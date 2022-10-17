Ни слова правды: 3 женщины по зодиаку, словам которых верить не стоит

Три представительницы зодиакального круга способны обвести вокруг пальца любого.
Для некоторых представительниц зодиакального круга ничего не стоит приукрасить действительность. Правда не занимает топовые строчки их главных добродетелей.
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Астрологи назвали три представительницы гороскопа, которые могут и любят приврать. Внимательно прислушивайтесь к их словам, но не особо доверяйте.
Легко втираются в доверие
Представительницам воздушного знака зодиака присуща двойственность натуры. Они могут мило улыбаться в лицо, а за спиной говорить гадости. Если они хотят добиться расположения, будьте готовы услышать поток неиссякаемых комплиментов. Однако не стоит принимать их за чистую монету. Женщины-Близнецы умеют пустить пыль в глаза, чтобы произвести впечатление. Им ничего не стоит пообещать и не выполнить, для них это всего лишь инструмент достижения желаемого. Если поймать Близнецов на лжи, они во всем начнут винить обстоятельства и никогда не признают свою вину.
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Плетут интриги и сплетни
Женщины-Скорпионы – мастерицы интриг и сплетен. Они, в отличие от Близнецов, лгут для того, чтобы все держать под контролем. Искусные манипуляторши с помощью лжи могут заставить любого плясать под их дудку. Если сами они могут обвести вокруг пальца, то ложь в свою сторону ощущают моментально. И подают месть холодным блюдом. Лицемерить Скорпионы будут, если за этим стоит какая-то выгода.
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Лгут во благо
Представительницы водного знака зодиака чувствительные и романтичные натуры. Они часто боятся кого-либо обидеть и прибегают к лжи "во спасение". Они могут обманывать и сами себя, предпочитая витать в облаках, не замечая происходящего вокруг. Также Рыбы могут прибегать к хитрости, чтобы получить желаемое. Такими манипуляциями они не будут просить напрямую, а скорее давить на жалость. В редких случаях они прибегают ко лжи в карьерных вопросах и стараются быть честными с близкими людьми.
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