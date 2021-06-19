"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов

Луна в июне станет полной вечером 24 числа / Reuters

Полнолунию приписывают свойства влиять на жизнь человека, поэтому об этой фазе Луны часто ставят ряд вопросов – полнолуние когда наступит, что можно делать, а от чего отказаться?

В июне Луна станет полной в четверг, 24 числа. Время наступления полнолуния по Киеву – 21:40. Астрологи уже составили прогноз на этот день.

Астролог Влад Росс сообщил Главреду, что вблизи этой фазы Луны будет напряженный аспект Венеры и Плутона.

Эксперт подчеркнул, что Плутон отвечает за чужие деньги, в частности, за страховки, алименты и кредиты.

По его словам, Плутон будет негармоничным в день затмения, поэтому с 23 по 25 июня лучше не заниматься делами, за которые он отвечает. Собеседник посоветовал отказаться от решения вопросов, связанных с деньгами, в том числе не оформлять страховки и кредиты.

"…Логика будет хромать, а в финансовых делах она потребуется, как и умение трезво мыслить. В это время могут сорваться шопоголики и накупить ненужное барахло", – предупредил Влад Росс.

Астролог Юлия Погорельченко рассказала, что из-за напряженного аспекта Венеры и Плутона возрастет риск денежных потерь и разрывов, возможны трансформации.

"День под неэффективной Луной, не планируйте важных дел… Желание давить на партнера приведет к непоправимым последствиям…", – подчеркнула эксперт.

Погорельченко в полнолуние 24 июня 2021 года посоветовала заняться такими делами:

Составлять планы на будущее;

Прописать действия следующей недели.

Эксперт предупредила, что энергии будет слишком много, и к вечеру может возрасти конфликтность.

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