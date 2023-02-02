Неудачники февраля 2023 года: астролог назвал самых больших лузеров месяца

У Овнов возникнут проблемы со здоровьем, Тельцы рискуют попасть в ДТП, а Близнецы могут разругаться с любимым человеком из-за пустяков, говорит гороскоп.

Влад Росс назвал лузеров февраля 2023 / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Астролог Влад Росс составил гороскоп на февраль 2023 года и рассказал, кому из знаков зодиака повезет меньше всего. Неудачников четыре, это знаки зодиака Овен, Близнецы, Рак и Телец.

Гороскоп Овен на февраль 2023 - обман, измены и тайные романы

По словам специалиста, февраль 2023 года для Овна пройдет под знаком "минус", это будет непростой месяц, могут возникнуть действительно сложные ситуации. При этом во второй половине месяца друзья и единомышленники при переходе Меркурия в Водолея окажут Овнам существенную поддержку.

В вопросах карьеры Овна в феврале может ждать множество проектов, он может пойти совершенно новым и неординарным путем. Появится совершенно новый энергетический потенциал или новый бизнес.

"В любом случае несмотря на то, что все будет даваться сложно, Овен сумеет сделать марш-бросок. В последней декаде февраля Овну представится хороший шанс подкорректировать отношения с кем-то, и этот шанс не стоит упускать. Можно будет помириться с близкими и друзьями, с кем ранее из-за строптивого характера Овен поругался", - рассказал астролог.

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В последней декаде месяца Венера войдет в знак Овна, поэтому представителей знака может потянуть на любовь, финансовые договоренности, дипломатию в плане деловых партнерств. Тогда плоды творчества и просто заслуги Овна позволят ему погреться в лучах славы.

В феврале Овен также может с успехом заняться завершением старых дел, например, оформлением документов, квартирами, переездами. Он может решить те вопросы, которые давно требовали внимания, главное – не полениться поставить перед собой четкую цель.

11-16 февраля – не лучшее время для крупных покупок и выгодного вложения денег. Овна в это время могут обмануть и ограбить. Также нужно стараться не давать взаймы, поскольку могут возникнуть проблемы с возвращением этих денег. В этот период стоит быть внимательнее к новым знакомствам и опасаться краж.

"Если Овен собирается предложить начальству новый проект, особенно краткосрочный, то лучше всего сделать это 20-23 февраля. Его не только не выгонят с работы за, казалось бы, бредовые идеи, но еще и предложат должность, о которой Овен так долго мечтал", - рассказал Росс.

Что касается личной жизни, то в первой декаде февраля возможны измены и тайные встречи избранника. Кроме того, сам Овен может увлечься тайным романом. Возможно, все это прольет свет на истинное отношение мужа или жены Овна, о котором он не догадывался. Следует постараться быть внимательнее, и тогда Овен не пройдет мимо своего счастья, говорит гороскоп.

Ко Дню влюбленных, 14 февраля, Овну следует проявить свою неординарность, на которую он способен, сделать сюрприз близким и родным.

"Любовные изыски Овна поразят его избранницу или избранника, особенно предприимчивы в этом окажутся девушки и женщины. Хотя многие мужчины-Овны, несмотря на свою занятость, также не упустят случая, удивить и порадовать свою вторую половинку. Не нужно стесняться проявлять себя в любви", - отметил специалист.

В последней декаде февраля могут всплыть старые проблемы в отношениях с детьми и родными. Решать нужно все быстро и без лишних эмоций, чтобы не рассориться с самыми близкими людьми и даже соседями. Тогда Овен не только избавится от груза неприятностей, но и повысит свой рейтинг.

Здоровье Овна в феврале будет несколько уязвимо, особенно вероятно обострение легочных заболеваний. Необходимо разумно чередовать работу и отдых, так как физическая усталость может вызывать головные боли и повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, который у Овна будет слабым местом в этом месяце. Инфекционные и вирусные заболевания, грипп и коронавирус тоже могут скосить Овна, чтобы избежать этого, представителям знака необходимо меньше бывать в людных местах и носить маску.

Гороскоп Телец на февраль 2023: ДТП, болезни, ссоры

Февраль вряд ли порадует Тельца. Сразу стоит настраиваться на то, что события будут развиваться не так, как вы ожидаете . Тельцу необходимо довольствоваться тем, что есть: работа, деньги, отношения и прочее, не замахиваясь в феврале на что-то экстраординарное.

"В феврале на пути у Тельца будет возникать больше препятствий. Это терпеливый знак зодиака, но в этом месяце кто-то сумеет разозлить его "красной тряпкой", и, если так случится, то Телец может все смести на своем пути. Поэтому Телец может резко переиначивать и переворачивать ситуацию в сложном для него месяце", - рассказал астролог.

Влад Росс посоветовал Тельцам в феврале быть осторожнее в дороге, поскольку возможны ДТП. Также лучше не выезжать за границу – возможны критические ситуации в поездках.

На работе у Тельца могут вызреть какие-то промежуточные ситуации.

"Если нужно обсудить важный вопрос, то это нужно делать только с теми людьми, которые могут принимать решения и отвечать за сказанное. После разговора начальник перенаправит Тельца к подчиненному, чтобы он с ним все обсудил более детально. Такая схема устроит всех. Но если Телец пойдет напрямую к этому подчиненному, разговор закончится ничем", - говорит астролог.

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Если вы собираетесь на собеседование, стоит быть не просто самоуверенным, но и компетентным.

"Удачно для Тельца разрешатся только те финансовые вопросы, которые идут со знаком "минус": на льготу он может рассчитывать, а на премию – вряд ли. В феврале ему будет сложно удовлетворить слишком большие аппетиты и заработать лишнюю копейку", - сказал специалист.

В личной жизни Тельца в феврале будут беспокоить родители, бабушки и дедушки, а также вторые половинки. Важно будет проявить искреннюю эмпатию и помочь им. В это время у близких Тельца могут обостриться болезни, они могут задумать переезд, а возможно просто решат повоспитывать Тельца, но сделано это будет отнюдь не в мягкой, ненавязчивой форме.

Возможны семейные противостояния. Единственный способ для Тельца перенести это с наименьшими потерями – стойко держаться, особо не реагируя на происходящее.

Больше всего проблем для Тельца может создать в феврале состояние кожи. Могут появиться прыщи, нарывы, дерматологические проблемы. Тельцу важно заниматься сексом только с презервативом. Раны в это время будут заживать не лучшим образом, поэтому не стоит отправляться ни на какие радикальные косметологические процедуры, менять средства по уходу за лицом, пытаться избавиться от того, что не устраивает. Лучше использовать отвары трав, например, зверобоя, который обладает вяжущими и дезинфицирующими свойствами. Такие средства медленно, но приведут кожу в порядок.

Гороскоп Близнецы на февраль 2023: увольнение, потеря денег, конфликты

Для Близнецов февраль-2023 также пройдет под знаком "минус". Марс, планета несчастья, все еще будет двигаться по их знаку, поэтому возможны ДТП, несчастные случаи, конфликты, сложные ситуации. Судьба может ломаться в это время.

Звезды советуют Близнецам больше общаться, встречаться с друзьями, знакомиться с интересными людьми, в том числе и в интернете, изучать иностранные языки, а главное – не напрягаться. Хоть забот и невпроворот, но едва ли в этом месяце удастся сдвинуть проблемы с мертвой точки, так что лучше не пытаться, а просто наслаждаться маленькими радостями жизни.

Февраль – не самый подходящий период для штурма служебной лестницы. Все может просто обрушиться. Близнецов могут или понизить в должности, или уволить. Потому следует быть терпеливее и не проявлять нервозность.

Большинству представителей знака будет нелегко вписаться в рабочий ритм, выполнять повседневные дела, спокойно реагировать на замечания начальства.

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Для собственного бизнеса время также не особо удачное – можно прогореть. Рисковать не стоит. Лучше сохранить то, что есть, и не ставить пока что перед собой новые цели. В этом месяце вероятны конфликты с руководством, партнерами, коллегами, властями, а также может нагрянуть налоговая инспекция.

В плане финансов февраль для Близнецов будет сложным и неоднозначным периодом. Не стоит нести деньги в банк и совершать крупные покупки. Лучше создать подушку безопасности.

"Похоже, Близнецы станут самым большим лузером месяца", - сказал Росс.

А вот личная жизнь Близнецов в феврале-2023 может сложиться неожиданно благоприятно. Они могут встретить вторую половину где-то в дороге, в путешествиях, командировках, а также в интернете.

"Если выбираете вариант с интернетом, то не особо рассчитывайте на сайты знакомств – гораздо больше вероятность найти своего человека на тематических форумах, где общаются люди с общими интересами. Не факт, что сразу же вспыхнет бурный роман, но дружба может стать началом более близких отношений", - посоветовал астролог.

Несвободные Близнецы в феврале не застрахованы от случайных отношений и любовных интрижек. Семейным Близнецам желательно проводить больше времени вместе со своей второй половиной, но не наедине друг с другом – лучше приглашать друзей или родственников, тогда не будет сложных ситуаций между супругами. Совместные яркие впечатления пойдут на пользу. А вот в четырех стенах Близнецы рискуют разругаться с любимым человеком из-за пустяков.

Эмоциональное состояние Близнецов в феврале будет не вполне стабильным. Следует стараться избегать стрессов. А если придется столкнуться с неприятностями, нужно отнестись к ним с присущей Близнецам легкостью. Серьезные медицинские вмешательства, например, плановые операции, в первую неделю месяца не рекомендуются. В целом, Близнецам нельзя игнорировать тревожные сигналы организма, однако зацикливаться на любимых болячках тоже не стоит.

Нужно продолжать вести активный образ жизни и регулярно отправляться на пробежки. В конце месяца Близнецы почувствуют себя намного бодрее, и это будет время возобновить занятия спортом, поэкспериментировать с имиджем и внешностью.

Гороскоп Рак на февраль 2023: страсть, кражи, неприятности

Для Рака февраль будет неблагоприятным периодом. Чтобы не увязнуть в рутине, нужно постараться разнообразить свой быт: сделать перестановку в доме, записаться на курсы, экспериментировать. Это довольно противоречивый месяц для Рака, потому нужно стараться не форсировать события ни в какой из областей жизни. Нужно быть осторожным и предусмотрительным, и тогда ни о чем не придется жалеть.

В первой половине февраля на работе у Рака увеличится вероятность конфликтов и необдуманных решений, которые могут привести к серьезным неприятностям. Но предупрежден – вооружен. Нужно стараться в начале месяца не поддаваться на провокации, в том числе собственного внутреннего голоса. Интуиции сейчас тоже не стоит доверять. Никого не следует посвящать в свои планы и намерения. Также нельзя ввязываться в авантюры.

Вторая половина месяца окажется более спокойной, но нужно по-прежнему держать ухо востро. В этот период появится шанс исправить давние ошибки и сделать правильные выводы.

Конец месяца подарит Раку возможность найти дело по душе, может прийти неотвратимая финансовая поддержка.

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Раку необходимо проявлять осторожность во время поездок и путешествий, иначе его могут обокрасть. Рак может лишиться всего: кошелька, документов, банковских карт. Также есть риск поверить кому-то и одолжить деньги, которые ему не вернут.

В романтических отношениях Раки будут проявлять больше чувственности и сексуальности, что поможет привлечь представителей противоположного пола. Семейным Ракам чары лучше направить на своего партнера – отношения станут более прочными и гармоничными. В этом месяце звезды советуют Раку не вспоминать прошлые обиды (хотя это самый обидчивый знак зодиака) и не выяснять отношения, иначе можно серьезно поругаться.

Свободные Раки в феврале могут увлечься человеком, который не захочет афишировать отношения. Представителей знака ждет тайная любовь и страсть. Возможно, этот человек окажется не свободным или публичным.

В феврале здоровье Рака будет нормальным, он будет в весьма хорошей форме. Но слишком интенсивный ритм жизни может отразиться и на самочувствии. Потому нужно избегать стрессов, переутомления, не перенапрягаться на спортивных площадках, в зале, не общаться с токсичными людьми. Организм в течение месяца следует поддерживать витаминами, особенно А и D, а также микроэлементами, которые содержатся в печени трески.

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