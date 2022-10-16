Новая бомбежка и длительная война: астрологи составили гороскоп для Украины до конца года

Гороскоп для Украины / pixabay

Война в Украине может быть заморожена и длиться еще минимум 3 года. Астрологи говорят, что Украина сейчас находится в непростом периоде.

"С ноября 2013 года до июня 2027 года у Украины идет период Юпитера. Это не простой период, и Украина в ближайшую каденцию Зеленского может потерять территории", - говорит астролог Яна Эзотеричка в своем прогнозе.

Астролог отметила, что война может длиться 42 месяца.

"В книге "Откровения" говорится, что война может длиться 3 года. Это совпадает с моим астрологическим прогнозом. Если говорить о войне, то к 2027 году можно будет видеть полный результат этот войны. До этого времени Украина находится в периоде падения", - отметила она.

Яна Эзотеричка добавила, что Владимиру Зеленскому категорически нельзя выезжать из страны в ближайшее время.

"На саммит G20 Зеленскому ехать не стоит, поскольку могут готовить покушение на президента", - говорит она.

При этом, астролог Ангелина Вакулина отмечает, что Украине еще стоит ожидать массовых ударов.

"Такие массовые удары, как были в понедельник (10 октября) по Украине, еще возможны", - отметила астролог.

По ее слом, только ближе к Новому году 2023 можно ожидать спада боевых действий, но не окончания войны.

"При этом Херсон смогут освободить от оккупантов только в последнюю очередь", - отметила она.

Вакулина также добавила, что у оккупантов есть цель на эту зиму.

"Они хотят оставить всю страну без электроэнергии. А если не будет переговоров, то может проиграться вариант заморозки войны", - отметила она.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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