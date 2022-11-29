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Гороскоп на декабрь от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит последний месяц 2022 года

Влад Росс

Астролог

29 ноября 2022, 06:32

Ретроградность нескольких планет и влияние полнолуния сделают декабрь-2022 сложным периодом.

Астролог Влад Росс составил прогноз на декабрь 2022 года
Астролог Влад Росс рассказал, к каким событиям готовиться в декабре-2022 / Коллаж УНИАН, kruto.online

Декабрь 2022 года обещает быть более мягким месяцем, чем предыдущие. Особенно для Украины – уже не будет столь жестких и ужасающих обстрелов со стороны России. Но хочу предупредить, что обстрелы украинских городов РФ будет чаще осуществлять не по понедельникам, а по средам; и еще полмесяца будет сохраняться сложная ситуация в плане ракетных ударов. Вторники и среды будут наиболее опасными для украинцев днями: вторником управляет Марс, а средой – Меркурий. России хватит еще на два-три раза, чтобы осуществить массированный обстрел, а к Новому году нам станет гораздо легче.

Последний месяц 2022 года предложит каждому из нас оглянуться назад и подвести итоги.

Ретроградный Нептун. Декабрь ознаменуется психологически сложными ситуациями и проявлениями неадекватности. Это связано с тем, что в этом месяце Нептун станет ретроградным, а это планета маньяков, убийц, сложной психологии, депрессий. Потому будет нелишним в декабре обратиться к психологу или астрологу.

Меркурий и Марс в декабре станут ретроградными, потому во вторники и среды следует быть предельно осторожными и внимательными.

Ретроградный Меркурий. Меркурий перейдет в ретроградное движение 29 декабря, а с 27-го числа будет статичен. Поэтому следует купить все новогодние и рождественские подарки до 25 декабря, поскольку все, что купите позже, будет бесполезным или не в радость. Даже ёлка, купленная после 25 декабря, быстро осыплется.

Если запланирована поездка, то отправиться в нее стоит тоже до 27 декабря. В целом этот месяц не очень благоприятен для путешествий, поэтому, если есть возможность отложить или отменить поездки, лучше так и сделать.

Меркурий в Козероге. 7 декабря Меркурий перейдет в знак Козерога, в котором задержится до 11 февраля. Пока эта планета будет в прямом движении до 27 декабря, благоприятно решать вопросы, связанные с профессиональной деятельностью, продвигать свой бизнес. Однако речь идет прежде всего об информационном бизнесе, то есть связанном с IT-технологиями, компьютерами, интернетом и т.д. Информация, которая будет поступать 7-27 декабря, будет весьма точной, четкой.

Меркурий не будет осуществлять никаких напряженных транзитов, что может помочь в старте образовательных программ, демонстрации своих знаний и навыков, осуществлении расчетов и ведении бухгалтерии. Поэтому лучше всего подсчитать все свои долги и уплатить налоги 7-27 декабря.

Разговоры в этот период будут преимущественно серьезными, деловыми. Но следует быть осторожнее с бичами – велик риск того, что слова превратятся в реальные действия.

Полнолуние. Декабрьское полнолуние будет в знаке Близнецы. Оно будет в напряженном аспекте с Марсом, поэтому обстановка вблизи полнолуния будет весьма накаленная. Учитывая, что точка полнолуния также имеет связь с Нептуном, возможны неприятные и мутные ситуации. Это самый опасный период в плане встреч с маньяками и убийцами, потому следует быть предельно осторожными, выходя на улицу в темное время суток.

Полнолуние будет 8 декабря в 6:08 по Киеву. В этот период возможно ухудшение здоровья и самочувствия.

Не исключены ссоры, разногласия, выяснение отношений, которые далеко не всегда будут приводить к конкретному результату. Это будет эмоционально перегруженный период, когда можно наломать кучу дров. Так что 7-9 декабря нужно быть осторожнее, отслеживать реакции и не делать резких движений.

В первой декаде декабря-2022 слова могут быть острее ножа, а также могут всплыть старые обиды, нерешенные вопросы, которые выйдут на поверхность, при этом далеко не всегда будет понятно, что с ними делать.

Новолуние. Новолуние нас ждет 23 декабря в 12:16 по Киеву, и оно будет в Козероге. Это новолуние откроет двери в новый лунный месяц – последний месяц Года Тигра. Этот месяц будет завершающим, подводящим итоги и довольно загруженным, ведь Козерог никогда не ищет легких путей.

Если в декабре Путин захочет применить ядерное оружие, то сделает это вблизи новолуния. Уплывает хищный Год Тигра, все цели "спецоперации" провалены, потому у Путина осталось одно желание – уничтожить мир. 22-23 декабря – самые опасные дни в плане применения Россией тактического или стратегического ядерного оружия.

Кроме того, Ванга предостерегала, что нужно бояться дат, в которых много двоек, и 22.12.2022 – как раз одна из таких дат. Ну, и Путин бы ни был собой, если бы не испортил католическое Рождество. Потому велика угроза, что в эти дни может пострадать весь мир.

Поскольку декабрь – завершающий месяц, да еще и Меркурий вот-вот начнет ретроградное движение, строить большие планы на далекую перспективу в это новолуние не стоит. В 20-х числах декабря нужно все заморозить, а лучше запланировать на эти дни завершение или продолжение старых дел. Также можно подвести итоги года и взять из него старые планы и старые желания, которые вы по какой-то причине забросили; после новолуния 23 декабря все это можно будет воплотить в жизнь.

Точка новолуния будет поражена Юпитером, который 20 декабря перейдет в знак Овна. По этой причине представители знака Овна почувствуют мощный прилив энергии, а вот от Рыб удача начнет ускользать (на легкий успех больше не придется рассчитывать). Это еще один намек на то, что этот период – не время для больших целей.

Кроме того, большие ожидания и чрезмерно оптимистический взгляд на вещи могут сыграть с нами злую шутку. А Юпитер в 20-х числах декабря будет давать слишком большие надежды. Без анализа ошибок не обойтись. Лучше в это время замедлить активные действия и задуматься о прошлом, нежели сломя голову нестись к новым вершинам и достижению серьезных целей.

Эти рекомендации также относятся и к новогодним планам. Конечно, у каждого из нас в Новый год есть надежда на лучшее и желание новой счастливой жизни. Однако без оглядки назад и без определенного торможения с целью немного подумать о том, чего хочется на самом деле, не стоит упрямо двигаться вперед – важно думать, оценивать собственные трансформации и личностный рост.

Марс в этой карте не создает аспектов и словно находится в стороне новолуния. Это также говорит о том, что активные и напористые действия в это новолуние особого успеха не принесут, по крайней мере, пока Марс не выйдет из статичности после 15 января 2023 года.

Юпитер в Овне. Пожалуй, самым важным астрологическим событием месяца станет вхождение Юпитера в знак Овна. Юпитер находится в одном знаке зодиака примерно год, и он уже был в знаке Овна с мая, тогда и начались самые мощные противостояния на фронте и ожесточенная война артиллерий. Такая же мощная борьба может начаться как раз перед Новым годом в 20-х числах декабря. В связи с этим ни на какое новогоднее затишье или перемирие рассчитывать не приходится. Наоборот, поскольку Овен – знак войны, а Юпитер – символ расширения, ситуация на фронтах может усугубиться. Однако в результате всего этого украинская армия может просто уничтожить российские войска, и они начнут замерзать. Ведь у российских военнослужащих нет ни нормальной зимней одежды, ни хорошего питания, ни бронежилетов – ничего. ВСУ нужно воспользоваться этим моментом и уничтожить российских оккупантов вместе со "чмобиками" и "мобиками", когда все российские военные напьются на Новый год.

Овен – знак инициативы и огня, поэтому самые амбициозные и смелые идеи наших военачальников будут реализовываться после 20 декабря. Овен любит все неизведанное, потому этот период будет удачен для тех, кто не боится идти вперед, сломя голову и вопреки всем трудностям.

При вхождении Юпитера в знак Овна для всех станет очевиден тот факт, что украинская армия уничтожает российскую.

Если вы сомневались и не принимали вызов в 2022 году, у вас будет время на это до середины 2023 года – нужно воспользоваться вхождением Юпитера в Овна. Это будет прекрасное время для предпринимательской деятельности, но вплотную ею нужно заниматься, начиная со второй половины января, когда Марс станет директным. Этот период будет хорош для краткосрочных планов и проектов, которые требуют больших затрат энергии. Важные задачи, особенно военные, можно решать в 20-х числах декабря.

Все огненные знаки в этот период будут ощущать особый прилив энергии. Если летом-осенью 2022 года Юпитер прошел всего девять градусов Овна, то в 2023 году он пройдет весь знак зодиака, а, значит, принесет удачу всем представителям стихии огня. Так что Львы, Овны и Стрельцы должны использовать период зимы-весны 2023 года – у них будет карт-бланш от Юпитера.

Деловая активность

Марс в декабре 2022 года будет все еще ретрограден. Поэтому любые новые бизнес-проекты лучше пока не запускать – можно только обдумывать их. Будет большой неудачей начать в декабре какой-то серьезный бизнес.

К тому же Марс будет в этот период делать только напряженные транзиты, что может неблагоприятно сказываться на делах, если они будут начаты в это время. Дела, начатые в этот период, потребуют впоследствии, чтобы их переделали и пересмотрели.

Первая декада декабря будет довольно стрессовым периодом. Любые финансовые риски не будут оправданы и не принесут успеха. Фондовые рынки могут рухнуть. В Европе может начаться экономическая рецессия. Различные цифровые валюты могут обвалиться. Даже может встать вопрос о том, а будет ли существовать биткоин.

Следует быть осторожными при заключении контрактов – есть риск не заметить важные детали, нюансы, не учесть какие-то существенные моменты, что впоследствии повлечет за собой сложности и убытки.

Обсуждать будущее сотрудничество можно, а вот приступать к реальным действиям пока не стоит. Любые обещания стоит подвергать сомнениям. Люди в этом месяце будут много говорить, но мало делать. Слова могут никак не подтверждаться и не подкрепляться действиями. Любая новая информация, которая будет получена, должна проверяться и перепроверяться.

Переходить на новое место работы в декабре 2022 года – не самая удачная затея. Лучше повременить с этим хотя бы до 15 января. Однако, принимая решение не ждать, следует быть готовыми к тому, что деятельность может со временем измениться, либо вы долго не задержитесь на новом месте. Лучше возвращаться к старым видам деятельности, старым должностям, на прежнее место работы.

Деньги

Финансовые вопросы в первой декаде декабря не будут радовать. До 10 декабря Венера будет довольно напряженной в знаке Стрельца, а это риск тратить деньги на ненужные вещи либо переоценить свои возможности и залезть в долги.

Не стоит верить обещаниям о большой прибыли в эти дни, ведь они могут оказаться далеки от реальности.

После 10 декабря ситуация для трат и вложений будет более удачной. Венера в знаке Козерога хозяйственная и экономная, не транжирит деньги, как и находясь в Деве или Тельце.

Покупки лучше совершать до 27 декабря, пока Меркурий не станет стационарным.

Любовь и отношения

Любовь и отношения в декабре-2022 будут связаны с иллюзиями. Разворот Нептуна – это символ больших иллюзий, иллюзорности восприятия. Я бы не советовал влюбляться в этом месяце, иначе можно напороться на обман, измену. Да и вообще, декабрь будет месяцем измен. Часто на стационарном Нептуне мужчины уходят либо в запой, либо начинают изменять своим женам.

На повестке дня будут стоять бывшие связи. Первые десять дней месяца Венера будет двигаться по знаку Стрельца, и ее аспекты будут преимущественно напряженными. Так что в это время Венера не будет способствовать налаживанию личной жизни. Знакомства, бары, рестораны, вечеринки – все это лучше отложить до 10 декабря.

Венера в Стрельце склонна к идеализации партнера, а потому будет усиливаться самообман. В первой декаде месяца велик риск встретить человека, который будет действовать далеко не так, как вам бы хотелось, не будут совпадать ни ваши цели, ни ценности. Велика вероятность погрузиться в туман иллюзий.

После 10 декабря Венера будет более гармоничной, потому более гармоничными будут и отношения, которые начнут складываться в этот период. Можно будет знакомится в интернете или приложениях. И эти отношения уже можно будет оценивать более трезво, ведь Венера войдет в трезвомыслящего Козерога. Венера в Козероге имеет средние по силе позиции, однако она знает толк в серьезных отношениях. Так что после 10 декабря можно отправляться на поиски партнеров. Но не стоит забывать о ретроградном Марсе, который многое может перекрутить. Марс связан с сексуальностью, а Венера с любовью. Венера в Козероге дает возможность вступить в брак с обеспеченным человеком, потому что Венера в Козероге – это больше про расчет, чем про любовь.

В этом месяце будет сохраняться вероятность встреч с бывшими, хорошо восстанавливать старые отношения, особенно перед Новым годом. Можно и возвращать бывших супругов. При этом можно самостоятельно инициировать эти встречи после 10 декабря. Либо же люди из прошлого будут появляться в вашей жизни, независимо от вашего желания.

Поездки и путешествия

Поездки и путешествия в декабре-2022 будут проблематичны. Ретроградный напряженный Марс будет в Близнецах, а также ретроградность Меркурия, которая начнется к концу месяца, дают понять, что декабрь будет не слишком удачен для этого. Особенно опасно будет отправляться в дорогу вблизи полнолуния 8 декабря, когда повышаются риски различных катаклизмов и травм. ДТП и несчастные случаи 7-9 декабря весьма вероятны.

4-20 декабря будет слабый Юпитер, который будет находиться в критическом градусе и будет готовиться к смене знака зодиака – с 30-го градуса Рыб на 1-ый градус Овна.

Астрологические события, таким образом, намекают на то, что в путь лучше не отправляться. Но если все-таки необходимо куда-то ехать, то нужно хотя бы выбирать более гармоничные периоды Луны.

Благоприятные дни для поездок:

  • к водоему, на море – 10-11, 22 декабря;
  • в санатории – 11, 22 декабря;
  • в горы – 23-25 декабря (кстати, Карпаты – это очень благоприятное место, чтобы пересидеть ядерный удар);
  • пешие прогулки, походы – 2-3 декабря;
  • загородные поездки, поездки на дачу – 2-3 декабря;
  • поездки с целью развлечений, на концерты и в театры – 12-13, 17-18, 22 декабря;
  • на семинары и тренинги – 17-18, 22, 25 декабря;
  • деловые поездки, командировки – 14-16, 23-24 декабря.

Самые неблагоприятные дни для поездок: 1, 4-9, 19-21, 26-31 декабря.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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