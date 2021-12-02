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Диетолог рассказал, какие фрукты и овощи снижают риск инсульта

2 декабря 2021, 05:03
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Медик Сара Пфлуградт рассказала, что именно может помочь поддерживать здоровое кровяное давление, являющееся ведущим фактором риска инсульта.

Овощи
Диетолог рассказал, какие фрукты и овощи снижают риск инсульта / ua.depositphotos.com

Есть овощи, употребление которых помогает значительно (на 24%) снизить риск инсульта у человека. Об этом сообщает портал "Медик форум" со ссылкой на мнение врача-диетолога и эксперта по семейному питанию Сары Пфлуградт.

Специалист отметила, что жертвами инсульта ежегодно становятся миллионы людей, однако наблюдается тенденция к снижению количества смертей от данного недуга. Не допустить этого можно благодаря мерам по улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы, а также соблюдая диету. Лучшими продуктами для этого являются батат и обычный картофель.

Кроме того, медик рассказала, что именно может помочь поддерживать здоровое кровяное давление, являющееся ведущим фактором риска инсульта. Тут окажутся незаменимыми продукты с высоким содержанием калия, такие как картофель, бананы, помидоры, чернослив, дыня или соевые бобы.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, какой диетой можно решить проблемы с поджелудочной

До того ученые ответили на вопрос, можно ли есть вечером во время диеты.

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здоровье инсульт организм
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