УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Невероятный гарнир и божественный десерт: зачем люди жарят бананы

11 октября 2022, 03:43

Банан — источник полезных для здоровья витаминов и микроэлементов, но их вкус можно улучшить.

Жаренные бананы
Зачем некоторые люди жарят бананы / скриншот

Неоценимая польза бананов состоит в том, что при их ежедневном употреблении мы можем сбросить лишний вес.

Поскольку в бананах много клетчатки и белка, они дают чувство насыщения на длительное время, хотя один плод содержит всего 100 калорий.

Но некоторые люди жарят бананы перед употреблением. Из них получается отличный десерт, а при отсутствии сахара и наличии определённых специй ещё и неплохой гарнир.

Как правильно жарить бананы?

Необходимо брать не очень спелые бананы. Ярко-жёлтые и тем более переспевшие плоды на сковороде превратятся в неаппетитную кашу.

Перед обжаркой плоды надо обязательно почистить и порезать. О снятии шкурки говорить особо нечего. Данный процесс выполняется вполне традиционно.

А вот резать бананы нужно не кружочками, как это обычно делается, а продольными полосками. Слишком длинные плоды можно предварительно разделить на две три части или порезать наискосок, как копчёную колбасу.

Толщина каждого кусочка не должна быть слишком большой. Опытные кулинары советуют, чтобы она колебалась от 1 до 2 см.

Бананы, жаренные на сковороде в панировке

Для приготовления одной из вариаций блюда с бананом вам понадобятся:

  • бананы;
  • панировочные сухари;
  • сливочное масло.

На три плода понадобится по 100 грамм остальных продуктов. Готовится блюдо очень просто. Масло надо растопить и перелить в отдельную мисочку. Нарезанные плоды обмакнуть в масло, а затем обвалять в сухарях.

Жарить фрукты надо на сковороде с разогретым маслом до приятного золотистого цвета. Затем их надо выложить на бумажные салфетки, чтобы ушёл лишней жир, а потом посыпать корицей с сахарной пудрой и подавать к столу.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
бананы интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:30

"Личный удар по Путину": Жданов объяснил символическое значение удара по Крымскому мосту

03:43

Невероятный гарнир и божественный десерт: зачем люди жарят бананы

03:20

Самый вкусный домашний хлеб в духовке: быстрый рецепт за 25 минутВидео

03:09

Клубничка от клубнички: Хайди Клум устроила парную фотосессию в откровенном белье с юной дочерью

02:37

Звезда сериала Игра престолов тайно вышла замуж

Реклама
02:10

Мороз будет "щипать": синоптик рассказала, когда в Украине резко похолодаетВидео

01:40

"У нас там все заминировано": эксперт рассказал, существует ли реальная угроза со стороны БеларусиВидео

00:58

Может, что-то знает: Собчак с матерью покидает Россию

00:51

Приметы на 11 октября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

00:26

Слепая российская певица-путинистка Гурцкая снялась без очков

00:00

Соловьев устроил настоящую истерику из-за его арестованной виллы в Италии и набросился на ПугачевуВидео

10 октября, понедельник
23:44

Будут бомбить: Арестович предупредил о "жаркой" ночиВидео

23:25

США передают Украине новейшие средства ПВО: Байден срочно позвонил ЗеленскомуВидео

23:13

"Самый низкий и позорный способ вести войну": Комаров показал Киев после атаки россиян

23:01

Ракетная атака по Украине будет иметь разрушительные последствия для РФ: что ждет оккупантовВидео

22:52

"Богохульство, воровство, разврат": Киркоров и Корчевников устроили разборки из-за войны в Украине

22:30

"Украину невозможно остановить": Зеленский сделал заявление после ракетной атаки РоссииВидео

22:02

Вся страна была в огне: Залужный показал карту ракетных атак России на УкраинуВидео

21:55

Армия РФ терпит позорное поражение: Лобода показала доказательство

21:41

"Никаких переговоров про Украину": Данилов приструнил Турцию за инициативу переговоров РФ с ЗападомВидео

Реклама
21:23

"Это точно не конец": астролог предупредила о массовых разрушения на этой неделеВидео

21:18

"Мой дух сильнее ракет": Нина Матвиенко опубликовала трогательную речь в траурный для Украины деньВидео

21:12

Военный эксперт назвал вероятные сроки подготовки нового массированного удара РФВидео

21:10

Тодоренко впервые показала младшего сына МираВидео

21:00

Россия задействовала неприкосновенный запас ракет, террор может длиться 2-3 дня - КоваленкоВидео

20:29

Двуглавый орел и пропагандистская решка: молчунья Жанна Бадоева объявилась на русском ТВ

20:29

Ракетный террор РФ: Байден обвинил Путина в зверствах и предупредил о расплатеВидео

20:15

Генсек ООН "глубоко шокирован" гибелью людей и падением десятков ракет на украинские городаВидео

20:10

Приметы на 12 октября: какие 4 вещи нужно сделать, чтобы весь год быть счастливымВидео

19:51

Массовая ракетная атака на Киев: появились подробности о серьезных разрушенияхВидео

19:33

Оккупантов загнали в ловушку: ВСУ уничтожили вражескую БМП вместе с экипажемВидео

19:28

Эксперт предрек России раскол до конца года: появился новый прогноз

19:25

"Все цели поражены": в РФ радуются массовому ракетному обстрелу УкраиныВидео

19:18

"Не так много осталось ракет": Данилов рассказал о безысходности ПутинаВидео

18:59

"Только начало": российский политолог предупредил о новых массированных атаках РФВидео

18:39

Таролог спрогнозировала, когда может закончиться войнаВидео

18:37

"Наверно, много трупов": в Крыму прогремели взрывы в районе военного городка РФВидео

18:27

Путин наметил полное уничтожение энергоструктуры Украины до зимы - политологВидео

18:18

Кто бережет береженого: 8 признаков, что ваш ангел-хранитель рядом

17:58

Фонд Притулы и Стерненко за 4 часа собрали 116 млн гривен на месть за обстрел УкраиныВидео

Реклама
17:54

Сердце разбито: Ротару отреагировала на ракетный обстрел Украины

17:52

СБУ объявила главного "клоуна" Кремля Медведева в международный розыскВидео

17:50

Ребенок остался круглой сиротой: ракета РФ в центре Киева убила мать 5-летнего мальчикаВидео

17:26

Как киевские "гопники" у россиян БТР отжимали: Жданов рассказал историю первых дней войны

17:25

Путин боится переворота: в Москве начались облавы на военных — The MirrorВидео

17:20

"Иди на": Кароль отправила Собчак в известном направлении

17:06

Летел бомбить Украину: в Ростовской области рухнул военный самолет Су-25, ракеты взорвались в полеВидео

16:59

"Забрасывать города ракетами": в разведке объяснили массированный удар РФ по УкраинеВидео

16:53

Вместо десятков покупных средств: как использовать лимонную кожуру

16:34

Угроза вторжения в Украину: РФ перебрасывает войска в Беларусь - ОПВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябре
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиМодные прическиОкрашивание волосМодный маникюр
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять