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Новолуние 1 февраля 2022: как почистить квартиру, привлечь деньги, удачу и любовь

30 января 2022, 16:46

Любое материальное желание, которое вы загадаете 1 февраля, должно нести важный подтекст - в чем его конкретная польза для развития вас как личности.

новолуние, деньги
В новолуние нужно быть аккуратными, если желание касается новых отношений и денег / Фото ua.depositphotos.com

Новолуние 1 февраля 2022 в знаке Водолея - очень необычное. Им будет управлять Уран - планета, которая приветствует все смелое, неординарное, интеллектуальное и оригинальное. Если вы хотите, провести ритуал на желание, то загадывать нужно что-то, что будет направлено на развитие и будущее. Астролог Елена Михеева рассказала в Instagram, какой ритуал на новолуние можно провести.

По словам специалиста, новолуние в 13 градусе Водолея наступит 1 февраля в 8:46 по московском времени (7:46 по Киеву).

"Новолуние может дать понимание, в какую сторону направить свои усилия, может появиться видение дальнейших перспектив, а это даст возможность понять и увидеть общую картину наших планов, что добавит оптимизма и позитива, веры в себя и воодушевления предстоящими переменами. Подумайте, в чем ваша уникальность, этот лунный месяц идеален для самовыражения. Ключ к успеху – делать что-то привычное необычным способом", - отметила астролог.

При этом специалист призвала быть очень аккуратными, если ваше желание касается новых отношений и денег.

"Знак Водолея требует честности и искренности - любое материальное желание должно нести важный подтекст - в чем его конкретная польза для развития вас как личности", - объяснила Михеева.

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В частности, если мы себе желаем новых отношений, то важно понимать, что прекрасные отношения не даются по волшебству. Построение отношений — это напряженный труд, и важно понимать, насколько на данном этапе вы к этому готовы, отметила астролог.

Что касается желания на деньги: "Если уровень нашей зрелости не соответствует запрошенным деньгам, то деньги могут притянуть неприятности".

Как почистить квартиру на новолуние

Астролог рекомендует до 1 февраля провести ритуал очищения - почистить свое внутреннее и внешнее пространство, избавиться от всего ненужного. При этом важно обязательно визуализировать, как на место выброшенной вещи приходит новая.

"Хорошо работает ритуал со свечой. Можно на огонь проговорить все, что хотите отпустить или убрать из своей жизни (негативные ситуации, проблемы, болезни и т.д.), можно написать и сжечь написанное", - сказала Михеева.

"Прошлогодние карты или списки желаний, если они сбылись-сжигаем, если карта уже есть - дописываем, визуализируем, наполняем энергией новолуния", - добавила специалист.

Энергия новолуния будет действовать 1, 2,3 февраля – это волшебное время для работы с вашими желаниями. Важно делать это от чистого сердца и со светлыми намерениями.

Волшебные ритуалы на новолуние 1 февраля 2022

Карта желаний или дневник с намерениями

Когда вы все запишете и наклеите, обязательно поблагодарите Вселенную и произнесите сакральные слова: "Благими дарами мой дом наполняется и счастье в него призывается. Да будет так!".

Талисман на удачу

Вечером 2 февраля возьмите стакан воды, произнесите на воду свои самые заветные желания, положите в воду украшение, которое весь год будете носить постоянно (серьги, кольцо, цепочка, минерал, кристалл) и поставьте стакан под лучи Луны. Утром изделие вытащите из воды и наденьте на себя, а воду вылейте в цветок или под дерево.

Ритуал на увеличение денежного потока

Вечером со 2 по 5 февраля берем крупную денежную купюру и выкладываем ее под лунный свет. Ритуал на деньги можно усилить заговором: "Месяц молодой – вот рубль золотой, тебе на подкову, мне на счастье, удачу, обнову".

Утром 6 февраля утром убираем купюру в кошелек, в стол, в шкатулку. Ее нельзя тратить до следующего новолуния.

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