Невероятный гарнир и божественный десерт: зачем люди жарят бананы

Зачем некоторые люди жарят бананы / скриншот

Неоценимая польза бананов состоит в том, что при их ежедневном употреблении мы можем сбросить лишний вес.

Поскольку в бананах много клетчатки и белка, они дают чувство насыщения на длительное время, хотя один плод содержит всего 100 калорий.

Но некоторые люди жарят бананы перед употреблением. Из них получается отличный десерт, а при отсутствии сахара и наличии определённых специй ещё и неплохой гарнир.

Как правильно жарить бананы?

Необходимо брать не очень спелые бананы. Ярко-жёлтые и тем более переспевшие плоды на сковороде превратятся в неаппетитную кашу.

Перед обжаркой плоды надо обязательно почистить и порезать. О снятии шкурки говорить особо нечего. Данный процесс выполняется вполне традиционно.

А вот резать бананы нужно не кружочками, как это обычно делается, а продольными полосками. Слишком длинные плоды можно предварительно разделить на две три части или порезать наискосок, как копчёную колбасу.

Толщина каждого кусочка не должна быть слишком большой. Опытные кулинары советуют, чтобы она колебалась от 1 до 2 см.

Бананы, жаренные на сковороде в панировке

Для приготовления одной из вариаций блюда с бананом вам понадобятся:

бананы;

панировочные сухари;

сливочное масло.

На три плода понадобится по 100 грамм остальных продуктов. Готовится блюдо очень просто. Масло надо растопить и перелить в отдельную мисочку. Нарезанные плоды обмакнуть в масло, а затем обвалять в сухарях.

Жарить фрукты надо на сковороде с разогретым маслом до приятного золотистого цвета. Затем их надо выложить на бумажные салфетки, чтобы ушёл лишней жир, а потом посыпать корицей с сахарной пудрой и подавать к столу.

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