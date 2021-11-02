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Неправильное принятие душа приводит к зуду, инфекции и раздражению: эксперт дал советы

2 ноября 2021, 00:44
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Некоторых вещей лучше не делать.

Ценные советы специалиста / Pixabay

Принятие душа для большинства людей является обыденной процедурой. Оказывается, такое простое занятие, может пагубно сказаться на здоровье.

"Длинный горячий душ может нанести вред здоровью вашей кожи. Есть соблазн постоять под горячей водой как можно дольше, особенно в холодное утро перед работой. Однако это может быть вредно по ряду причин", - передает слова фармацевта Хусейна Абдэ Medicine Direct.

По его словам, проблемы возникают из-за длительного воздействия горячей воды на кожу - повреждается ее защитный покров, теряется необходимая влага.

"С одной стороны, это хорошо, потому что после того, как вы намылились, пот и грязь, которые вызывают запах тела, легче смыть. Тем не менее слишком долгое стояние под горячей водой забирает необходимую коже влагу, чтобы она оставалась увлажненной и мягкой", - предупредил он.

Сухость, зуд или раздражение кожи

Злоупотребление купанием может вызвать ряд проблем, таких как покраснение кожи и, в крайних случаях, трещины, что может привести к инфекции. А это уже причина бежать в аптеку за лекарственными препаратами.

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Как уберечься

"Способ борьбы с этим заключается в том, чтобы ограничить время принятия душа примерно 10 минутами и держать воду как можно прохладной, но не холодной", - рекомендует фармацевт.

Читайте такжеВрачи узнали ранее неизвестное преимущество контрастного душа для здоровьяТакже эксперт предупреждает, что ежедневное мытье головы может навредить волосам. Так как шампунь способен смывать защитный барьер с волос и кожи головы. Это чревато появлением перхоти, с которой дополнительно придется бороться.

Автор: Сергей Кущ
viber
ванная
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