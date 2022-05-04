Новая фаза войны: астролог составила гороскоп для Украины на 9 мая

Гороскоп для Украины / pixabay

Многие эксперты называют точкой определения дальнейшего развития войны в Украине 9 мая. Именно в этот день в России собрались устроить парад и президент диктатор Владимир Путин, якобы готовит важную речь. Чего ожидать Украине от действий оккупантов, рассказала астролог Валентина Виттрок.

"Первая половина дня – до полудня – мы будем иметь дело с 9-м лунным днем, который астрологи справедливо считают "сатанинским". Силы зла активизируются и могут нанести серьезные вред как каждому отдельному человеку, так и всему человечеству в целом. Велика вероятность насилия – не только морального, но и физического, поэтому звезды настоятельно советуют проявлять осторожность: не поддаваться на провокации, гнать от себя тягостные и дурные мысли, меньше общаться с теми, кто вызывает раздражение или страх", - говорит астролог, передает ТСН.

Астролог прогнозирует, что в эту схему вероятность всеобщего призыва и новой – еще более активной фазы войны вполне укладывается.

"Единственный обнадеживающий в такой ситуации момент состоит в том, что 9-й лунный день продлится только до полудня, после чего силы зла потеряют свою силу. Солнце 9 мая будет находиться между Северным узлом в знаке Тельца и Ураном в оппозиции к Южному узлу в Скорпионе и Прозерпине, расположившейся в так называемом черномагическом градусе. Она обосновалась в нем довольно давно, и несмотря на то, что Прозерпина как планета официально астрономами еще не открыта, астрологи указывают на ее мощное влияние на жизнь на Земле, которое в данном случае является деструктивным", - отмечает астролог.

Транзитная Луна 9 мая после обеда войдет в точную оппозицию к Сатурну в 25-м градусе Водолея.

"Неудивительно, что в этот день вероятны военные парады страны-агрессора, которые призваны продемонстрировать силу и поддерживающие их милитаристские цели – этакий политический "эксгибиционизм". Однако 9 мая нынешнего года полного апофеоза у России не получится из-за оппозиции Луны к ограничивающему ее Сатурну: как говорила Фаина Раневская, Путин почувствует, что "королевство маловато – разгуляться негде". Праздник диктатору подпортит и тот факт, что на территории Украины он, как хотел, никакой парад провести не сможет", - добавила астролог.

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