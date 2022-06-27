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Источник головной боли: три знака зодиака с тяжелым характером

27 июня 2022, 19:48

Трем знакам зодиака не повезло с характером.

Гороскоп июль 2022
Гороскоп на июль 2022 / ua.depositphotos.com

Не все представители зодиакального круга могут похвастаться мягким деликатным нравом. Три знака зодиака отличаются особой вспыльчивостью и несдержанностью, которые весьма затрудняют общение с окружающими.

О том, кто из знаков может похвастаться магнетической харизмой и привлекательностью, читайте в материале: Глаз не оторвать: топ-5 самых красивых знака зодиака.

Астрологи назвали знаки зодиака, которые отличаются несносным характером. Они могут виртуозно потрепать нервы любому.

Овен

Импульсивные Овны, одни их самых несдержанных знаков гороскопа. Им очень сложно контролировать свои чувства и эмоции. Такой "горячий" нрав может быть изюминкой поначалу, однако потом становится просто невыносимо. Овны всегда уверены в своей правоте и упрямо продолжают гнуть свою линию до последнего. Они могут доказывать свою точку зрения на повышенных тонах, и даже проявляя агрессию. Затеять ссору для Овна – как сходить в магазин. Однако вспыльчивые представители знака, быстро отходят. Через несколько минут после скандала – это спокойный и кроткий человек.

Скорпион

Один из самых сложных знаков зодиакального круга с коварным характером. Во главу угла Скорпионы непременно поставят свои желания и потребности и будут мало считаться с остальными. Для того, чтобы добиться своего Скорпионы готовы на любые ухищрения, даже самые коварные. Свою точку зрения они склонны отстаивать агрессивно, прибегая к манипуляциям, чтобы заставить людей согласиться на их условия. Окружающие для этих людей видятся конкурентами и соперниками.

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Водолей

С первого взгляда эрудированные Водолеи могут восхищать и очаровывать своими манерами и приветливым нравом. Они умеют произвести хорошее впечатление, однако чем больше узнаешь этих людей, тем больше неприятных сюрпризов может открываться в личности. Они могут быть жесткими и не готовыми к поиску компромиссов, особенно когда дело доходит до них самих. Прямолинейность знака может больно ранить близких, и становиться причиной ссор. Они болезненно воспринимают любые попытки посягнуть на их свободу и независимость.

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