УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Невероятное везение и удача во всем: названы счастливчики апреля по гороскопу

1 апреля 2022, 18:39

Любовь на всю жизнь, новая должность или воплощение смелых желаний - три знака зодика могут рассчитывать на щедрые подарки весны.

гороскоп 2022
Гороскоп на апрель 2022 / depositphotos.com/

Несмотря на трудности, которые сейчас переживает Украина, весна потихоньку вступает в свои права. Первые тепле деньки и природа оживает, даря надежду на лучшее. И три знака зодиакального круга испытают на себе магию весны.

Гороскоп на апрель 2022 расскажет, кому из знаков посчастливиться укрепить материальное положение, а кто встретит родственную душу и влюбится с первого взгляда.

Астрологи выделили три знака зодиака, которые смогут стать счастливее этой весной. Они смогут заручиться поддержкой фортуны.

Овен

Овны этой весной будут просто переполнены жизненной энергией. Это позволит увеличить продуктивность и достичь лучших результатов в любой сфере жизни, которая для вас важна. Эту силу стоит использовать по максимуму, не растрачивая время попусту. Тогда вы сможете воплотить свои самые смелые мечты и достичь желаемых вершин.

Близнецы

Воздушные Близнецы в полную силу почувствуют на себе очарование весны. Представителей знака ожидает много новых знакомств с интересными людьми. И, возможно, одно из них перерастет в красивую романтическую историю. В профессиональной деятельности перед вами откроются новые перспективы. Повышение по службе и укрепление материального положения могут стать подарками весны.

Весы

Весна для Весов станет прекрасным периодом года. Пришло время сбавить обороты и неспешно наслаждаться каждым днем. Будьте внимательны к каждой мелочи, это могут быть ценные подсказки вселенной. Повышаются шансы встретить человека со схожими взглядами на жизнь. Возможно, он разделит не только ваши интересы, но и станет подарком судьбы. Откройте сердце для любви и романтики.

Читайте также:

viber
Близнецы Весы Овен гороскоп 2022
Реклама
Популярное
Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздникаКогда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника Гороскоп на сегодня, 30 марта 2022: Стрельцам – перемены к лучшему, Козерогам – соперникиГороскоп на сегодня, 30 марта 2022: Стрельцам – перемены к лучшему, Козерогам – соперники 13-летний сын Тины Кароль до слез шокировал своим поступком украинских беженцев в Польше13-летний сын Тины Кароль до слез шокировал своим поступком украинских беженцев в Польше 100-метровое цунами за считанные секунды: что будет, если Путин запустит ядерную бомбу на Украину100-метровое цунами за считанные секунды: что будет, если Путин запустит ядерную бомбу на Украину Школьник из Харькова был корректировщиком огня для россиян - ему даже не заплатилиШкольник из Харькова был корректировщиком огня для россиян - ему даже не заплатили

Последние новости

19:12

Лукашенко с бредом о "превентивном ударе" попал на Україна має талант - Решетник и Притула едва сдержали слезы

19:08

Путин болен: мировые СМИ обсуждают новые диагнозы российского диктатораВидео

19:01

Около 134 тысяч срочников и 100 тысяч резервов: эксперт оценил ситуацию с наступлением РФ на Донбасс

18:39

Невероятное везение и удача во всем: названы счастливчики апреля по гороскопу

18:30

Приятный сюрприз во время войны: во Львовской области открыли новое газовое месторождениеВидео

Реклама
18:27

Украина тотально национализирует имущество России и лиц, которые поддерживают в войне Москву

18:26

"Это никакая не уступка": военный эксперт объяснил сговорчивость России на переговорах в Турции

18:11

"Ракетные удары будут еще долго": эксперт объяснил, на сколько РФ хватит ракет для обстрелов

18:08

Быстрая карма: почему россияне заслужили войну на своей территориимнение

18:01

Сколько будет продолжаться война в Украине: военный эксперт назвал цели КремляВидео

18:00

Рада предварительно признала РФ государством-террористом и запретила ее военную символикуВидео

17:47

Посадили детей в грузовики: разведка рассказала о случаях использования орками детских живых щитов

17:36

Россияне активно присылают ценные данные украинской разведке - офицер ГУРВидео

17:32

Оккупанты хотели 9 мая проводить в Украине "парад победы", но резко передумалиВидео

17:14

Приметы на 3 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

17:06

Крах ждет Россию уже через пару месяцев: Путину показали, что будет с экономикой из-за санкций – СМИВидео

17:05

Поток гробов не поднимет Россию против Путина: правозащитник сказал, что может свалить диктатора РФВидео

16:55

Бледанс приходится самой мыть унитазы из-за войны в Украине

16:55

Россия будет атаковать до тех пор, пока сможет наступать - военный эксперт Агиль Рустамзаде

16:43

"Нам все в спину будут плевать": оккупанты признали провал в Украине и боятся возвращаться в РФВидео

Реклама
16:43

Когда Пасха 2022: дата, традиции и запреты праздника

16:38

Страшное антиславянское оружие, или Почему Путин отправил кадыровцев и бурятов в рыжий лесмнение

16:28

В МВД назвали главную санкцию, которая могла бы развалить путинизмВидео

16:26

"Просто все испортили": жена Усика показала разрушенный дом после визита оккупантовВидео

16:14

Пожар на нефтебазе в Белгороде: Кулеба не подтверждает, но и не опровергает "роль Украины"

16:03

"Отъехали всего 700 метров от дома": оккупанты расстреляли мать с ребенком под КиевомВидео

15:59

Серьезные испытания и новые столкновения: астролог рассказала, что ждет Украину в 2022 годуВидео

15:52

Как Россия хочет отговорить Европу от поставок оружия Украинемнение

15:42

В Украине предлагают изменить гимн: как он будет звучатьВидео

15:34

Лунный календарь на апрель 2022: названы дни наибольшего успеха

15:13

Планы РФ по наступлению на Донбасс и окружению ВСУ: Арестович рассказал о ситуации

15:10

В Буче оккупанты заминировали кондитерскую фабрику и отравили печеньеВидео

14:52

Зеленский и Путин могут встретиться в Стамбуле – ЭрдоганВидео

14:33

Черниговские партизаны устроили "горячую встречу" для российской бронетехникиВидео

14:32

"Пытались убежать от войны": Житомирская трасса усеяна трупами расстрелянных украинцевВидео

14:04

Путин обещал россиянам величие и войну в телевизоре, но сам ускорил крах Россиимнение

13:56

Получивший российское гражданство актер Жерар Депардье резко осудил зверства Путина в УкраинеВидео

13:51

Война стала "стратегическим провалом" Путина: в США сказали, какая проблема для РФ сейчас главнаяВидео

13:40

Россиянам не хотят продавать вещи за границей - нужно писать расписку

13:36

10 стран Европы с бесплатным проездом – поезда и автобусы

Реклама
13:29

В элитах Кремля начинаются разборки: Путин изолировался, а РФ ждет газовая война с Западом – МВД

13:24

"Не смогла найти общий язык с мужем": Тодоренко шокировала ответом, почему молчит о войне в Украине

13:11

"Мы уже Северная Корея": в РФ учитель сказала детям правду о войне в Украине и загремела за решеткуВидео

13:07

Украинский десантник мастерски сбил два новеньких российских Су-34Видео

13:00

Путин и Шойгу "омолаживаются" в кровавых ваннах из рогов оленей - СМИВидео

12:57

Путину нужна эффектная победа в Украинемнение

12:54

Украина арестовала российские самолеты "Руслан"

12:49

Украина и Россия начали новые переговорыВидео

12:45

Если Россия зарубит поставки газа в Европу, Германия конфискует "дочки" Газпрома и Роснефти – СМИ

12:38

В Мариуполе оккупанты зверски убили маму и братика трагически погибшей 11-летней гимнасткиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять