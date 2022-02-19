Невероятное везение, прибыль и большая любовь: гороскоп на март 2022 года для Дев

В марте свободные Девы могут встретить свою вторую половинку, говорит гороскоп на месяц / Коллаж ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на март 2022 года для Дев. Главными темами месяца у представителей знака станут отношения и финансы.

Месяц начнется с новолуния 2 марта в седьмом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за сектор окружения человека.

"Могут поменяться отношения не только с людьми (мужем, женой, друзьями или знакомыми), но и с организацией. Может быть вы заключите договор по работе. Или это будет договор с адвокатом, юристом, бухгалтером", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Этот период хорош для бизнес-партнёрства. Примерно со 2 по 16 марта у Дев может появиться новый партнер.

Свободные Девы могут встретить свою вторую половинку и начать романтические отношения, говорит гороскоп 2022.

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Время после 2 марта очень удачное для брака, сделок и подписания бумаг по купле-продаже.

5 и 6 марта в секторе отношений, любви, брака и партнёрства Солнце соединится с Юпитером. В связи с этим Девам может очень сильно повезти.

"Представителей знака ждет везение в плане подписания какого-то документа, покупки квартиры, которую вы хотели, брака, предложения руки и сердца, встречи. Произойдет что-то невероятное, о чем вы даже и не думали", - рассказала астролог.

С 7 марта Девам придется решать проблемы на работе. Возможно кто-то уволится, придется нанять помощника. Не исключено, что разгорится служебный роман. Любовные отношения или бизнес-партнерство будут очень гармоничными.

"Если вам не нравилось, где вы работаете, то вы уйдёте оттуда 7 марта. Закончится стрессовая ситуация, в коллективе воцарится гармония. Уволится сотрудница, которую вы не любили, придут хорошие новости, может быть вы найдете новую работу", - говорит гороскоп для Дев на март 2022.

11 марта состоится важное знакомство. Девы получат сообщение, письмо, информацию. В романтических отношениях состоится встреча, свидание, в бизнесе - сделка.

18 марта - полнолуние в знаке Девы. Какой-то цикл закончится, полная Луна поставит последнюю точку. При этом в жизнь Дев войдет что-то новое.

"Вы можете с кем-то расстаться, уволиться с работы, разорвать контракт. В то же время у Дев в течение месяца может состоятся новое знакомство", - рассказала астролог.

Больше других полнолуние 18 марта 2022 почувствуют Девы, которые родились с 19 по 21 сентября.

После полнолуния на две недели наступит хороший период для того, чтобы поменять стиль - подстричься, покрасить волосы, сменить гардероб, сесть на диету.

По словам Анжелы Перл, первые три недели марта у Дев главной будет тема отношений, а после 21 числа на первый план выйдут финансы. Придет прибыль. Это будут не заработанные деньги, а наследство, кредиты, инвестиции, деньги вашей семьи, материальная помощь от родителей.

"В целом, март у Дев может быть очень романтическим месяцем. Особенно для тех представителей знака, которые свободны. Вас ждут знакомства, свидания, новые отношения", - резюмировала астролог.

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