Заваливают любимых подарками и выполняют все прихоти: 4 имени мужчин-подкаблучников

Имена мужчина, которые угождают женщинам / Lisa

Бытует мнение, что счастливый брак тот, в котором мужчина подкаблучник. Ведь жена будет чувствовать себя любимой и желанной. Тогда она и не будет постоянно нервной и раздраженной.

Однако часто мужчины считают, что быть подкаблучником - это стыдно и этого "не поймут пацаны". Они даже могут скрывать то, что на самом деле любят угождать любимой. Но оказалось, что определить подкаблучника можно только по его имени.

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Будет задаривать любимую цветами

Любовь для Романа - смысл жизни. Он еще в детстве мечтал о том, чтобы найти любимую. Обладатель этого имени будет носить ее на руках и сдувать с нее пылинки. Рома будет во всем советоваться со своей партнершей, потому что уважает ее и оставляет за ней право выбора. Этот мужчина будет приходить домой с цветами и устраивать сюрпризы. Роман будет исполнять любые капризы.

Настоящий подкаблучник, который это скрывает

Анатолий во всем подчиняется своей женщине, но перед друзьями пытается показать, что он хозяин в доме, а любимая делает все, что он скажет. Он будет миллион раз извиняться, если придет домой позже обычного. Анатолий будет проявлять свою строгость перед друзьями и на работе, а дома будет нежиться в объятиях любимой.

Имена мужчина, которые угождают женщинам / 24 Канал

Любит угождать женщинам

Сергей может угождать даме ради собственной выгоды, хотя альфонсом он становится редко. Он еще с детства был в центре внимания девушек и ему нравится быть подкаблучником. Он может получать подарки от статусной любимой в ответ на его угождении ей.

Женщина будет главной в этой паре

Константин очень упрям и его мнение трудно изменить. Однако если вопрос касается любимой, то он будет делать для нее все. Константин даже не скрывает то, что он подкаблучник. Он будет баловать свою вторую половинку, заваливать подарками и ничего страшного в этом не видит. В этой паре всегда будет главной женщина, а насмешливое мнение знакомых Константина его не интересует.

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