"Несколько прилетов будет": черная ведьма прогнозирует мощные взрывы в Москве

Черная ведьма предсказывает, что уже в апреле российский диктатор Владимир Путин будет пытаться защитить небо в РФ.

Ведьма-некромант прогнозирует взрывы в Москве / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, ua.depositphotos.com

Война в Украине пока не заканчивается, однако нельзя исключать того, что в ближайшее время могут быть "прилеты" по Москве и Московской области. Об этом заявила черная ведьма-некромант Мария Тихая, сообщает "Прогноз".

Во время расклада карт таро она увидела, что в РФ могут быть "прилеты" дронов и другие взрывы на военных объектах.

"Да, там какие-то дроны должны летать. Выпадает аист и собака - это то, что нам дали партнеры. Распутье также выпадает. Это значит, что под угрозой именно область. Несколько "прилетов" будут показательными. А вообще будут по военным складам бить. Также падает карта сердца - это эмоции. Карта значит, что украинцы очень сильно хотят россиян испугать, чтобы они знали как это", - сказала Мария Тихая.

видео дня

По её данным, в апреле Путин будет пытаться защитить свое воздушное пространство. Он даже будет стягивать для этого какую-то технику.

"Они снова будут махать своим оружием перед нами. Какие-то законы могут быть приняты… Они будут укреплять ППО. В Москву и область будут стягивать все, что только можно", - добавила Тихая.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что новый массированный ракетный удар оккупантов по Украине может произойти не раньше апреля, к тому времени будет относительное затишье. Астролог назвал города, которые могут оказаться под ракетным обстрелом оккупантов. По его словам, это Запорожье, Николаев, Харьков, Днепр, а также Днепропетровская область.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус прогнозировал, что комбинация небесных тел в ближайшие дни указывает на опасность для президента Украины Владимира Зеленского, украинского правительства и Вооруженных сил Украины. Российские оккупанты могут нанести удар по правительственному кварталу.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Другие новости: