом навстречу к своей мечте. Новолуние в Овне – прекрасное время сделать первый шаг к тому, на что долгое время не могли решиться.

Новолуние в Тельце обращает внимание на материальные ценности – финансовое благополучие, комфорт и достаток выходят на первый план. В этот период не стоит совершать импульсивных поступков, следует сбавить обороты и искать удовольствия в простых жизненных радостях.

Новолуние в апреле 2022 – что можно делать

В период новолуния нужно заниматься как краткосрочным, так и долгосрочным планированием. Чем более четко вы представите свой путь к достижению поставленной цели, тем быстрее сможете добиться первых результатов в дальнейшем. Этот день стоит посвятить решению первоочередных вопросов, не пытаясь справиться с несколькими делами одновременно.

Время новолуния подходит для того, чтобы распрощаться с вредными привычками. Разгрузочный день принесет максимальную пользу организму и и поможет укрепить здоровье.

Взаимоотношения с окружающими могут быть натянутыми, поэтому стоит всеми силами избегать конфронтаций с людьми. Очиститься от негатива поможет прощение старых обид и примирение с дорогими сердцу людьми.

Что нельзя делать в новолуние

  • проводить переговоры и назначать встречи;
  • начинать новые дела – только планировать;
  • совершать крупные покупки;
  • поддаваться негативным эмоциям;
  • переедать или злоупотреблять алкоголем.

Читайте также:

viber
новолуние 2022
Реклама
Популярное
Приметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в бедуПриметы на 30 марта: что нельзя делать в день Теплого Алексея и как не попасть в беду "Скончалась от ран": в Мариуполе оккупанты по несколько дней насиловали женщину на глазах у ее сына"Скончалась от ран": в Мариуполе оккупанты по несколько дней насиловали женщину на глазах у ее сына Приметы на 29 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 29 марта: что нельзя делать и как не попасть в беду "Твоих соплеменников, Сережа, все тут держат за лохов": Потап ответил "русскому патриоту" Безрукову"Твоих соплеменников, Сережа, все тут держат за лохов": Потап ответил "русскому патриоту" Безрукову Кремль меняет цели: почему уже никто не помешает Украине вернуть Донбасс и КрымКремль меняет цели: почему уже никто не помешает Украине вернуть Донбасс и Крым

Последние новости

11:00

"В одной роте из 500 выжили семеро": российский оккупант признался об истинных потерях РФ в Украине

10:48

Бойцы мусульманского батальона зачистили лес между селами на Киевщине и захватили трофеи

10:34

В ближайшие дни под Киевом ожидаются ожесточенные бои - британская разведка

10:33

"Россияне – хуже фашистов во Вторую мировую": орки уничтожили дом 92-летней пенсионеркиВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 1 апреля 2022: Львам – интриги, Весам – деньги, Козерогам – важное известие

Реклама
10:29

Новолуние в апреле 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беду

10:22

Зеленскому в США доверяют больше, чем Байдену: рейтинг президента Украины – более 70%

09:58

Пенсионерка упала на колени и благодарила Бога, что город освободили ВСУ: в Сети появилось мощное видео

09:51

Конфликт Путина и Шойгу: СМИ выяснили, почему растет напряжение между президентом и Минобороны РФВидео

09:48

"Германия на 100% с Украиной": Берлин предоставит гарантии безопасности Киеву, но только после войны

09:40

Родительская суббота Великого поста – традиции и запреты дня

09:14

Как Украина удерживает Россию от прорыва в Европумнение

08:58

Премьер Словении поддержал передачу Киеву систем ПРО С-300

08:36

Можно снести опостылевшего лидера: в гороскопе Путина наступили самые опасные четыре дняВидео

08:07

Календарь магнитных бурь на апрель 2022: когда будет штормить и как с этим бороться

08:00

Оккупанты получили дозу радиации в Чернобыле: путинских вояк массово вывозят в Гомель на лечениеВидео

07:03

Арахамия рассказал о новой оборонной концепции: Украина хочет мобилизовать миллион резервистов

06:41

Оккупанты саботируют приказы, выводят из строя технику и сбили свой самолет - британская разведкаВидео

06:29

Почему Великобритания не рискует давать Украине гарантии безопасности, как у НАТОмнение

06:08

Сенатор США рассказал о новой стратегии РФ в войне с Украиной

Реклама
06:03

Гороскоп на сегодня, 31 марта 2022: Близнецам – давние враги, Стрельцам – деньги

05:31

Украинские защитники захватили элитный трофей - новейшую модификацию ЗРК Тор оккупантов

05:11

Путина не полностью информируют о ходе войны России против Украины – Пентагон

04:35

"Свобода должна быть вооружена не хуже, чем тирания": Зеленский рассказал, о чем говорил с БайденомВидео

03:58

Россия хочет установить "новый мировой порядок" вместе с Китаем - Лавров

03:50

Потап остроумно ответил на угрозы со стороны РФ: "Уважаемые шантажисты! Станьте в очередь!"

03:25

Как снять головную боль напряжения, если нет таблеток: действенные советы врачаФото

02:59

Арахамия назвал дату нового раунда переговоров с РФ и встречи президентов

02:35

Любимица Путина и оперная дива Анна Нетребко осудила войну с Украиной

02:31

Раскрыты уникальные свойства лимона: известный диетолог настоятельно рекомендует есть его каждый день

02:07

Арахамия раскрыл роль Абрамовича на переговорах

01:58

"Азов вошел в Белгород": в РФ массовое минирование и "эвакуация" после взрывов на артскладахФото

01:29

"Заблудился" в Украине: ВСУ ликвидировали командира мотострелкового батальона РФ

01:21

Враг готовит новый удар: Зеленский объяснил план РФ с "отводом" войск от КиеваВидео

00:53

Зарево на весь город: в Харькове враг попал в газопроводВидео

00:51

Приметы на 31 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:38

Пентагон вооружает Украину ударными беспилотниками, Javelin и StingerВидео

00:32

РФ выводит свои войска с Чернобыльской АЭС - Пентагон

00:24

Реабилитирована: Светлану Лободу убрали из черного списка артистов, поддерживающих войну

00:22

Ищите другую работу: Зеленский отозвал послов из ряда стран

Реклама
00:11

Мы уходим в ЕС и получаем огромные деньги на восстановление - АрестовичВидео

00:06

Байден не смог ответить на вопрос о готовности США гарантировать безопасность УкраинеВидео

00:05

Астролог составила гороскоп для Зеленского и Украины, и назвала завершающую дату перестройки в миреВидео

30 марта, среда
23:58

Бегут с поля боя целыми ротами: солдаты РФ массово отказываются воевать в Украине

23:57

Налетит похолодание: Украину ждет резкая смена погодыВидео

23:47

Одна из 10 детей: в чем особенность любимой дочери Кадырова

23:41

Перелом в апреле и покушение на Зеленского: появился неожиданный прогноз о завершении войны

23:41

Продолжительная война будет за пределами Украины: астролог рассказала, когда войска РФ выйдут из страны

23:29

Оккупанты обстреляли Марьинку фосфорными снарядами

23:11

13-летний сын Тины Кароль до слез шокировал своим поступком украинских беженцев в ПольшеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять