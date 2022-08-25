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Ни стыда, ни совести: 4 знака зодиака, которые не отличаются скромностью

25 августа 2022, 01:04

Их не волнует общественное мнение.

Гороскоп сентябрь 2022
Гороскоп на сентябрь 2022 - 4 знака, у которых нет стыда / ua.depositphotos.com/

Четыре представителя зодиакального круга не привыкли отказывать себе в своих сиюминутных порывах и желаниях. "Один раз живем", это их девиз. Их совершенно не заботит тот факт, что их поступки могут вызывать дискомфорт окружающих.

О чем никогда не расскажут знаки зодиака, читайте в материале: Стыдно до ужаса: слабые стороны, о которых знаки зодиака предпочитают молчать.

Астрологи назвали знаки, для которых скромность – не главное достоинство. Они привыкли заявлять о себе громко.

Овен

Импульсивные Овны не привыкли сдерживать свои эмоции. Они их тех, кто могут сказать всю правду в лицо, не считаясь с чувствами другого человека. Под влиянием настроения могут раздуть из мухи слона и закатить большой скандал. В профессиональной сфере эти люди привыкли добиваться высот и зачастую не самыми честными методами. Они могут подставить и унизить любого, если это преследует их собственные интересы.

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Близнецы

Воздушные Близнецы известны двойственностью своего характера. Отличные актеры, они втираются в доверие и находят общий язык с любым. Для них важно получать удовольствие и жить здесь и сейчас. Поступки Близнецов не всегда будут поняты обществом. Многие могут счесть их аморальными. Однако Близнецы в стремлении к желаемому редко прислушиваются к мнению других.

Весы

В нормальных условиях Весы остаются добрыми и отзывчивыми людьми с высокими моральными принципами и убеждениями. Однако если жизнь повернется к ним не с лучшей стороны, стыда у них не останется. В стремлении защитить своих родных и близких людей, и обеспечить им комфорт Весы могут пойти на многое. И мнение других совершенно не будет их волновать.

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Рыбы

Представители знака стихии воды очень часто живут в своем выдуманном мире иллюзий. Они редко спускаются с небес на землю, а вот преувеличить действительность и даже приврать они любят. В стремлении привлечь внимание противоположного пола они могут не замечать, что говорят вещи, не имеющие ничего общего с реальностью.

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