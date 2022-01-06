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Невероятная польза чернослива: ученые рассказали, как нужно правильно есть сухофркурт

6 января 2022, 05:10

Чернослив обладает просто феноменальными свойствами.

В чем польза чернослива / соцсети

Чернослив рекомендуют при проблемах с кишечником — при метеоризме, ощущении тяжести, распирания и боли в животе, а регулярное употребление чернослива может помочь предотвратить запор.

Это объясняется тем, что чернослив, или сушеная слива, является прекрасным источником клетчатки, которая помогает моторике кишечника, пишет "ТСН".

100-граммовая порция чернослива (около 10 шт.) Содержит около 7 г клетчатки и является ежедневной потребностью организма.

Может помочь предотвратить потерю костной массы

Согласно последним рекомендациям Министерства сельского хозяйства США, женщинам рекомендуется потреблять от 22 до 28 г клетчатки, тогда как мужчины должны потреблять от 28 до 34 г клетчатки в день.

"Клетчатка — лишь одна из многих важных преимуществ чернослива", — говорит научный сотрудник Кристофер Мор.

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В одном исследовании, опубликованном в академическом журнале Osteoporosis International, ученые обнаружили, что ежедневное употребление пяти-шести чорносливин может помочь предотвратить потерю костной массы.

Читайте такжеПолезно ли регулярно кушать брокколи - ответ нутрициологовМор специально исследовал потребления чернослива женщинами в постменопаузе, страдающих остеопорозом.

Те, кто потреблял пять-шесть штук чернослива в день за шесть месяцев, смогли предотвратить потерю минеральной плотности костей.

"Чернослив должен быть в рационе каждого"

"Такое же количество чернослива (пять-шесть штук) улучшит факторы риска сердечных заболеваний и воспалений, поэтому чернослив должен быть постоянно в вашем рационе", - поделился исследователь.

Ранее сообщалось, что ученые из Ливерпульского университета провели исследование, которое показало, что чаще всего зимой много людей набирает лишний вес. Но специалисты говорят, что предотвратить это поможет чернослив.

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Автор: Сергей Кущ
viber
ученые сухофрукты
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