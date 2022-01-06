Невероятная польза чернослива: ученые рассказали, как нужно правильно есть сухофркурт

В чем польза чернослива / соцсети

Чернослив рекомендуют при проблемах с кишечником — при метеоризме, ощущении тяжести, распирания и боли в животе, а регулярное употребление чернослива может помочь предотвратить запор.

Это объясняется тем, что чернослив, или сушеная слива, является прекрасным источником клетчатки, которая помогает моторике кишечника, пишет "ТСН".

100-граммовая порция чернослива (около 10 шт.) Содержит около 7 г клетчатки и является ежедневной потребностью организма.

Может помочь предотвратить потерю костной массы

Согласно последним рекомендациям Министерства сельского хозяйства США, женщинам рекомендуется потреблять от 22 до 28 г клетчатки, тогда как мужчины должны потреблять от 28 до 34 г клетчатки в день.

"Клетчатка — лишь одна из многих важных преимуществ чернослива", — говорит научный сотрудник Кристофер Мор.

Реклама

В одном исследовании, опубликованном в академическом журнале Osteoporosis International , ученые обнаружили, что ежедневное употребление пяти-шести чорносливин может помочь предотвратить потерю костной массы.

Читайте такжеПолезно ли регулярно кушать брокколи - ответ нутрициологовМор специально исследовал потребления чернослива женщинами в постменопаузе, страдающих остеопорозом.

Те, кто потреблял пять-шесть штук чернослива в день за шесть месяцев, смогли предотвратить потерю минеральной плотности костей.

"Чернослив должен быть в рационе каждого"

"Такое же количество чернослива (пять-шесть штук) улучшит факторы риска сердечных заболеваний и воспалений, поэтому чернослив должен быть постоянно в вашем рационе", - поделился исследователь.

Ранее сообщалось, что ученые из Ливерпульского университета провели исследование, которое показало, что чаще всего зимой много людей набирает лишний вес. Но специалисты говорят, что предотвратить это поможет чернослив.

Вам может быть интересно: