"Несколько прилетов будет": черная ведьма прогнозирует мощные взрывы в Москве

Война в Украине пока не заканчивается, однако нельзя исключать того, что в ближайшее время могут быть "прилеты" по Москве и Московской области. Об этом заявила черная ведьма-некромант Мария Тихая, сообщает "Прогноз".
Во время расклада карт таро она увидела, что в РФ могут быть "прилеты" дронов и другие взрывы на военных объектах.
"Да, там какие-то дроны должны летать. Выпадает аист и собака - это то, что нам дали партнеры. Распутье также выпадает. Это значит, что под угрозой именно область. Несколько "прилетов" будут показательными. А вообще будут по военным складам бить. Также падает карта сердца - это эмоции. Карта значит, что украинцы очень сильно хотят россиян испугать, чтобы они знали как это", - сказала Мария Тихая.
По её данным, в апреле Путин будет пытаться защитить свое воздушное пространство. Он даже будет стягивать для этого какую-то технику.
"Они снова будут махать своим оружием перед нами. Какие-то законы могут быть приняты… Они будут укреплять ППО. В Москву и область будут стягивать все, что только можно", - добавила Тихая.
Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что новый массированный ракетный удар оккупантов по Украине может произойти не раньше апреля, к тому времени будет относительное затишье. Астролог назвал города, которые могут оказаться под ракетным обстрелом оккупантов. По его словам, это Запорожье, Николаев, Харьков, Днепр, а также Днепропетровская область.
Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус прогнозировал, что комбинация небесных тел в ближайшие дни указывает на опасность для президента Украины Владимира Зеленского, украинского правительства и Вооруженных сил Украины. Российские оккупанты могут нанести удар по правительственному кварталу.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Другие новости:
- "Запустят катастрофические бои": астролог назвала новую цель РФ и 3 опасных города в Украине
- Когда отменят военное положение: астролог назвал важнейшую дату для Украины в битве с Россией
- "РФ сделает нестандартный удар": астролог предупредил об угрозе для Зеленского, правительства и ВСУ