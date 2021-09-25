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Как связаны сон и мигрень - ответ ученых

25 сентября 2021, 00:32
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Всего ученые по этому поводу проанализировали данные 32 исследований, в которых изучалось состояние здоровья более чем десяти тысяч человек.

Мигрень
Как связаны сон и мигрень - ответ ученых / ua.depositphotos.com

Страдающие от мигрени взрослые и дети проводят в фазе быстрого сна меньше времени, чем их здоровые сверстники. Как сообщает журнал Neurology, коллектив исследователей из Великобритании провел исследование и пришел к такому выводу.

Специалисты из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные 32 исследований, в которых изучалось состояние здоровья более чем десяти тысяч человек. В ходе них участникам предлагали заполнить так называемый Питтсбургский опросник для определения качества сна (PSQI).

Людей просили ответить на вопросы о том, как они обычно спят — сколько времени требуется на то, чтобы заснуть, сколько часов длится сон и используется ли снотворное. Больший балл в PSQI соответствовал худшему качеству сна. В некоторых исследованиях также проводилась полисомнография — во время сна у людей выявлялся уровень кислорода в крови, делались электроэнцефалограмма и электрокардиограмма.

Выяснилось, что у тех взрослых людей, у которых есть мигрень, балл в опроснике был в среднем выше, чем у людей без них. У людей с хроническими мигренями разница была еще больше. Как у взрослых, так и у детей время, проведенное в быстром сне — фазе с повышенной мозга, когда сны особенно ярки — было меньше. Помимо меньшего времени на сон, дети с мигренями чаще просыпались во время него и быстрее засыпали. На последний факт, по мнению исследователей, может влиять бессонница.

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здоровье сон мигрень
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