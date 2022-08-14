Неприятности на ровном месте: 3 знака зодиака, которые попадают в неловкие ситуации

Гороскоп на сентябрь 2022 / ua.depositphotos.com/

Три представителя зодиакального круга не могут похвастаться внимательностью. Среди всех остальных обитателей гороскопа – они самые неуклюжие. Это может приносить им немало проблем.

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Три знака зодиака постоянно попадают в неловкие ситуации, и ошибаются. Эта черта приносит сплошные неприятности. Им часто доводится краснеть на публике.

Телец

Представители земного знака отличаются упрямым характером. Переспорить их сложно, и они в достижении своих целей чаще всего просто идут напролом. Попадая в неловкие ситуации, Тельцы не теряются. Чувство юмора становится их главным оружием.

Близнецы

Близнецы не могут сидеть на месте и заниматься рутинного работой. Они склонны переоценивать свои возможности и взваливать на свои плечи груз непосильных обязанностей. Не в состоянии сосредоточиться на одном деле и хватаясь за все и сразу, они могут терпеть сокрушительное поражение. Однако неудачи Близнецы переносят сложно.

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Рыбы

Тонкая натура Рыб очень чувствительная для сего мира. Поэтому люди этого знака предпочитают прятаться в раковине своих фантазий и мечтаний, создавая лучшую реальность. Они находятся "на своей волне" и это часто приводит к конфузам, когда нужно заземлиться и посмотреть вокруг. Рыбы остро переживают собственные ошибки, это может выбить их из колеи.

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