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Ни один мускул не дрогнет: знаки, которые лучше всего справляются со стрессом во время войны

6 апреля 2022, 18:15

Три знака зодиака обладают завидной стрессоустойчивостью.

Гороскоп 2022
Гороскоп на апрель 2022 - топ 3 стрессоустойчивых знака / depositphotos.com/

Вторжение России в Украину и сводки новостей ежедневно заставляют многих испытывать чувство тревоги и волнения. Однако в зодиакальном небосводе есть знаки, которые могут похвалиться героическим спокойствием. Стрессоустойчивость – их конек.

Кто из знаков зодиака обладают отвагой воинов, читайте в материале: Самые отважные воины: эти пять знаков смело идут в бой.

Астрологи выделяют три представителя зодиакального круга, психику которых можно назвать железной. У них стальные нервы и они умеют противостоять стрессу лучше всех.

Телец

Тельцы больше всего ценят комфорт и стабильность. Даже в самые трудные времена, они пытаются сохранить порядок в своем маленьком мире и взять все под контроль. Они не привыкли суетиться и неспешно переходят от задачи к задаче. В случае чрезвычайной ситуации Тельцы всегда сохраняют трезвый рассудок и хладнокровность, просчитывая каждый шаг.

Стрелец

Активные и динамичные стрельцы склонны не забивать себе голову мелкими проблемами и неурядицами, которые происходят вокруг. У деятельной натуры на это просто нет времени. Представители знака стихии огня считают что в жизни очень мало событий из-за которых стоит переживать. Однако в трудные времена они изо всех сил стараются поддержать окружающих и оказать помощь.

Рыбы

Мечтательные Рыбы живут в мире своих фантазий. И эта "ракушка" может спасти их от сильного стресса. Кроме того, врожденное чувство эмпатии не позволит им оставаться в сторонне. Помогая людям, они забывают о своих страхах и тревогах. Сосредоточив силы на поддержке людей, которые переживают тяжелые времена, Рыбы меньше зацикливаются на своих переживаниях.

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