Как правильно пользоваться патчами и чем они опасны: топ-4 совета экспертов

Как правильно пользоваться патчами под глаза / ua.depositphotos.com

Наверное каждый из нас хотя бы раз в жизни ложился спать поздно, а на утро просыпался с мешками под глазами, которые появились из-за недосыпа. Если у вас выходной и вы спокойно можете отдохнуть, то это не проблема. Но если у вас на носу важное событие или просто хотите выглядеть на людях отлично, то с мешками под глазами нужно бороться.

Отличный способ для борьбы с последствиями недостатка сна - патчи. Но как же ими пользовать? Как оказывается, это очень просто и быстро. С патчами под глазами не нужно лежать полчаса недвижимо, они могут сами держаться на коже, а вы тем временем может собираться по делам или выпить чашечку любимого напитка.

Но чтобы получить от патчей ожидаемый результат и при этом не навредить своей коже, необходимо все делать правильно и следовать всего нескольким советам.

Патчи можно использовать только по утрам

После пробуждения или хотя бы в первой половине дня патчи отлично смогут помочь с проблемой отекших глаз и хорошо увлажнят кожу. Но если воспользоваться патчами вечером, то результат может оказаться хуже, чем вы ожидали. Использование патчей вечером может спровоцировать отеки под глазами.

Стоит отметить, что патчи можно использовать хоть каждый день. В таком случае даже эффект будет лучше, ведь тонкая кожа под глазами будет регулярно увлажняться.

Как правильно пользоваться патчами под глаза / ua.depositphotos.com

Как правильно хранить патчи

Многие считают, что отличным местом для хранения патчей есть холодильник, однако это огромная ошибка. Резкие перепады температур могут навредить коже, а особенно, если она чувствительная. Влажная основа патчей сама по себе достаточно хорошо освежает и охлаждает кожу, что помогает быстро справиться с отеками и припухлостями.

Если патчи находятся не в индивидуальных упаковках, а в баночке, то доставать их нужно специальной лопаточкой, чтобы предотвратить развитие бактерий в активной эссенции.

Как правильно накладывать патчи

Первое, на что стоит обратить внимание, накладывать патчи необходимо исключительно на чистую кожу.

Существует два способа накладывания патчей в зависимости от того, какой именно результат вы хотите получить. Если вы желаете устранить припухлости, то следует наложить патчи широкой стороной к внешнему углу глаза. Если необходимо разгладить мимические морщинки и убрать круги под глазами, то необходимо наложить патчи узкой стороной к внешнему углу.

Эссенцию, которая остается на коже после снятия патчей, смывать не нужно, можно дать ей время впитаться. Так как кожа под глазами уже увлажнена, можно не использовать дополнительно увлажняющий крем для зоны вокруг глаз. Но если вы умываетесь после патчей, то крем лучше нанести.

Патчи можно накладывать не только под глаза, но и на другие проблемные зоны - носогубные складки, заломы и морщины на лбу и другие.

Как правильно пользоваться патчами под глаза / ua.depositphotos.com

Нельзя передерживать патчи на коже

Если вы думаете, что чем дольше вы продержите патчи на коже, тем более увлажнена она будет, то вы слишком ошибаетесь. В целом патчи действуют первые 10-15 минут, этого времени достаточно, чтобы они отдали коже свою влагу. Но позже они начинают высыхать.

Такое уже подсохшее средство теряет свои свойства. Но это еще не все. Самое важное заключается в том, что такие патчи начинают высасывать влагу из кожи. Если вы один раз забыли вовремя снять патчи, то вы не увидите ухудшения. Но если это происходит систематически, то вы не только не увидите результат, но, возможно, заметите и ухудшения.

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