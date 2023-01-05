Никакой химии и вреда для волос: как осветлить пряди домашними средствами

Оказалось, что даже продукты, которые найдутся в холодильнике, могут отлично осветлить волосы и подарить им шикарный оттенок.

Как осветлить волосы в домашних условиях / Instagram

Многие красавицы время от времени хотят что-то изменить в своей внешности или улучшить то, что имеют. Нередко хочется поменять цвет волос. Но при этом словосочетание "окрасить волосы" пугает, ведь в составе покупных красок очень много химии, которая может испортить пряди.

Многие эксперты обратили внимание на то, что окрашивание в светлые оттенки портит волосы сильнее, чем в темные. Но что же делать, если так хочется осветлить волосы?

Оказывается, сделать это можно домашними средства, а лучше даже сказать продуктами. Они точно не навредят прядям так, как это сделают химические средства. К тому же эти продукты даже смогут укрепить волосы.

Ромашка

Для того чтобы осветлить волосы этим средством, вам понадобится 30 г лекарственной ромашки, 250 мл воды и сок половины лимона.

Ромашку необходимо залить кипятком и дать ей настояться. Когда отвар остынет, его нужно отфильтровать через марлю. Средство нужно наносить на помытые и мокрые волосы. Им нужно сполоснуть пряди и дать волосам высохнуть.

Перекись водорода

Вам понадобится лишь перекись и бутылочка с распылителем. Волосы должны быть хорошо вымыты и расчесаны. Распылять перекись водорода нужно от корней до кончиков. Если вы хотите осветлить лишь определенные пряди, отделите их от основной части волос.

Средство стоит оставить на волосах примерно на 50 минут, после чего смыть. Если вы начали чувствовать неприятные ощущения, то состав нужно смывать сразу же.

Лимонный сок

Вам понадобится свежевыжатый сок лимона. Тут необходимо учитывать тип ваших волос. Если у вас сухие волосы, то вам понадобится: 1 стакан лимонного сока, ¼ стакана кондиционера для волос. Если у вас нормальный тип волос: ¼ стакана воды, 1 стакан сока лимона.

Ингредиенты необходимо хорошенько смешать и оставить их в тарелке на 15 минут. После этого готовую маску стоит наносить на волосы с помощью ватных дисков и оставить на волосах на 2 часа. Средство необходимо смыть шампунем. Стоит отметить, что красавицы обещают результат через 2-4 недели.

Кефир

Да-да, вам не показалось. Именно кефир также способен осветлить волосы. К тому же он улучшить их состояние, восстановит структуру и ускорит рост волос.

Кефир необходимо равномерно нанести на сухие пряди и обмотать голову пищевой пленкой или пакетом. Голову нужно замотать полотенцем и держать средство около 2 часов.

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