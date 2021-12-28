Новая мечта, яркий роман и карьерный рост: гороскоп на январь 2022 года для Рыб

Гармония вернется в жизнь Рыб после 29 января, говорит гороскоп на месяц / noutati.info

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2022 года для Рыб.

В первый месяц нового года у Рыб может состояться романтическое знакомство. По словам астролога, не факт, что оно будет долгим, но зато очень ярким. Кроме того, могут раскрыться тайны вашего любимого человека. рассказала астролог на своем Youtube-канале.

2 января - новолуние в одиннадцатом доме гороскопа - это сектор будущего, мечты, планирования.

"Похоже, вы будете строить большие планы относительно того, кем и где вы себя видите в будущем. Рыбы могут войти в новый коллектив, выйти на новую работу, познакомиться с кем-то, изменится круг общения", - прогнозирует астролог.

Возможно представители знака начнут какую-то деятельность в Интернете. Новолуние также ознаменует путь к новой мечте.

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3 января Меркурий меняет знак и входит в двенадцатый дом гороскопа - это сектор, который отвечает за дальние страны и изоляцию. Кто-то поедет за границу, а кто-то проведет время дома в тишине и вдали от внешнего мира.

Некоторые Рыбы займутся своим здоровьем - пройдут обследование, запишутся к зубному врачу, отправятся в санаторий.

17 января полнолуние в пятом доме творчества. К этой дате прояснится ситуация вокруг идеи, которую вы обдумывали. Вам станет понятно, как все организовать наилучшим образом.

"Если у вас творческая профессия - вы актер, певец, музыкант, танцор - то это полнолуние даст вам хорошие шансы и возможности. Вы получите выгодное предложение", - говорит гороскоп на месяц.

Кроме того, 17 января у Рыб может состояться романтическое знакомство. По словам астролога, не факт, что оно будет долгим, но зато очень ярким. Также полнолуние может раскрыть тайну человека, с которым вы встречаетесь. Есть риск узнать о любовниках/любовницах.

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18 января Уран - планета неожиданностей, сюрпризов, перемен - разворачивается в прямое движение в третьем доме гороскопа. Это сектор контактов, связей, важных знакомств, информации. Уран был ретроградным с 19 августа и тормозил процессы.

"После 18 числа откроется канал во всем, что касается общения, обучения, получения новых навыков, поездок и даже переезда. Новые люди точно войдут в ваше окружение", - отметила Анжела Перл.

19 января северный лунный кармический узел Раху на полтора года входит в третий дом гороскопа.

"Раху обычно расширяет ту сферу жизни, в которую входит. В ближайшие пару лет у вас будет больше поездок. Вы займетесь самообразованием, будут улучшаться навыки общения с другими людьми. Этот кармический узел может принести важное знакомство, которое откроет для вас новые возможности и горизонты", - говорит гороскоп на январь 2022 для Рыб.

25 января Марс входит в одиннадцатый дом гороскопа - обычно, он символизирует большое количество людей. Вы можете пойти на концерт, организовывать праздник (свадьбу, день рождение).

"Как будто весь январь вы будет материализовать что-то, преображать свою мечту и вкладывать туда энергию для исполнения. С 25 января это уже не фантазии, а конкретные действия для реализации цели. То, что вы начнете делать с 25 января, это уже основа для будущего", - отметила астролог.

С 29 января 2022 года Венера - планета любви и денег - разворачивается в прямое движение.

"Если у вас не было заработка в январе, то с 29 числа деньги начнут к вам приходить. Если что-то было непонятно в романтических отношениях, все любовные дела наладятся в конце месяца. Гармония вернется в нашу жизнь", - резюмировала Анжела Перл.

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