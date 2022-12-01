УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

"Никакого новогоднего перемирия не будет": астролог о том, что произойдет на фронте в декабре

1 декабря 2022, 16:25

Астролог Влад Росс не исключает, что Путин захочет устроить террор всему миру 22.12.2022. Однако ВСУ будут жестко уничтожать российскую армию.

Влад Росс, Путин, ВСУ
Влад Росс рассказал о том, какой будет война в декабре 2022 года / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Заключающий месяц 2022 года – декабрь – обещает не быть богатым на кровавые события для Украины. Астролог Влад Росс утверждает, что Россия будет обстреливать украинские города, однако эти атаки не будут такими жесткими и ужасающими, как ранее. Об этом он рассказал в интервью Главреду.

Росс акцентировал внимание на том, что самыми сложными днями для украинцев могут оказаться вторники и среды.

"Еще полмесяца будет сохраняться сложная ситуация в плане ракетных ударов. Вторники и среды будут наиболее опасными для украинцев днями: вторником управляет Марс, а средой – Меркурий. России хватит еще на два-три раза, чтобы осуществить массированный обстрел, а к Новому году нам станет гораздо легче", - сказал Влад Росс.

Астролог рассказал о то, что самые мощные противостояния на фронте и ожесточенная война артиллерией может начаться именно в тот момент, когда Юпитер будет находиться в Овне. Эта мощная борьба может начаться прямо перед Новым годом в 20-х числах декабря. На новогоднее перемирие лучше даже не рассчитывать.

"Овен – знак войны, а Юпитер – символ расширения. Ситуация на фронтах может усугубиться. Однако в результате всего этого украинская армия может просто уничтожить российские войска, и они начнут замерзать. Ведь у российских военнослужащих нет ни нормальной зимней одежды, ни хорошего питания, ни бронежилетов – ничего. ВСУ нужно воспользоваться этим моментом и уничтожить российских оккупантов, когда все российские военные напьются на Новый год", - добавил Влад Росс.

Астролог считает, что Путин может устроить настоящий террор всему миру 22.12.2022 года. Росс не исключат, что российский диктатор может применить даже ядерное оружие. Самыми опасными днями являются 22-23 декабря.

"Ванга предостерегала, что нужно бояться дат, в которых много двоек, и 22.12.2022 – как раз одна из таких дат. Ну, и Путин бы ни был собой, если бы не испортил католическое Рождество. Потому велика угроза, что в эти дни может пострадать весь мир", - объяснил Росс.

Напомним, астролог Влад Росс в гороскопе на декабрь 2022 рассказал, кто окажется среди лузеров и счастливчиков Луны. Для Девы, Козерога и еще двух знаков зодиака последний месяц года будет очень удачным, отмечает он.

Ранее астролог Анна Карпеева отметила, что в 2026-2027 годах планеты сойдутся так, что это может повлечь за собой изменение мирового порядка, мировых лидеров, а также создание нового союза стран, подобного Евросоюзу. Но изменения в мировом порядке могут повлечь новую войну в 2030 году.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости:

война в Украине ядерный удар гороскоп вторжение России Влад Росс
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:55

Украденный русскими енот Анатолий жестко грызанул за пальцы коллаборанта Сальдо

16:43

Будут белые, как снег: 3 эффективных способа, как отстирать подушки от желтых пятен

16:40

"Знаю, кого ждем и это до слез": Тарабарова поделилась новостью о беременности

16:31

Приметы на 2 декабря: какие 2 вещи нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь бедуВидео

16:30

Рулет на Новый год 2023 с 1 секретным ингредиентом: рецепт, от которого невозможно отказатьсяВидео

Реклама
16:25

"Никакого новогоднего перемирия не будет": астролог о том, что произойдет на фронте в декабреВидео

16:18

"Виновными будем все": Скабеева закатила истерику, испугавшись победы УкраиныВидео

16:16

В Favbet заявили, что поддерживают курс государства на легализацию криптовалют реклама

15:46

Потап подогрел слухи о разводе с КаменскихВидео

15:44

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: сколько детей путешественнику предсказали карпатские мольфарки

15:40

В Украине ударят морозы: синоптик назвал сроки и самые низкие температурыВидео

15:17

"Много раненых": в Офисе президента озвучили настоящие потери Украины в войнеВидео

15:07

В Беларусь срочно прибыл рейс с русскими генералами и неизвестный элитный борт - СМИВидео

15:06

РосСМИ опубликовали снимок жутко постаревшей Ренаты Литвиновой

15:01

"Мы и Сталинград обстреливали": Лавров цинично объяснил, почему РФ обстреливает ХерсонВидео

14:51

Меган Маркл случайно засветила фото подросшего сына

14:43

Будет не только ракетный удар: в Минобороны назвали направление, где РФ планирует наступлениеВидео

14:35

Путин и Гитлер – сиамские близнецы, Россия недостойна переговоров и должна развалиться – Данилов

14:16

Анна Богдан без макияжа засветила, с кем отдыхает на Доминикане

14:14

"Власть вас предупредит": Данилов сделал важное заявление о приближении ракетных ударов РФВидео

Реклама
14:11

В ЕС решили поставить потолок цен на русскую нефть в 60 долларов - BloombergВидео

14:00

Наполнить дом морской свежестью: 7 способов, как увлажнить воздух дома

13:41

Опасения Запада из-за операции ВСУ по Крыму: эксперт объяснил, как действовать УкраинеВидео

13:31

Приземлился на пятую точку: неуклюжий Путин "влип" в конфуз в его резиденции – СМИВидео

13:25

Гороскоп на декабрь-2022 для всех: кто окажется среди лузеров и счастливчиков месяцаВидео

13:23

Уже пятый случай по стране: испанскому премьеру прислали письмо со взрывчаткойВидео

13:00

Гороскоп на 2 декабря 2022: Рыбы будут искать новые связи, а Близнецы – решение проблем

12:52

До 10 декабря есть риск залезть в долги: астролог Росс назвал самые опасные для финансов даты этого месяцаВидео

12:43

Переобулся в воздухе: Лавров побредил о том, что РФ никогда не просила Украину о переговорахВидео

12:42

Лободе таки отменили несколько концертов в Литве

12:34

"Повару Путина" Пригожину высоких должностей не светит, ЧВК Вагнера легко могут "прикрыть" – эксперт

12:00

ВСУ способны освободить Крым в 2023-м, если за 2-3 месяца накопят резервы и вооружения – Згурец

11:57

Франция начала создавать специальный трибунал для русских оккупантовВидео

11:47

Физрук-оккупант из РФ добровольцем пошел на войну и вернулся домой "грузом 200"

11:43

"А что она должна говорить": стало известно, почему Ротару молчит о войне

11:35

"Пригожин прикрывает Путина": диктатору РФ на самом деле выгодны военные поражения своей армии – СнегиревВидео

11:35

Лукашенко разразился паранойей: сражается с воображаемым противником и бредит об угрозахВидео

10:48

"Путин – буратинко, умеет только обманывать": Арестович объяснил, чего Украине не хватает для победыВидео

10:47

Гороскоп на декабрь 2022: названы 4 неудачника месяца - им светит увольнение, травмы и ссоры

10:47

Россия хотела захватить Украину за 10 дней, но провалила план из-за двух факторов – RUSIВидео

Реклама
10:30

"Путинист" Михалков приостановил работу из-за болезнии

09:57

"В РФ лед тронулся, Путина уже послали на три буквы": военный объяснил, как распадется РоссияВидео

09:55

Уже весной РФ попросит пощады: адмирал США рассказал, как Украина может выиграть войну

09:52

Почему авокадо нужно есть каждый день: чем фрукт полезен для женщин и мужчин

09:51

Пенсии в Украине повысили с 1 декабря: кому увеличили выплатыВидео

09:11

Как "спасти" заряд ноутбука и продлить его работу от батареи при отключениях света

09:00

На Херсонщине оккупанты захватили в плен и морили голодом 14-летнего подростка

08:57

В Киеве будут выключать свет во всех домах: энергетики объяснили измененияВидео

08:56

Авиация РФ проводит маневры, есть угроза новой воздушной атаки на Украину – Spiegel

08:50

Россия закрывается в сталинский концлагерьмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зима
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять