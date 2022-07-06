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Ни дня без скандала: 4 знака зодиака – мужья с плохим характером

6 июля 2022, 17:27

Четыре мужчины по знаку зодиака могут сделать супружескую жизнь невыносимой.

гороскоп июль 2022
Гороскоп на июль 2022 / depositphotos.com/

Четыре представителя зодиакального круга могут сделать семейную жизнь невыносимой. Постоянные выяснения отношений и вспышки ревности – о тихой гавани с ними можно забыть.

О том, кто из знаков зодиака может свести сума своим отвратительным нравом, читайте в материале: Источник головной боли: три знака зодиака с тяжелым характером.

Астрологи назвали четырех представителей гороскопа, которые могут превратить жизнь в кошмар. Семья с такими людьми – как аттракцион американские горки.

Стрелец

Активные и динамичные Стрельцы могут очаровать с первого взгляда. Однако они легко одурманивают голову вначале, но вот в дальнейшем их склонность к риску и авантюрам может вылезти боком. Далеко не каждая женщина сможет выдержать подобный ритм жизни и неожиданные выходки благоверного. От него можно ожидать всего, что угодно, и зачастую это "что угодно" совершенно не порадует.

Рыбы

Чувствительные и эмоциональны Рыбы могут настроиться на одну волну с любимой женщиной. Они романтичны и мечтательны и это необыкновенно подкупает. Подводные камни представителей знака проявляются позже. Их обидчивость может сводить с ума. В своем эмоциональном состоянии они всегда склонны винить партнера. Вам придется в буквальном смысле постоянно нянчиться с таким мужем, исполняя роль мамочки. Удовольствие так себе.

Близнецы

Настроение Близнецов может меняться с порывом ветра. Может показаться, что вы замужем за разными людьми. Непостоянство знака и постоянное стремление к новизне становится причиной супружеской неверности. После разговора по душам, ваш муженек может убежать в бар по первому зову друзей – такова реальность семейной жизни с представителем воздушного знака.

Читайте такжеПереезд и большие перемены: 3 знака зодиака начнут жизнь с чистого листа до конца 2022 года

Скорпион

Мужчины-Скорпионы могут быть просто невыносимыми в супружеской жизни. Они не приемлют никаких других точек зрения, кроме собственной. Идти на компромисс – это не о них. Кроме того, они требуют от своей второй половинки энтузиазма в любом деле будь то приготовление пищи или уборка в доме.

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