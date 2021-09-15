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Можно ли забеременеть сидя в общей ванной, где плавает биологический материал: ученые дали ответ

15 сентября 2021, 12:15

То, как быстро сперматозоид умирает, зависит от окружающей среды, в которой он находится.

Тестнабеременность
Хотя это зависит от состояния здоровья и возраста человека, большая часть сперматозоидов умирает в течение 15–30 минут / Pixabay

Когда мужчина эякулирует, он выделяет из своего тела в среднем 39 миллионов сперматозоидов. Некоторое количество сперматозоидов будет оплодотворять яйцеклетку, но большинство из них погибнет.

Но то, как быстро сперматозоид умирает, зависит от окружающей среды, в которой он находится. Будь то горячие ванны или криогенные камеры, вот как долго сперматозоиды выживают вне тела.

Как долго сперма живет на коже

"Хотя это зависит от состояния здоровья и возраста человека, большая часть сперматозоидов умирает в течение 15–30 минут на коже или поверхностях", - говорит Кимберли Лэнгдон, доктор медицины, акушер-гинеколог онлайн-медицинского сервиса Medzino.

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Независимо от поверхности, сперма считается мертвой и не может привести к беременности, как только сперма - эякулированная жидкость, содержащая сперму - высохнет.

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"Помимо здоровья и возраста, температура и влажность также определяют продолжительность жизни эякулированных сперматозоидов", - говорит Майкл А. Витт, доктор медицинских наук, уролог и специалист по мужской фертильности из Reproductive Biology Associates. Например, сперма на сухой холодной простыне может погибнуть быстрее, чем сперма на более теплой поверхности, такой как человеческая кожа.

По словам Лэнгдона, несмотря на то, что сперма может выжить на коже или вне тела в течение этого короткого периода, вероятность того, что она оплодотворит яйцеклетку и вызовет беременность, невероятно низка. Человеку придется прикоснуться к сперме, а затем и к влагалищу, прежде чем она высохнет.

Как долго сперма живет в матке

Сперма может сохраняться в репродуктивной системе человека до пяти дней после попадания.

Сразу после попадания во влагалище сперма образует защитный гель вокруг сперматозоидов, чтобы защитить их от кислотности влагалища. В течение 30 минут гель становится жидким, когда сперма выходит из влагалищного канала и попадает в шейку матки. Это разжижение позволяет сперматозоидам более свободно перемещаться через цервикальную слизь, вверх по матке и, наконец, в маточные трубы.

Самая быстро плавающая сперма может достичь маточных труб в течение нескольких минут после эякуляции. Однако беременность может наступить только в том случае, если яйцеклетка проходит по фаллопиевым трубам в течение пяти дней после прибытия спермы. Шансы на это невелики, если вы не рассчитали время, чтобы заняться сексом за несколько дней до овуляции.

Однако большая часть сперматозоидов никогда не достигает фаллопиевых труб. Вместо этого они будут удалены из влагалища, когда человек совершит физические действия, такие как вставание в вертикальное положение, использование туалета или кашель, говорит Лэнгдон.

Как долго сперма живет в джакузи

Витт говорит, что сперма может выжить в горячей ванне только в течение нескольких секунд. Потому что очень парная вода и химические вещества, входящие в состав джакузи, токсичны для спермы.

Что касается теплой ванны, то сперма может жить там до нескольких минут, - говорит Лэнгдон.

Однако Витт объясняет, что забеременеть от жидких сперматозоидов в горячей или теплой ванне практически невозможно. Потому что, как только сперма растворяется в воде, она больше не защищена и быстро умирает.

Однако, если вы занимаетесь проникающим сексом в горячей или теплой ванне, вероятность наступления беременности гораздо выше.

Как долго живет замороженная сперма

Сперма, собранная врачом и замороженная, может жить бесконечно при надлежащих условиях.

В исследовании 2019 года, опубликованном в журнале Fertility and Sterility, было проанализировано 119 558 образцов спермы молодых взрослых мужчин, хранящихся в криохранилище от шести месяцев до 15 лет. Выживаемость ранее замороженной спермы за этот период снизилась с 85% до 74%. Сперма, хранившаяся от 11 до 15 лет, имела коэффициент живорождения от 74% до 80%, по сравнению с примерно 82% в сперме, хранившейся от шести месяцев до пяти лет. Таким образом, длительное замораживание оказывает минимальное влияние на жизнеспособность сперматозоидов.

Витт говорит, что человек может захотеть заморозить свою сперму:

  • Перед химиотерапией
  • Перед проведением вазэктомии
  • Если они не могут оплодотворить своего партнера
  • При воздействии радиации, которая может вызвать бесплодие

Еще одна причина, по которой кто-то может решить заморозить свою сперму, - это азооспермия - состояние, при котором в сперме нет спермы из-за блокировки репродуктивного тракта или гормональных изменений. Он поражает около 1% людей и может очень затруднить беременность во время полового акта.

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