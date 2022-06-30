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Самый вкусный кофе: 4 пряности, которые добавят напитку необыкновенный вкус и аромат

30 июня 2022, 01:35

Эти пряности найдутся в каждом супермаркете и сделают кофе необыкновенным.

Международный день кофе: польза и вред кофе
Международный день кофе: польза и вред кофе / ua.depositphotos.com

Многие кофеманы пытаются как-то поэкспериментировать со вкусом кофе. Как оказывается, не только шоколад, различные сиропы и корица могут сделать напиток вкуснее.

Мы выбрали топ-4 необычных пряностей, которые могут не только улучшить вкус кофе, но и обладают полезными свойствами. Именно специи добавляют напитку уникальный вкус и аромат.

Стоит отметить, что существует множество специй, которые можно добавлять в кофе:

  • корица,
  • ваниль,
  • гвоздика,
  • мускатный орех,
  • бадьян.

Но есть и другие пряности, которые подчеркнут вкус кофе.

Черный перец

Перец
Как приготовить кофе с черным перцем / Pixabay

Именно черный перец делает кофе пикантным и добавляет остроту. Стоит отметить, что эта специя не подойдет для кофе с фруктовыми нотками, так как перец заглушает эти ароматы.

В свою очередь перец отлично может замаскировать кисловатую ноту кофе.

Чем полезен черный перец:

  • ускоряет метаболизм, способствует очищению организма;
  • помогает при простуде;
  • укрепляет сердечно-сосудистую систему;
  • помогает улучшить память;
  • оказывает согревающий эффект.

Кому нельзя кофе с перцем:

  • если у вас боли в горле;
  • если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Как приготовить такой кофе

Для приготовления кофе с черным перцем необходимо добавить в горячий напиток всего 1-2 горошины на 450 мл. Напитку необходимо дать настояться.

Чтобы приготовить кофе по-турецки необходимо добавить 1/8 молотого перца после первого подъема пены. После этого нужно размешать напиток и снова нагреть до второго подъема пены.

Имбирь

имбирь
Как приготовить кофе с имбирем / depositphotos

Имбирь добавляет кофе остринку и свежий вкус. Эта пряность больше подходит для арабики, ведь хорошо усиливает кислинку, добавляет резкость и ослабляет сладость.

Чем полезен имбирь:

  • помогает в лечении простуды;
  • устраняет спазмы и процессы воспаления;
  • улучшает кровообращение;
  • снижает уровень холестерина и помогает пищеварению.

Как приготовить кофе с имбирем

Имбирь можно добавлять в виде порошка или в виде свежего корня, натертым на мелкой терке. Для одной чашки кофе будет достаточно одного среза свежего корня или одной чайной ложки порошка.

В случае использования свежего имбиря, натертый корень необходимо добавить в самом конце при варке кофе. Если же вы используете порошок, то такой имбирь можно бросать сразу в чашку с готовым напитком.

Кардамон

кардамон
Как приготовить кофе с кардамоном / depositphotos

Кардамон имеет сладко-острый вкус. Он содержит в себе много эфирных масел, что добавляет горячему напитку непередаваемый аромат. Эта пряность чем-то похожа на имбирь и гвоздику, однако он обостряет вкус кофе и подчеркивает его горькие ноты.

Кардамон отлично подойдет в сочетании с капучино, латте или кофе со сливочными ликерами.

Чем полезен кардамон:

  • поддерживает иммунитет;
  • обладает обеззараживающими свойствами;
  • улучшает кровообращение;
  • помогает контролировать уровень холестерина;
  • повышает аппетит;
  • нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Как приготовить кофе с кардамоном

Кардамон может изменить вкус готового напитками, поэтому с его добавлением необходимо быть осторожными.

Для одной чашки кофе будет достаточно трех зерен кардамона. Их нужно осторожно извлечь из семенной коробочки и придавать ножом перед тем, как добавлять в кофе.

Эту пряность иногда измельчают с кофейными зернами и заваривают вместе. В таком случае необходимо измельчить один стручок и добавить его в кофе после первого кипения.

Цедра лимона или апельсина

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Как приготовить кофе с цедрой лимона или апельсина / depositphotos

Цедра способна усилить горькие нотки кофе и освежить его кислинку. Лимонная или апельсиновая цедра отлично сочетается с эспрессо или сладкими кофейными напитками.

Стоит отметить, что цедра хорошо работает в сочетании с кофейным напитком с травяными ликерами, черным перцем или мятой.

Ее можно добавлять в сразу готовый кофе или использовать при варке. Для этого будет достаточно 3-5 г цедры на порцию.

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Ранее сообщалось, что ученые нашли необычную пользу от употребления кофе. Обзор почти двухсот научных публикаций показал, что умеренное потребление кофе – от трех до пяти чашек в сутки — ничуть не вредит пищеварительной системе, а наоборот, уменьшает риск образования камней в желчном пузыре, панкреатита и некоторых заболеваний печени.

Также ученые объяснили, как кофе влияет на зрение человека. Кофеин повышает внимательность и точность обнаружения движущихся целей, а также улучшает реакцию.

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