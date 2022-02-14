УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Невероятная удача и солидный достаток: кому из знаков повезет с деньгами в год Тигра

14 февраля 2022, 20:31

Для кого из знаков этот год будет не сильно удачливым, а кто сможет добиться желаемого и воплотить задуманное.

Финансовый гороскоп 2022
Финансовый гороскоп 2022 / depositphotos.com/

Финансовая сфера жизни – вопрос номер один для многих, однако в год Тигра некоторым представителям зодиакального круга придется закатать рукава и поработать, чтобы достичь стабильности. Но есть и счастливчики, которым удастся хорошо заработать и приумножить благосостояние.

Китайский гороскоп на 2022 год расскажет, кому из знаков удастся заручиться поддержкой Черного Водяного Тигра, а кому предстоит настоящая борьба за место под солнцем.

Денежная удача – дама капризная и в год Тигра она улыбнется не всем. У кого получится хорошо заработать и достичь финансовой стабильности, а кому придется приложить немало усилий, чтобы бюджет был в сохранности.

Овен

В 2022 году Овнов ждет продвижение по карьерной лестнице, которое поможет укрепить финансовое положение. Однако представителям знака стихии огня стоит поучиться экономии и обеспечить себе "подушку безопасности". Это будет очень кстати, потому что непредсказуемый год может принести неожиданные расходы.

Реклама

Телец

Трудолюбия у Тельцов не занимать и именно это качество обеспечит им рост доходов в год Тигра. Не исключено несколько выгодных деловых предложений, которые могут поправить текущую финансовую ситуацию.

Читайте такжеГороскоп Таро на неделю 14-20 февраля: Тельцам – опасные желания, Ракам – деньги, Весам - предательство

Близнецы

Близнецам год Тигра принесет хорошие денежные бонусы, однако не стоит уповать на удачу, а брать все в свои руки и рассчитывать только на себя. Такой подход может помочь увеличить доход и совершить долгожданные крупные приобретения.

Рак

Не самый простой год для чувствительных Раков. В профессиональной деятельности могут возникнуть проблемы, которые никак не способствуют стабильному материальному положению. Кроме того, чтобы не понести убытки, лучше не связываться с инвестициями.

Читайте такжеЗеркальная дата 22.02.2022: что делать в этот день, чтобы привлечь удачу и как загадать желание

Лев

"Родственники" Черного Водяного Тигра, огненные Львы в 2022 году имеют все шансы укрепить свое финансовое положение и увеличить доходы. Однако для того, чтобы деньги не утекали как песок сквозь пальцы, необходимо рациональнее подходить к тратам. Звезды также советуют не связывать себя кредитами.

Дева

Девы в этом году не должны упустить возможность изменить свою жизнь к лучшему. Год Тигра открывает возможности карьерного роста и повышения уровня доходов. Не исключены командировки и увлекательные путешествия, которые подарят массу впечатлений.

Читайте такжеНевероятная денежная удача и благополучие: 4 знака станут любимчиками фортуны в год Тигра

Весы

В этом году у Весов появляется возможность рассчитаться с долгами и найти источники заработка, которые будут приносить хорошую прибыль. Кроме того, год Тигра положит конец неясной ситуации с общими финансовыми обязательствами. Все станет на свои места.

Скорпион

Кто в 2022 году может полагаться на удачу в денежных вопросах, так это Скорпионы. У людей знака стихии воды появятся возможности выбора работы и выгодных предложений с лучшими условиями труда и более высоким окладом. Это ваш год – не упустите свою удачу.

Читайте такжеЛунный календарь на март 2022: лучшие и самые опасные дни месяца

Стрелец

Стрельцам в этом году не доведется почивать на лаврах. Чтобы достичь вершин в профессиональной деятельности и приумножить доход, нужно работать не покладая рук и проявлять себя по максимуму. Инвестиции могут принести прибыль и стать источником дополнительного дохода.

Козерог

Земные Козероги в год Тигра не станут сетовать на финансовые неурядицы. Представители знака смогут найти работу мечты, которая поможет укрепить не только материальное положение, но и авторитет среди коллег. Новое место поможет обрести уверенность в себе.

Водолей

Водолеям 2022 год подарит несколько полезных знакомств. Влиятельные люди могут оказать значительное влияние на карьерное продвижение людей знака воздуха, они смогут достичь тех вершин профессиональной деятельности, о которых мечтали. Самые настоящие везунчики.

Рыбы

В этом году Рыбы смогут вытянуть свой счастливый билет и достичь желаемого уровня финансовой стабильности. Однако для этого нужно занять активную позицию и чаще проявлять инициативу. Уверенность в себе станет их ключом к финансовому успеху.

Читайте также:

viber
Близнецы Рак Весы Лев Стрелец Рыбы Водолей Овен Телец Дева Скорпион Козерог гороскоп 2022
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Модный френч маникюр 2022 с потрясающим омолаживающим эффектомМодный френч маникюр 2022 с потрясающим омолаживающим эффектом Будет ли вторжение России: гороскоп Таро для Украины на 14-20 февраляБудет ли вторжение России: гороскоп Таро для Украины на 14-20 февраля В моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-хВ моду на весну-лето 2022 вернулись немного легкомысленные юбки из романтичных 60-х У Путина ситуация - хуже цугцвангаУ Путина ситуация - хуже цугцванга Вторжение РФ: где искать детей, что должно быть в тревожном чемоданчике и зачем нужен план действийВторжение РФ: где искать детей, что должно быть в тревожном чемоданчике и зачем нужен план действий
21:19

В России заверили, что не будут нападать на Украину, если не будет "провокаций"

21:18

Будет заливать дождями и нагрянет похолодание: раннего лета в Украине ждать не стоитВидео

20:41

Кровавая стрельба на Южмаше: СМИ рассказали о Рябчуке и его "российском следе"Видео

20:35

Украинским военным с 1 марта повысят зарплаты: кому и на сколько

20:31

Невероятная удача и солидный достаток: кому из знаков повезет с деньгами в год ТиграВидео

Реклама
20:13

Зеленский ввел 16 февраля новый праздник - День единенияВидео

20:06

5 бесценных предметов гардероба, которые весной 2022 можно сочетать абсолютно со всем

19:56

Страны Европы готовы к приему беженцев из УкраиныВидео

19:51

Крым и Донбасс вернутся исключительно дипломатическим путем - Зеленский

19:49

"Нас пугают большой войной": Зеленский срочно обратился к украинцамВидео

19:24

Признание Россией "ЛДНР" – отказ от "Минска": у Зеленского ответили на проекты обращений к ПутинуВидео

19:24

Как измерить температуру без градусника у ребенка и взрослого – 5 быстрых способов

19:20

Зеленский сегодня выступит с обращением в украинцам - СМИ

19:17

Гороскоп на завтра, 15 февраля 2022: Овнам – опасные авантюры, Весам – сюрпризы, Рыбам – неприятные тайныВидео

19:09

В Украине за год введено в эксплуатацию вдвое меньше многоэтажек, чем ранее: причинаВидео

19:07

Приметы на 15 февраля: что нельзя делать на Сретение Господне и как не попасть в бедуВидео

19:01

Путин одобрил проект ответа России по "гарантиям безопасности" - Песков

18:54

Запад, не будьте трусами и предателями!мнение

18:39

Алину Паш не пускают на Евровидение из-за вероятной подделки документов - СуспільнеВидео

18:27

Через несколько минут после приказа Путина ракеты могут упасть на Украину - Минобороны Британии

Реклама
18:25

"Рывок" цен на нефть: что будет с ценами на топливо в УкраинеВидео

18:20

Войска РФ у границ Украины и запуск "Минска": в Москве разразились требованием к Западу

18:18

С праздником Сретения Господнего: открытки, картинки и душевные поздравления

18:14

Вторжение РФ 16 февраля маловероятно: Данилов заявил о подготовке войскВидео

18:10

Полиция срочно перешла на усиленный режим работыВидео

18:10

"Особый статус" и выборы на Донбассе: Зеленский заявил Шольцу, что Киев готовит документы

18:03

Кадыров потребовал выполнения "Минска" для "избежания кровопролития"

18:01

Подготовка дома, "тревожный чемодан" и действия при обстреле: что делать в случае войны и ЧС

18:00

Стоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом Ждановым

17:45

Филипп Киркоров угрожал избить Регину Тодоренко из-за Ани Лорак: "Я сейчас тебе по башке дам!"Видео

17:33

Закрытое небо над Украиной: компания SkyUp снова начала продавать билеты на свои рейсы

17:28

Православный календарь на март 2022: Великий пост и Вселенская родительская субота – важные даты

17:09

Путин назвал вступление Украины в НАТО "очень опасным"Видео

17:04

По программе "Большая стройка" кардинально переоснастили противоопухолевый центр в Хмельницком

16:50

Вопрос оружия для Украины – в работе: Шольц рассказал о помощи Киеву и объяснил ситуацию

16:48

Итоги встречи Зеленского и Шольца в Киеве: все подробностиВидео

16:38

"Она всегда со мной": Зеленский заявил, что его семья не покидала УкраинуВидео

16:34

В течение 24 часов – вернуться в Украину: Зеленский обратился к олигархам и нардепам

16:32

Пока никто не дает Украине членства ни  в ЕС, ни в НАТО: Зеленский отреагировал на слова ПристайкоВидео

16:30

Тревожный чемоданчик: 50 вещей, которые нужно взять с собойВидео

Реклама
16:19

Угроза военного вторжения РФ в Украину: Шольц заявил о готовности ФРГ к удару санкциями по Москве

16:17

155-киллограмовая модель Тесс Холлидей в микробикини прикрыла соски и пах кружевными сердечками

16:16

Эскалация на границах Украины беспрецедентная - ЗеленскийВидео

16:14

Разговор Кулебы и Блинкена: США пообещали Украине макрофинансовую помощь

16:07

Транзит газа в Европу и Северный поток-2: Зеленский потребовал от Германии гарантии безопасности

15:58

"Угрозы исключены": Резников обсудил вторжение РФ с министром обороны БеларусиВидео

15:25

"Быстрый и силовой ответ": страны G7 пригрозили РФ "серьезными" экономическими санкциями

15:22

Нет никаких "ЛДНР", а оккупированные ОРДЛО – территория Украины: в Раде готовят документ по Донбассу

15:15

Россия на этой неделе может совершить вторжение в Украину - ДжонсонВидео

15:11

"Повторения Славянска мы не допустим": глава МВД обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения РФВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять