Невероятная головоломка по картинке: нужно за 25 секунд найти малиновое мороженное

Головоломки - отличный способ отвлечься от обыденных дел и устроить своему мозгу настоящую тренировку. Человек во время решения сложных задачек мыслит нестандартно, опирается на логику и развивает свои такие способности.
Мы предлагаем вам решить сложную головоломку по картинке. Единственное, что вам нужно - это сосредоточиться и избавить свою голову от лишних мыслей. Всё ваше внимание должно быть сконцентрировано именно на этой головоломке. Тогда вы действительно удивитесь, что способны выполнить подобное, сообщает Mirror.
Перед вами картинка с различными предметами и собачками. Там также изображено мороженное с разными вкусами. Вам нужно найти малиновое мороженное. Стоит отметить, что на картинке лишь одно мороженное с таким вкусом.
На выполнение задания с элементами оптической иллюзии вам дается всего 25 секунд. Стоит отметить, что в среднем человеку нужно 40 секунд, чтобы найти малиновое мороженное. Лишь каждый пятый может разобраться с головоломкой за отведенное время.
Где спряталось малиновое мороженное
Этот рисунок может заставить вас напрячься. Ведь на самом деле мороженное спрятано так, что его тяжело заметить сразу. Всё дело в большом количестве предметов с малиновым окрасом - малиновые флажки, тортики, праздничные колпаки, сервиз.
Если вы искали полностью розовое мороженное, то сделали большую ошибку. Помните, в решении головоломок мыслить всегда нужно нестандартно.
Наше малиновое мороженное спряталось ближе к правому верхнему углу. А вы смогли его найти за 25 секунд.
Напомним, ранее мы предлагали вам найти лишнюю букву О среди букв Q. На решение этой задачки вам дается всего 10 секунд. Быстро разобраться с головоломкой смогут лишь люди с высоким уровнем IQ.
Также Главред предлагал разобраться еще с одной головоломкой. Вам нужно за 6 секунд найти всего одну лишнюю цифру. С этой задачкой справится лишь люди с исключительными навыками.
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