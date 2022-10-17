Ни слова правды: 3 женщины по зодиаку, словам которых верить не стоит

Гороскоп на октябрь 2022 - 3 женщины-лгуньи по зодиаку / ua.depositphotos.com/

Для некоторых представительниц зодиакального круга ничего не стоит приукрасить действительность. Правда не занимает топовые строчки их главных добродетелей.

О том, кто из знаков станет счастливчиками в наступающем году, читайте в материале: Сказочная удача и большие перемены: 3 знакам зодиака невероятно повезет в год Черного Кролика.

Астрологи назвали три представительницы гороскопа, которые могут и любят приврать. Внимательно прислушивайтесь к их словам, но не особо доверяйте.

Легко втираются в доверие

Представительницам воздушного знака зодиака присуща двойственность натуры. Они могут мило улыбаться в лицо, а за спиной говорить гадости. Если они хотят добиться расположения, будьте готовы услышать поток неиссякаемых комплиментов. Однако не стоит принимать их за чистую монету. Женщины-Близнецы умеют пустить пыль в глаза, чтобы произвести впечатление. Им ничего не стоит пообещать и не выполнить, для них это всего лишь инструмент достижения желаемого. Если поймать Близнецов на лжи, они во всем начнут винить обстоятельства и никогда не признают свою вину.

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Плетут интриги и сплетни

Женщины-Скорпионы – мастерицы интриг и сплетен. Они, в отличие от Близнецов, лгут для того, чтобы все держать под контролем. Искусные манипуляторши с помощью лжи могут заставить любого плясать под их дудку. Если сами они могут обвести вокруг пальца, то ложь в свою сторону ощущают моментально. И подают месть холодным блюдом. Лицемерить Скорпионы будут, если за этим стоит какая-то выгода.

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Лгут во благо

Представительницы водного знака зодиака чувствительные и романтичные натуры. Они часто боятся кого-либо обидеть и прибегают к лжи "во спасение". Они могут обманывать и сами себя, предпочитая витать в облаках, не замечая происходящего вокруг. Также Рыбы могут прибегать к хитрости, чтобы получить желаемое. Такими манипуляциями они не будут просить напрямую, а скорее давить на жалость. В редких случаях они прибегают ко лжи в карьерных вопросах и стараются быть честными с близкими людьми.

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