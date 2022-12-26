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Никаких морщин и отеков: как сделать эффективные патчи в домашних условиях

26 декабря 2022, 20:50
Главред подобрал простые и эффективные рецепты патчей, которые помогут справиться с разными проблемами.
патчи под глаза
Как дома сделать патчи под глаза / фото ua.depositphotos.com

В мире существует множество средств красоты, которые улучшают качество кожи, делают её такой, как на картинке, или даже помогают продлить молодой вид, избавляя от морщин.

Патчи, которые накладываются на зону под глазами, стали настоящим маст-хэвом, ведь они действительно могут превратить уставшие и опухшие веки в свежий взгляд.

Однако далеко не все патчи могут подарить ожидаемый результат. Ни для кого не секрет, что дешевые косметические средства могут оказаться обычными подделками, которые привлекают лишь своей ценой. А вот дорогие средства могут купить далеко не все красавицы.

Но оказывается, выход есть. Вы сами можете создать свои собственные патчи и они действительно будут работать. Причем самосозданное средства получится дешевле, чем хорошие дорогие патчи. К тому же вы можете подобрать рецепт для решения именно вашей проблемы.

патчи под глаза
Как дома сделать патчи под глаза / фото ua.depositphotos.com

Патчи для укрепления кожи

Вам понадобится: пищевой желатин (или агар-агар), миндальное масло, отвар из цветков бузины, стебли петрушки, мята.

Желатин необходимо растворить в кипятке и добавить туда миндальное масло, а также 1 столовую ложку отвара из цветков бузины. Мяту и петрушку нужно очень мелко нарезать или измельчить в блендере, после чего добавить в желатин с маслом. Готовое средство нужно залить в формочки и поставить в холодильник примерно на 30 минут. Такие патчи можно накладывать на кожу под глаза на 30-40 минут.

Патчи от темных кругов под глазами

Вам понадобится: блефарогель, оливковое масло, заварной зеленый чай, миндальное и аргановое масло, гель алое, эфирное масло моркови.

Все масла необходимо смешать между собой. Туда стоит добавить листья зеленого чая и дать всему немного настояться. Этой смесью можно пропитать ватные диски положить их под глаза на 15 минут.

Патчи от "гусиных лапок" возле глаз

Вам понадобится: 1 яичный белок и 2 капсулы витамина Е.

Вам необходимо разбить яйцо и отделить желток от белка, оставив лишь белок. Его нужно хорошенько взбить и добавить туда витамин Е из капсул. Эту смесь можно нанести на кожу вокруг глаз на 10 минут.

Патчи от отеков

Вам понадобится: 1 столовая ложка жирного молока и несколько кубиков льда.

Вам необходимо разогреть молоко и добавить в чашку с ним несколько кубиков льда. Когда молоко остынет, на кожу вокруг глаз нужно нанести легкий крем или гель. После этого ватные диски нужно смочить полученной смесью и положить их под глаза.

Патчи для бодрости

Вам понадобится: 2 столовых ложки готового кофе и 2 столовых ложки жирных сливок.

Вам нужно смешать кофе и сливки, а также дождаться, когда он остынет. После этого необходимо разрезать ватные диски пополам и хорошенько пропитать их средством. Такие домашние патчи необходимо положить под глаза на 15 минут. Если они начали высыхать, то их следует заменить новыми.

Патчи от морщин

Вам понадобится: блефарогель или сыворотка для лица, аргановое масло, растворимый кофе и витамин Е.

1 чайную ложку кофе необходимо растворить в блефарогеле или сыворотке для лица. После этого туда нужно добавить витамин Е, аргановое масло и все хорошо смешать. Готовым средством нужно пропитать ватные диски и положить их под глаза на 20 минут.

Ранее Главред рассказывал о том, как правильно использовать патчи под глаза.

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