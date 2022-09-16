Непостоянные и ветреные: 7 женских имен, обладательницы которых склонны к изменам

Женские имена / Liz Winterstorm / Sefa Cart / flickr.com

Какие женские имена склонны к измене

Екатерина. Кати очень требовательны к мужчинам. Их устраивают только настоящие мачо, способные оказать защиту и поддержку в сложный момент. Если же партнер не справляется, то Екатерины долго ждать не будут. И будут искать новые отношения. А долго каяться и сыпать себе на голову пепел они точно не станут.

Светлана. Светы ‒ девушки сильные, но и очень противоречивые. То есть на измену женщины с таким именем могут решиться по непонятной с виду причине. Просто как каприз. Ну, либо чтобы лишний раз потешить свое эго и самоутвердиться.

Алла. У таких девушек довольно часто повышенное либидо и, так сказать, половая конституция. Поправки в которую они не собираются вносить либо вносят редко. Аллы следуют только собственным принципам и интересам. Девушки любят быть в центре всеобщего внимания, затмевая остальных. А потом получать из этого профит. Аллы желают регулярно подтверждать свою значимость. И именно поэтому тоже склонны к изменам.

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Жанна. Такие девушки с виду немного стеснительны. Но на самом деле любят роскошь и ночь. И все, что это влечет за собой – в том числе и интимные приключения. Переключатель эмоций вдруг щелкнет. И Жанны уже готовы на измену.

Евгения. Эти девушки всегда отстаивают свою независимость. И самоутверждение через измены тоже сюда входят. Особенно если партнеры Жень редко показывают силу в отношениях и уж тем более, не особенно страстны.

Мария. Девушки обычно довольно верны, но, проблема в том, что эмоциональны и обидчивы. На измену Маши могут решиться, если партнер обидит их или вовсе мямля. Благодаря изменам обладательницы такого имени обычно возмещают трудности в отношениях.

Юлия. Перефразируя классика - "Ночь на Юле полна соблазнов". Таким девушкам важно окружать себя комфортом и поклонниками. Причем ради долгих отношений они вряд ли будут готовы отказаться от всего этого. Потому на измену Юли могут пойти просто так. Собственно, и причин для этого можно даже не искать.

Ну и в конце нашего рассказа лишний раз напомним. Не имя красит человека, а человек ‒ имя. И среди девушек со всеми вышеназванными именами есть очень скромные и приятные девушки. А мужчинам лишний раз напомним ‒ не оставляйте любимых без заботы и страсть. Иначе измена не заставит себя ждать.

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