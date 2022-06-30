Самый вкусный кофе: 4 пряности, которые добавят напитку необыкновенный вкус и аромат

Эти пряности найдутся в каждом супермаркете и сделают кофе необыкновенным.
Многие кофеманы пытаются как-то поэкспериментировать со вкусом кофе. Как оказывается, не только шоколад, различные сиропы и корица могут сделать напиток вкуснее.
Мы выбрали топ-4 необычных пряностей, которые могут не только улучшить вкус кофе, но и обладают полезными свойствами. Именно специи добавляют напитку уникальный вкус и аромат.
Стоит отметить, что существует множество специй, которые можно добавлять в кофе:
- корица,
- ваниль,
- гвоздика,
- мускатный орех,
- бадьян.
Но есть и другие пряности, которые подчеркнут вкус кофе.
Черный перец
Именно черный перец делает кофе пикантным и добавляет остроту. Стоит отметить, что эта специя не подойдет для кофе с фруктовыми нотками, так как перец заглушает эти ароматы.
В свою очередь перец отлично может замаскировать кисловатую ноту кофе.
Чем полезен черный перец:
- ускоряет метаболизм, способствует очищению организма;
- помогает при простуде;
- укрепляет сердечно-сосудистую систему;
- помогает улучшить память;
- оказывает согревающий эффект.
Кому нельзя кофе с перцем:
- если у вас боли в горле;
- если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Как приготовить такой кофе
Для приготовления кофе с черным перцем необходимо добавить в горячий напиток всего 1-2 горошины на 450 мл. Напитку необходимо дать настояться.
Чтобы приготовить кофе по-турецки необходимо добавить 1/8 молотого перца после первого подъема пены. После этого нужно размешать напиток и снова нагреть до второго подъема пены.
Имбирь
Имбирь добавляет кофе остринку и свежий вкус. Эта пряность больше подходит для арабики, ведь хорошо усиливает кислинку, добавляет резкость и ослабляет сладость.
Чем полезен имбирь:
- помогает в лечении простуды;
- устраняет спазмы и процессы воспаления;
- улучшает кровообращение;
- снижает уровень холестерина и помогает пищеварению.
Как приготовить кофе с имбирем
Имбирь можно добавлять в виде порошка или в виде свежего корня, натертым на мелкой терке. Для одной чашки кофе будет достаточно одного среза свежего корня или одной чайной ложки порошка.
В случае использования свежего имбиря, натертый корень необходимо добавить в самом конце при варке кофе. Если же вы используете порошок, то такой имбирь можно бросать сразу в чашку с готовым напитком.
Кардамон
Кардамон имеет сладко-острый вкус. Он содержит в себе много эфирных масел, что добавляет горячему напитку непередаваемый аромат. Эта пряность чем-то похожа на имбирь и гвоздику, однако он обостряет вкус кофе и подчеркивает его горькие ноты.
Кардамон отлично подойдет в сочетании с капучино, латте или кофе со сливочными ликерами.
Чем полезен кардамон:
- поддерживает иммунитет;
- обладает обеззараживающими свойствами;
- улучшает кровообращение;
- помогает контролировать уровень холестерина;
- повышает аппетит;
- нормализует работу желудочно-кишечного тракта.
Как приготовить кофе с кардамоном
Кардамон может изменить вкус готового напитками, поэтому с его добавлением необходимо быть осторожными.
Для одной чашки кофе будет достаточно трех зерен кардамона. Их нужно осторожно извлечь из семенной коробочки и придавать ножом перед тем, как добавлять в кофе.
Эту пряность иногда измельчают с кофейными зернами и заваривают вместе. В таком случае необходимо измельчить один стручок и добавить его в кофе после первого кипения.
Цедра лимона или апельсина
Цедра способна усилить горькие нотки кофе и освежить его кислинку. Лимонная или апельсиновая цедра отлично сочетается с эспрессо или сладкими кофейными напитками.
Стоит отметить, что цедра хорошо работает в сочетании с кофейным напитком с травяными ликерами, черным перцем или мятой.
Ее можно добавлять в сразу готовый кофе или использовать при варке. Для этого будет достаточно 3-5 г цедры на порцию.
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Ранее сообщалось, что ученые нашли необычную пользу от употребления кофе. Обзор почти двухсот научных публикаций показал, что умеренное потребление кофе – от трех до пяти чашек в сутки — ничуть не вредит пищеварительной системе, а наоборот, уменьшает риск образования камней в желчном пузыре, панкреатита и некоторых заболеваний печени.
Также ученые объяснили, как кофе влияет на зрение человека. Кофеин повышает внимательность и точность обнаружения движущихся целей, а также улучшает реакцию.
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