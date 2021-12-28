УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Новая мечта, яркий роман и карьерный рост: гороскоп на январь 2022 года для Рыб

28 декабря 2021, 18:31

Весь январь Рыбы шаг за шагом будут идти к своей мечте. То, что вы начнете делать с 25 января, станет основой для будущего, говорит гороскоп на месяц.

Гороскоп на сегодня
Гармония вернется в жизнь Рыб после 29 января, говорит гороскоп на месяц / noutati.info

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на январь 2022 года для Рыб.

В первый месяц нового года у Рыб может состояться романтическое знакомство. По словам астролога, не факт, что оно будет долгим, но зато очень ярким. Кроме того, могут раскрыться тайны вашего любимого человека. рассказала астролог на своем Youtube-канале.

2 января - новолуние в одиннадцатом доме гороскопа - это сектор будущего, мечты, планирования.

"Похоже, вы будете строить большие планы относительно того, кем и где вы себя видите в будущем. Рыбы могут войти в новый коллектив, выйти на новую работу, познакомиться с кем-то, изменится круг общения", - прогнозирует астролог.

Возможно представители знака начнут какую-то деятельность в Интернете. Новолуние также ознаменует путь к новой мечте.

Реклама

3 января Меркурий меняет знак и входит в двенадцатый дом гороскопа - это сектор, который отвечает за дальние страны и изоляцию. Кто-то поедет за границу, а кто-то проведет время дома в тишине и вдали от внешнего мира.

Некоторые Рыбы займутся своим здоровьем - пройдут обследование, запишутся к зубному врачу, отправятся в санаторий.

17 января полнолуние в пятом доме творчества. К этой дате прояснится ситуация вокруг идеи, которую вы обдумывали. Вам станет понятно, как все организовать наилучшим образом.

"Если у вас творческая профессия - вы актер, певец, музыкант, танцор - то это полнолуние даст вам хорошие шансы и возможности. Вы получите выгодное предложение", - говорит гороскоп на месяц.

Кроме того, 17 января у Рыб может состояться романтическое знакомство. По словам астролога, не факт, что оно будет долгим, но зато очень ярким. Также полнолуние может раскрыть тайну человека, с которым вы встречаетесь. Есть риск узнать о любовниках/любовницах.

Читайте такжеГороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков

18 января Уран - планета неожиданностей, сюрпризов, перемен - разворачивается в прямое движение в третьем доме гороскопа. Это сектор контактов, связей, важных знакомств, информации. Уран был ретроградным с 19 августа и тормозил процессы.

"После 18 числа откроется канал во всем, что касается общения, обучения, получения новых навыков, поездок и даже переезда. Новые люди точно войдут в ваше окружение", - отметила Анжела Перл.

19 января северный лунный кармический узел Раху на полтора года входит в третий дом гороскопа.

"Раху обычно расширяет ту сферу жизни, в которую входит. В ближайшие пару лет у вас будет больше поездок. Вы займетесь самообразованием, будут улучшаться навыки общения с другими людьми. Этот кармический узел может принести важное знакомство, которое откроет для вас новые возможности и горизонты", - говорит гороскоп на январь 2022 для Рыб.

25 января Марс входит в одиннадцатый дом гороскопа - обычно, он символизирует большое количество людей. Вы можете пойти на концерт, организовывать праздник (свадьбу, день рождение).

"Как будто весь январь вы будет материализовать что-то, преображать свою мечту и вкладывать туда энергию для исполнения. С 25 января это уже не фантазии, а конкретные действия для реализации цели. То, что вы начнете делать с 25 января, это уже основа для будущего", - отметила астролог.

С 29 января 2022 года Венера - планета любви и денег - разворачивается в прямое движение.

"Если у вас не было заработка в январе, то с 29 числа деньги начнут к вам приходить. Если что-то было непонятно в романтических отношениях, все любовные дела наладятся в конце месяца. Гармония вернется в нашу жизнь", - резюмировала Анжела Перл.

Вам также может быть интересно:

viber
гороскоп Рыбы гороскоп на январь гороскоп Рыбы Рыбы знак Зодиака гороскоп 2022 Анжела Перл
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Принесут беду: три личные вещи, которые никогда нельзя отдавать близкимПринесут беду: три личные вещи, которые никогда нельзя отдавать близким Новый роман, покупка квартиры и повышение статуса: гороскоп на январь 2022 года для ВесовНовый роман, покупка квартиры и повышение статуса: гороскоп на январь 2022 года для Весов Гороскоп на сегодня 25 декабря 2021: Весам – опасность, Стрельцам – большой куш, Козерогам – счастливый шансГороскоп на сегодня 25 декабря 2021: Весам – опасность, Стрельцам – большой куш, Козерогам – счастливый шанс Сколько мандаринов можно съедать в сутки - ответ диетологаСколько мандаринов можно съедать в сутки - ответ диетолога Искали 2 дня, а она была неподалеку: в Херсоне нашли мертвой пропавшую во время корпоратива женщинуИскали 2 дня, а она была неподалеку: в Херсоне нашли мертвой пропавшую во время корпоратива женщину
18:40

Бегал голым по морозу, а полиция проехала мимо: под Мариуполем замерз мужчина

18:31

Новая мечта, яркий роман и карьерный рост: гороскоп на январь 2022 года для РыбВидео

18:28

Netflix ответили за оскорбление украинок перед Министром культуры Александром Ткаченко

18:07

Успех в карьере и деньгах: знаки, которые достигнут финансового процветания в Новый год 2022

18:01

В суд через Дію: в государственном приложении появилась новая функцияВидео

Реклама
17:53

Никто не выжил: в США разбился пассажирский самолетВидео

17:25

В Украине взлетят цены на газ: поставщики опубликовали новые тарифы на январьВидео

17:24

У 84-летнего Джека Николсона деменция: "Доживает свои последние грустные дни"

17:22

Если бы политиков не было: Гордон возглавил президентский рейтинг среди известных личностей

17:17

Заседание СНБО перенесли: когда состоитсяВидео

17:09

Скандальный священник из Полтавы вызвал недоумение у общества постом о непогодеВидео

16:49

Звездные тренеры шоу Голос країни-12 спели Щедрик в новогодней промо-кампанииВидео

16:43

Вкуснейший салат на Новый год 2022 Тигренок: готовить всего 20 минутВидео

16:33

Автомобиль разнесло вдребезги: в ужасном ДТП в Словакии разбились двое украинцев

16:31

"На грани закрытия": украинские хлебозаводы предупреждают о перебоях с поставками хлебаВидео

16:28

Отбор газа из ПХГ ниже, чем в прошлом году: Украина в отопительный сезон потратила более 25% топливаВидео

16:10

В Кабмине рассказали, когда выдадут "тысячу Зеленского" без смартфона, и что делать, если нет NFCВидео

15:54

Мокрый снег и дождь: синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь в УкраинеВидео

15:39

Как заставить каланхоэ обильно цвести в домашних условиях - простые хитрости

15:38

"Ты виноват лишь в том, что хочется мне есть!" Как маленькая, но гордая столовая победила Фонд госимущества актуально

Реклама
15:27

В Киеве зарегистрировали новые случаи Омикрона: власти резко ужесточают карантинВидео

15:27

Новолуние в январе 2022: что нужно делать, чтобы не привлечь в дом беду и несчастье

15:14

Штамм коронавируса Омикрон может не обнаруживаться ПЦР-тестами: как его определитьВидео

14:51

В Минобороны ответили на петицию против воинского учета для женщинВидео

14:25

"Новая почта" вводит новые тарифы и услуги с 1 января: что изменитсяВидео

14:16

Самый красивый голубой новогодний маникюр 2022, который растопит все сердцаФото

14:10

Звезда Сватов Анна Кошмал восхитила Сеть идеальными формами в соблазнительном нижнем белье

13:51

Воинский учет для женщин: Минобороны планирует перевести процесс в онлайн

13:44

"Большая стройка" отремонтирует трассу М-14 между Одессой, Николаевом и Херсоном

13:43

"Когда уже все подшофе": Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь

13:00

Гороскоп на завтра 29 декабря 2021: Львам – интриги, Козерогам – сплетни, Рыбам – проверка на прочностьВидео

12:59

Требования РФ – историческое унижение США и НАТО: Украина ожидает провала сделки Вашингтона и МосквыВидео

12:47

Клуб УПЛ оштрафовали за интервью на русском языке

12:39

Рэп-исполнительницу Alyona Alyona ограбили в киевском метро

12:02

На Одесчине маршрутка с пассажирами вылетела на встречку и врезалась в BMW: много пострадавших

11:44

В РФ заявили, что готовы применить войско для "защиты своих граждан" за границей

11:34

Роман Цимбалюк. Русские предлагают вешать украинцев на фонарях, но они не нацистыВидеоблоги

11:29

Замминистра образования Гарбарука уволили после скандала с откровенным нарядом его помощницы

11:27

Под Новый год 2022 цены на такси вырастут до небес: во сколько обойдется поездка

11:20

Цены на грибы в Украине взвинтили до неприличной отметки: где шампиньоны самые дорогиеВидео

Реклама
11:17

Укладывали асфальт на лед: в Одесской области дорожники ремонтировали трассу во время снегопадаВидео

10:45

Михаил Поплавский в канун Нового года заверил украинцев: "Щастя є!"ФотоВидео актуально

10:02

Главная задача Путина: Кулеба объяснил, чего добивается РФ, стягивая войска на границу с УкраинойВидео

10:00

Куда спрятаться в случае военного вторжения: все, что нужно знать о защитных укрытиях в Украине

09:58

Путешествия – в приоритете: украинцы тратят миллионы на железнодорожные билеты из ковидных выплатВидео

09:36

С 2022 года в Украине начнут закрывать роддомы: в чем причинаВидео

09:17

Отец не выдержал: мужчина на Черкасчине воткнул нож сыну в спину, заступаясь за жену

08:41

Коронавирус в Украине 28 декабря: более 2 тысяч новых случаев COVID и 134 смерти за сутки

08:35

Гороскоп на сегодня 28 декабря 2021: Ракам – исполнение желаний, Весам – потери, Козерогам – большие деньгиВидео

08:24

"Деньги не выдал, но с баланса списал": терминал ПриватБанка "съел" у клиента деньги

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять