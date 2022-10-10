"Это точно не конец": астролог предупредила о массовых разрушения на этой неделе

Астролог Ангелина Вакулина рассказала о серьезной угрозе, которую стоит ждать Украине 12 октября.
Сегодня, 10 октября, Россия атаковала всю Украину ракетами. Пострадали большие города - Киев, Днепр, Харьков, Львов, Николаев.
Как говорят астрологи, оккупанты готовят новую атаку.
"Это точно не конец, то что мы наблюдаем сегодня по всей стране!", - рассказала астролог Ангелина Вакулина, пишет Главред.
В октябре будут штормы, наводнения и аварийность на воде.
"Противный аспект, который показывает, что нам в ближайшее время не узнать истинной, правдивой картинки того, что сейчас происходит", - отметила астролог.
Астролог предупредила об опасности 12 октября.
"Особенно разрушительно будет в эту среду (12 октября - ред)! Не только в Украине", - сообщила астролог.
Какие города Украины в опасности
"Киев - есть вероятность прилетов. Сирен будет много. Днепр ждут прилеты на этой неделе. Кременчуг также большая вероятность взрывов", - сообщила астролог Наталья Власенко в Instagram.
Украина под обстрелами
Утром 10 октября россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению Украины. Сразу в нескольких городах Украины раздались взрывы.
Ракеты оккупантов атаковали Запорожье, Днепр, Киев, Хмельницкий, Львов, Тернополь.
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