"Никакого новогоднего перемирия не будет": астролог о том, что произойдет на фронте в декабре

Влад Росс рассказал о том, какой будет война в декабре 2022 года / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Заключающий месяц 2022 года – декабрь – обещает не быть богатым на кровавые события для Украины. Астролог Влад Росс утверждает, что Россия будет обстреливать украинские города, однако эти атаки не будут такими жесткими и ужасающими, как ранее. Об этом он рассказал в интервью Главреду.

Росс акцентировал внимание на том, что самыми сложными днями для украинцев могут оказаться вторники и среды.

"Еще полмесяца будет сохраняться сложная ситуация в плане ракетных ударов. Вторники и среды будут наиболее опасными для украинцев днями: вторником управляет Марс, а средой – Меркурий. России хватит еще на два-три раза, чтобы осуществить массированный обстрел, а к Новому году нам станет гораздо легче", - сказал Влад Росс.

Астролог рассказал о то, что самые мощные противостояния на фронте и ожесточенная война артиллерией может начаться именно в тот момент, когда Юпитер будет находиться в Овне. Эта мощная борьба может начаться прямо перед Новым годом в 20-х числах декабря. На новогоднее перемирие лучше даже не рассчитывать.

"Овен – знак войны, а Юпитер – символ расширения. Ситуация на фронтах может усугубиться. Однако в результате всего этого украинская армия может просто уничтожить российские войска, и они начнут замерзать. Ведь у российских военнослужащих нет ни нормальной зимней одежды, ни хорошего питания, ни бронежилетов – ничего. ВСУ нужно воспользоваться этим моментом и уничтожить российских оккупантов, когда все российские военные напьются на Новый год", - добавил Влад Росс.

Астролог считает, что Путин может устроить настоящий террор всему миру 22.12.2022 года. Росс не исключат, что российский диктатор может применить даже ядерное оружие. Самыми опасными днями являются 22-23 декабря.

"Ванга предостерегала, что нужно бояться дат, в которых много двоек, и 22.12.2022 – как раз одна из таких дат. Ну, и Путин бы ни был собой, если бы не испортил католическое Рождество. Потому велика угроза, что в эти дни может пострадать весь мир", - объяснил Росс.

Напомним, астролог Влад Росс в гороскопе на декабрь 2022 рассказал, кто окажется среди лузеров и счастливчиков Луны. Для Девы, Козерога и еще двух знаков зодиака последний месяц года будет очень удачным, отмечает он.

Ранее астролог Анна Карпеева отметила, что в 2026-2027 годах планеты сойдутся так, что это может повлечь за собой изменение мирового порядка, мировых лидеров, а также создание нового союза стран, подобного Евросоюзу. Но изменения в мировом порядке могут повлечь новую войну в 2030 году.

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