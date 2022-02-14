Невероятная удача и солидный достаток: кому из знаков повезет с деньгами в год Тигра

Финансовый гороскоп 2022 / depositphotos.com/

Финансовая сфера жизни – вопрос номер один для многих, однако в год Тигра некоторым представителям зодиакального круга придется закатать рукава и поработать, чтобы достичь стабильности. Но есть и счастливчики, которым удастся хорошо заработать и приумножить благосостояние.

Китайский гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков удастся заручиться поддержкой Черного Водяного Тигра, а кому предстоит настоящая борьба за место под солнцем.

Денежная удача – дама капризная и в год Тигра она улыбнется не всем. У кого получится хорошо заработать и достичь финансовой стабильности, а кому придется приложить немало усилий, чтобы бюджет был в сохранности.

Овен

В 2022 году Овнов ждет продвижение по карьерной лестнице, которое поможет укрепить финансовое положение. Однако представителям знака стихии огня стоит поучиться экономии и обеспечить себе "подушку безопасности". Это будет очень кстати, потому что непредсказуемый год может принести неожиданные расходы.

Реклама

Телец

Трудолюбия у Тельцов не занимать и именно это качество обеспечит им рост доходов в год Тигра. Не исключено несколько выгодных деловых предложений, которые могут поправить текущую финансовую ситуацию.

Читайте такжеГороскоп Таро на неделю 14-20 февраля: Тельцам – опасные желания, Ракам – деньги, Весам - предательство

Близнецы

Близнецам год Тигра принесет хорошие денежные бонусы, однако не стоит уповать на удачу, а брать все в свои руки и рассчитывать только на себя. Такой подход может помочь увеличить доход и совершить долгожданные крупные приобретения.

Рак

Не самый простой год для чувствительных Раков. В профессиональной деятельности могут возникнуть проблемы, которые никак не способствуют стабильному материальному положению. Кроме того, чтобы не понести убытки, лучше не связываться с инвестициями.

Читайте такжеЗеркальная дата 22.02.2022: что делать в этот день, чтобы привлечь удачу и как загадать желание

Лев

"Родственники" Черного Водяного Тигра, огненные Львы в 2022 году имеют все шансы укрепить свое финансовое положение и увеличить доходы. Однако для того, чтобы деньги не утекали как песок сквозь пальцы, необходимо рациональнее подходить к тратам. Звезды также советуют не связывать себя кредитами.

Дева

Девы в этом году не должны упустить возможность изменить свою жизнь к лучшему. Год Тигра открывает возможности карьерного роста и повышения уровня доходов. Не исключены командировки и увлекательные путешествия, которые подарят массу впечатлений.

Читайте такжеНевероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год Тигра

Весы

В этом году у Весов появляется возможность рассчитаться с долгами и найти источники заработка, которые будут приносить хорошую прибыль. Кроме того, год Тигра положит конец неясной ситуации с общими финансовыми обязательствами. Все станет на свои места.

Скорпион

Кто в 2022 году может полагаться на удачу в денежных вопросах, так это Скорпионы. У людей знака стихии воды появятся возможности выбора работы и выгодных предложений с лучшими условиями труда и более высоким окладом. Это ваш год – не упустите свою удачу.

Читайте такжеЛунный календарь на март 2022: лучшие и самые опасные дни месяца

Стрелец

Стрельцам в этом году не доведется почивать на лаврах. Чтобы достичь вершин в профессиональной деятельности и приумножить доход, нужно работать не покладая рук и проявлять себя по максимуму. Инвестиции могут принести прибыль и стать источником дополнительного дохода.

Козерог

Земные Козероги в год Тигра не станут сетовать на финансовые неурядицы. Представители знака смогут найти работу мечты, которая поможет укрепить не только материальное положение, но и авторитет среди коллег. Новое место поможет обрести уверенность в себе.

Водолей

Водолеям 2022 год подарит несколько полезных знакомств. Влиятельные люди могут оказать значительное влияние на карьерное продвижение людей знака воздуха, они смогут достичь тех вершин профессиональной деятельности, о которых мечтали. Самые настоящие везунчики.

Рыбы

В этом году Рыбы смогут вытянуть свой счастливый билет и достичь желаемого уровня финансовой стабильности. Однако для этого нужно занять активную позицию и чаще проявлять инициативу. Уверенность в себе станет их ключом к финансовому успеху.

Читайте также: