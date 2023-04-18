Невероятная головоломка: найти лишнюю букву за 10 секунд смогут лишь люди с высоким IQ

Вам нужно максимально сосредоточиться и находится в такой обстановке, где вам никто не будет мешать.

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Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд / Коллаж фото Adme, ua.depositphotos.com

Головоломки являются отличным вариантом для тренировки нашего мозга. Иногда он настолько загружен повседневными делами, что жизнь превращается в день сурка, во время которого пропадает возможность мыслить неординарно.

С помощью головоломок вы можете раскрыть свои способности и начать воспринимать вещи иначе. У вас появится возможность обращать внимание на мелочи и замечать то, что ранее даже не бросалось вам в глаза.

Мы предлагаем вам разобраться с одной такой задачкой. Вам нужно максимально сосредоточиться, ведь у вас будет ограниченное время для выполнения задания. Всего за 10 секунд вам нужно найти лишнюю букву, сообщает Adme.

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Перед вами картинка с набором букв Q. Казалось бы, там лишь набор из одной буквы, однако это не так. Вам нужно сфокусироваться и найти там лишь одну лишнюю букву. Сразу обратите внимание на то, что они невероятно похожи между собой и визуально её не будет видно.

Стоит отметить, что разобраться с этой головоломкой меньше чем за 10 секунд смогут лишь люди с высоким уровнем IQ.

Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд / Adme

Где спряталась лишняя буква

Если вам не хватило времени, чтобы найти лишнюю букву за 10 секунд, то вы можете попробовать еще раз, не ограничивая себя во времени. Мы дадим вам подсказку – среди букв Q спряталась буква O. Задачка действительно не из легких, ведь буквы невероятно похожи между собой.

Если вам все же не удалось найти букву и вы хотите узнать ответ, то сейчас мы раскроем его. Стоит отметить, что всего на картинке 11 рядов и 20 столбиков с буквами Q. Нужная нам буква O скрывается на пересечении между 8 строкой и 10 столбом.

Нужно найти лишнюю букву за 10 секунд / Adme

Не стоит расстраиваться и думать, что у вас низкий уровень IQ. Нужно понимать, что на резкость вашего взгляда влияет всё вокруг - шум, отвлекающие моменты, усталость и другое. Возможно, у вас не получилось именно из-за этого.

Напомним, ранее мы предлагали вам найти настоящую маму играющего на полу мальчика. На решение этой задачки вам дается всего 7 секунд. На самой картинке есть подсказки, которые помогут вам узнать, кто настоящая мама малыша.

Также Главред предлагал разобраться еще с одной головоломкой. Вам нужно за 11 секунд найти всего одну лишнюю букву. С этой задачкой справится лишь самые внимательные.

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