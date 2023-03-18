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Астролог назвала дату "победного события" для Украины

18 марта 2023, 03:05
Она отмечает, что расположение небесных тел указывает на приближение положительных новостей для нашего государства.
Астролог, астрология, украинские военные
Астролог назвала дату "победного события" для Украины/ 36 ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского, ua.depositphotos.com

Согласно прогнозу астролога Альбины Пономаренко, Украину в ближайшее время ждет событие, которое можно будет назвать "победным". Это произойдет в марте.

Таким прогнозом астролог поделилась с ТСН.uа. Она отмечает, что позитивных для нашего государства новостей стоит ждать уже после 17 марта.

"Уже с 17 марта на гороскоп Украины очень положительно влияет Марс. Это планета войны, силы, активности, поэтому мы ждем какую-то поддержку. А Юпитер с Меркурием касаются армии, войны, промышленности. Если говорить о гороскопе Украины, то здесь просто прописана формула победы. То есть какое-то победное событие обязательно будет – большое или малое", – сказала астролог.

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Пономаренко отметила, что возможно получение военной или финансовой помощи от стран-партнеров.

"Но так или иначе это будет очень положительное решение, поддержка наших стран-партнеров, какая-то неожиданная дружеская поддержка и военная тоже. Потому что мы ее ждем. В ближайшее время мы услышим приятную и очень хорошую для нас новость. Она будет победная и будет касаться даже денег и банковской сферы", – рассказала астролог.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что новый массированный ракетный удар оккупантов по Украине может произойти не раньше апреля, к тому времени будет относительное затишье. Астролог назвал города, которые могут оказаться под ракетным обстрелом оккупантов. По его словам, это Запорожье, Николаев, Харьков, Днепр, а также Днепропетровская область.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус прогнозировал, что комбинация небесных тел в ближайшие дни указывает на опасность для президента Украины Владимира Зеленского, украинского правительства и Вооруженных сил Украины. Российские оккупанты могут нанести удар по правительственному кварталу.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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