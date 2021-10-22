Невролог рассказал, можно ли справиться с мигренью в домашних условиях/ ua.depositphotos.com

Купировать приступ мигрени в домашних условиях можно только лишь при помощи покоя и свежего воздуха. Об этом в комментарии порталу "Вечерней Москве" рассказал врач-невролог, доктор медицинских наук, руководитель Центра неврологии и реабилитации Виктор Шахнович.

Медик отметил, что никакие продукты не помогут снизить частоту мигрени. Но, говорит Шахнович, необходимо обеспечить больному покой и свежий воздух, а также затемнить окна. Если это помогает облегчить симптомы, значит это и есть мигрень, пояснил врач. Также он отметил, что многие пациенты, жалующиеся на головную боль, пытаются решить проблему сном в надежде проснуться без приступов. Такая симптоматика говорит о наличии полноценной и естественной мигрени.

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