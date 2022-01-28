Гороскоп на февраль 2022 года обещает Девам неожиданные перемены и приятный сюрприз

В первые две недели февраля Девы будут очень заняты работой, говорит гороскоп на февраль 2022 / Фото pixabay.com

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на февраль 2022 года для Дев. Главными темами месяца у представителей знака станут работа и здоровье.

Что принесет Девам новолуние 1 февраля 2022

Февраль начнется с новолуния 1 числа в шестом доме работы, обязанностей, обязательств и служения.

"С 1 по 15 февраля Девы будут очень заняты ежедневно на работе. Если вы ищете работу, то обязательно ее найдете. В ваш коллектив придет новый человек, вы будете брать себе помощников в свой бизнес или в свой дом. Возможно будете нанимать няню для ребенка или заведете домашнее животное", - рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Новолуние подскажет Девам сменить режим, питание, больше заниматься спортом или просто больше двигаться. Девы сядут на диету или пойдут на обследование к врачу.

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Волшебная дата 2.02.2022 даст ощущение того, что вы готовы полагаться на себя и достичь желаемого. Астролог советует провести ритуал на желание или поставить намерение. Делать это лучше после 13:00 по киевскому времени и до конца суток.

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"Скажите вслух, какая у вас мечта, запишите на диктофон или на бумаге. Зажгите свечу и обязательно пошлите во вселенную свой запрос. Будьте откровенны с собой, действительно ли вы хотите того, о чем просите. Меркурий ретроградный, поэтому может быть ситуация, что желание сбудется, а вы уже передумали", - сказала астролог.

4 февраля Меркурий разворачивается в прямое движение. В течение трех недель он был ретроградным - вы могли терять посылки, письма, деньги, документы. Теперь ситуация наконец-то изменится.

В этот же день Солнце соединяется с Сатурном в шестом доме гороскопа. В жизни Дев произойдут изменения. Последствия не будут временными. Например, если вы решите бросить курить или заняться спортом, то новая привычка останется у вас надолго. Астролог посоветовала использовать этот период для укоренения нового образа жизни.

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Весь февраль Венера и Марс, символизирующие женскую и мужскую энергии, будут в соединении. Дев ждут свидания, удовольствия, влюбленность, отпуск, праздник, возможна совместная поездка. В День всех влюбленных 14 февраля Девы точно не будут одиноки.

Гороскоп 2022 советует Девам обратить внимание на здоровье. Если вы чувствуете ослабление иммунитета, то следует о себе позаботиться и восстановить здоровье.

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16 февраля - полнолуние в двенадцатом доме гороскопа. Могут открыться тайны. Девы найдут ответ на вопрос, который давно искали.

"Если у вас есть родственники за границей, то вы получите от них весточку. Если вы готовите документы для миграции или для учебы, работы за границей, то появится новая информация", - рассказала Анжела Перл.

16 февраля хорошо избавляться от ненужного, выбрасывать старые вещи, чтобы освободить место для новой энергии.

19 февраля Дев ждет важная встреча, сотрудничество, контракт или договор. Вы можете подписать юридические бумаги. Как говорит астролог, Девам повезет в делах, особенно тем, которые родились с 1 по 6 сентября.

"Уран - планета свободы и прогресса - находится в очень хорошем аспекте к знаку зодиака Дева. Если у вас есть отношения или сотрудничество с компаниями или людьми из-за границы, то все пройдет легко. Если у вас происходят судебные процессы, то решение будет принято в вашу пользу", - говорит гороскоп на месяц.

При этом Уран принесёт какие-то неожиданные перемены или сюрпризы тем Девам, которые родились 3-4 сентября.

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